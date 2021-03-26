К чему готовят иракскую армию? Терпение людей на исходе, - А.Веселов

07:25 27.03.2021 АНТОН ВЕСЕЛОВ | 26.03.2021 |



В вооруженных силах Ирака происходят беспрецедентные перемены. Мероприятия, которые военные называют оргштатными, включают как реорганизацию структуры сухопутных войск с их передислокацией, так и крупные кадровые перестановки в старшем и высшем командном звене. За короткое время уволены с действительной службы командующие всеми видами ВС, большинство начальников главных и центральных управлений, сменилось руководство почти всех Оперативных командований (ОК), командиров дивизий и других соединений. Среди уволенных генералов немало тех, кто годами занимал высокие должности по квоте, исходя из племенной принадлежности или близости к определенной группировке, а потому считался неприкасаемым.



Одним из главных исполнителей преобразований является начальник Генерального штаба генерал-полковник Абдель Амир Яралла, занявший этот пост менее года назад. Он еженедельно лично инспектирует то или иное ОК, отдельные соединения и части. Примечательно, что при необычной частоте поездок его сопровождают советник премьера по национальной безопасности Касим аль-Араджи, начальник управления военной разведки и несколько других высокопоставленных лиц.



Эта бурная активность и масштаб принимаемых мер говорят о том, что речь идет не просто о совершенствовании деятельности МО, но о гораздо более широких планах, выходящих за пределы компетенции военных. За планами стоят не только люди в погонах, но и влиятельные политические силы, включая внешние. Некоторые открытые источники позволяют понять и оценить происходящее и спрогнозировать перспективы.



Все заявления о полной и окончательной победе над запрещенным в России "ИГ"* в Ираке разбиваются об очевидное – деятельность террористов нарастает. До сих пор на территории Ирака существуют места, которые находятся под полным контролем ИГ, а обширные районы представляют опасность даже для федеральных войск. По оценкам, террористическое бандподполье насчитывает несколько тысяч активных боевиков, которые опираются на подпольные ячейки в сельской местности, где население запугано либо сознательно не поддерживает центральные власти.



Активность ИГ в Ираке (март 2021 года)



Активность ИГ в Ираке (март 2021 года)



Особую тревогу вызывает активность террористов в провинциях Анбар, Нейнава, Киркук, Салах эд-Дин и Дияла, где многочисленные войсковые операции, проведенные после 2017 года (когда было объявлено о победе над ИГ), не привели к кардинальному улучшению ситуации. Только за 10 дней марта самолеты возглавляемой США коалиции совершили 113 вылетов для нанесения ракетно-бомбовых ударов по целям в районе Махмур, в 60 км к юго-западу от Эрбиля. 13 марта неизвестные вооруженные лица совершили нападение на блокпост в Синджаре – один военнослужащий погиб, несколько получили ранения. 15 марта ракетному обстрелу подверглась крупная авиабаза "Баляд" к северу от Багдада, в тот же день в провинции Вавилон совершено нападение на колонну сил коалиции (на обочине шоссе сработал фугас). 17 марта были взорваны несколько опор ЛЭП в провинции Дияла, что привело к нарушению подачи электроэнергии из Ирана.



До сих пор не удалось установить контроль над границей с Сирией, террористы имеют возможность перемещаться из одной страны в другую. В связи с этим выглядит логичным создание нового ОК "Западная Нейнава", его задача состоит в обеспечении безопасности в северо-западных районах провинции Нейнава вплоть до границы с САР силами переброшенной туда 20-й пехотной дивизии. Формирование этого ОК явилось следствием соглашения, заключенного между Эрбилем и Багдадом в 2020 году для стабилизации ситуации в езидском районе Синджар, на который претендуют обе стороны.



Нельзя не отметить еще один момент: на командные должности все чаще выдвигаются генералы, известные своим профессионализмом, решительностью и бескомпромиссностью. Так, командующим ОК "Анбар", зона ответственности которого включает значительную часть "суннитского треугольника", в настоящее время является генерал-майор Насер Ахмед Ганнам. О нем стоит рассказать.



Генерал-майор Насер Ахмед Ганнам, командующий ОК "Анбар"



Генерал-майор Насер Ахмед Ганнам, командующий ОК "Анбар"



Суннит, родился в провинции Анбар в 1968 году, в армии – с 1988-го. Выпускник военного училища по специальности "войска специального назначения", окончил штабной колледж в звании капитана – редчайший случай. После свержения Саддама решил продолжить военную службу и в 2010 году принял под командование 2-ю пехотную дивизию, стал генерал-майором. Затем был назначен командиром 17-й пехотной дивизии, под его руководством был зачищен "треугольник смерти" в районе Юсефии, где вооруженные банды терроризировали местных жителей и грабили транспорт. Комдив неоднократно представлял в ГШ свои оценки ситуации и предложения. Как считают военные эксперты, будь он тогда назначен командующим ОК "Нейнава", падения Мосула удалось бы избежать. Однако в 2013 году строптивого генерала уволили. Правда, в декабре 2014-го он был восстановлен на военной службе и назначен командующим ОК "Аль-Джазира". На тот момент ситуация стала развиваться для Багдада катастрофически, генерал Насер Ганнам оказался вместе со своим ОК в полном окружении, но его войска выстояли. И вновь его предложения игнорировались, вместо этого окруженным направляли все новые директивы, далекие от реальной обстановки, и в июня 2015 года генерал подал в отставку. Тогдашний Верховный главнокомандующий ВС Нури аль-Малики как раз завершал очередную чистку армии, изгоняя из ее рядов суннитов, и с удовольствием удовлетворил рапорт. Примечательно, что ГШ тогда возглавлял человек вовсе без военного образования, что не помешало ему усидеть в этом кресле с 2004 года, дослужиться до генерал-полковника и с почетом уйти на пенсию. На этом человеке лежит персональная ответственность за тот позор, что пережила иракская армия, но он убежден, что не надо было требовать вывода ВС США – и все было бы отлично…



Если наращивание войсковых группировок в районах, где отмечается высокая террористическая активность, вполне объяснимо, то переформирование ОК в центральных и южных провинциях вызывает вопросы. Так, ОК "Средний Евфрат" переформировано в ОК "Кербела", в зону ответственности входит и другая знаковая для шиитов провинция – Неджеф. В провинции Зи-Кар сформировано ОК "Сомер" (древнее название шумеров) со штабом в г. Насирия. Новым командующим ОК "Басра" назначен генерал-майор Акрам Саддам, более пяти лет служивший командиром 5-й мотопехотной дивизии в крайне неблагополучной с точки зрения безопасности провинции Дияла. Недавно посетивший Басру министр обороны заявил, что в провинцию будут направлены подразделения федерального спецназа для проведения совместных с армейцами операций по изъятию нелегального оружия у местного населения.



Некоторые наблюдатели связывают все эти мероприятия с нарастающими в стране протестами. С 9 марта возобновились массовые выступления в Насирии, 13 марта в городе Неджеф произошли столкновения между силами безопасности и демонстрантами, собравшимися у здания губернатора с требованиями отставки местных властей; десятки человек получили ранения, но протесты продолжились. 15 марта демонстрации прошли в провинциях Басра, Васит и Мейсан с требованиями улучшения общественных услуг и предоставления рабочих мест. 18 марта по меньшей мере 11 демонстрантов и 9 сотрудников сил безопасности были ранены в ходе столкновений в городе Хилла (административный центр провинции Вавилон).



В Ираке всем памятны события октября 2019 года, когда протесты охватили все крупные города восьми провинций, приобрели массовый характер и продолжались почти год. За это время в результате столкновений сил безопасности с демонстрантами погибли сотни человек, десятки тысяч получили ранения. Итогом стало падение правительства и паралич органов власти.



Сейчас складывается схожая ситуация. С огромным трудом сформированное правительство М. аль-Кязыми, несмотря на неоднократные обещания, не удовлетворило требования протестующих и вряд ли удовлетворит. Заканчивается первый квартал 2021 года, но страна не имеет бюджета. Кабинет министров еще 21 декабря прошлого года передал соответствующий законопроект на утверждение в парламент, и глава правительства тогда отметил, что сложностей в принятии документа не ожидается. 20 марта, то есть три месяца спустя, федеральный законодательный орган в очередной раз отложил голосование по бюджету; на этот раз причиной явился отказ шиитских фракций от соглашения о доле курдской автономии.



Премьер Мустафа аль-Кязыми еще в прошлом году назначил дату проведения очередных парламентских выборов на 6 июня 2021 года и подчеркнул, что иначе он может уйти в отставку. 14 января Высшая независимая избирательная комиссия Ирака (IHEC) сообщила, что не сможет подготовиться к проведению голосования до конца сентября. Перенос даты усугубляет ситуацию – строгий мусульманский пост в этом году состоится с середины апреля по середину мая (предварительно должен завершиться 13 мая), и с этого времени начинается жаркое время года. Июль сами иракцы называют огненным – температура не опускается ниже 30 даже ночью, а днем достигает 50 градусов. Список требований протестующих пополнится – надо будет обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией и водой, это станет вопросом выживания. Обычные призывы властей "потерпеть" могут оказать обратный эффект – терпение людей на исходе. Источник - fondsk.ru

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