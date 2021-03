У суэцких собственная гордость. Пробка на канале стала фактором мировой экономики, - "Къ"

27.03.2021

Два снимка, сделанных со спутника с промежутком в четыре дня, показывают, насколько выросло скопление судов на входе в Суэцкий канал уже к 25 марта

Контейнеровоз Ever Given, перегородивший Суэцкий канал, пока снять с мели не удалось. Его владелец рассчитывает управиться до ночи 27 марта, но другие участники процесса не столь оптимистичны. По оценкам экспертов, пробка из судов обходится мировой торговле в $6–10 млрд в неделю. Российский транспортный сектор воспринял аварию как маркетинговую возможность для продвижения своих альтернативных маршрутов.



Владелец перегородившего Суэцкий канал контейнеровоза Ever Given - японская Shoei Kisen Kaisha - сообщила, что намерена снять судно с мели 27 марта вечером. Пятничная попытка сделать это, сообщила управляющая судном компания Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), не увенчалась успехом. На данный момент нанятая для этих работ голландская Smit Salvage, которая, в частности, занималась подъемом подлодки "Курск", ведет дноуглубительные работы под носом судна (они завершены на 87%, сообщал в пятницу директор Suez Canal Authority Усама Рабиа), 28 марта должны подойти еще два буксира, которые присоединятся к операции. Попытки снять судно предпринимаются во время прилива. Как сообщает The Loadstar, ближайшие высокие приливы ожидаются вечером в воскресенье и понедельник.



400-метровый контейнеровоз Ever Given, находящийся в тайм-чартере у Evergreen, сел на мель посреди Суэцкого канала утром 23 марта и заблокировал движение на артерии, через которую проходит 12% мировой торговли. Прохода ждут более 200 судов, их число растет. Некоторые из судов уже меняют курс на более долгий и дорогой маршрут в обход мыса Доброй Надежды. Lloyd’s List оценивает стоимость грузов, проходящих через канал ежесуточно, в $9,6 млрд. По оценке Allianz, ситуация с Ever Given обходится мировой торговле в $6–10 млрд в неделю.



По данным Argus, прохода ждут около десятка груженых газовозов, шесть из которых перевозят катарский СПГ в Европу, и, если канал не освободят еще неделю, эти поставки не придут по назначению до конца апреля, а также из-за задержки возврата порожних судов сдвинуты и более поздние отгрузки катарского СПГ в Европу и Азию. Аналитики Rystad видят в сложившейся ситуации перспективы для поставок газа из России, Норвегии и США.



В пятницу в пробке со стороны Порт-Саида стояли 23 контейнеровоза, 11 в Большом Горьком озере и 21 с юга, сообщает S&P Platts, отмечая, что гигантский контейнеровоз HMM Rotterdam уже, по всей видимости, взял курс на мыс Доброй Надежды. Свернул и Ever Greet, другой крупный контейнеровоз Evergreen.



Застряли и примерно 50 нефтяных и нефтепродуктовых танкеров.



Как отмечает Argus, временное прекращение прохода судов по Суэцкому каналу в наибольшей степени затронет поставщиков иракской нефти в Европу: "по этому маршруту из Басры отгружается 91% иракского сырья, предназначенного для европейских НПЗ".

В то же время у участников рынка в Европе перебои в поставках беспокойства не вызывают в силу избытка предложения на европейском рынке сырья и нефтепродуктов, сложившегося в том числе в результате пандемии COVID-19. "Временное прекращение поставок морских партий сырья и нефтепродуктов из стран восточнее Суэцкого канала создает предпосылки для высвобождения емкостей европейских хранилищ",- пишет Argus.



Российский транспортный сектор, обслуживающий перевозки альтернативными маршрутами, воспринял аварию как маркетинговую возможность. Так, "Росатом" (управляет Севморпутем, СМП) считает, что инцидент привлечет внимание к этому маршруту. "Считаем, что ситуация в Суэцком канале серьезно поменяет мировую логистику и отношение перевозчиков и грузовладельцев к потенциальным возможностям СМП как альтернативе Суэцкому каналу,- цитирует ТАСС гендиректора "Русатом Карго" Александра Неклюдова.- Как только безопасность, регулярность и экономическая эффективность прохождения по СМП подтвердятся, спрос на эту транспортную артерию изменится". В свою очередь, ОАО РЖД сообщило, что транзит по маршруту Китай-Европа-Китай по сети ОАО РЖД с начала марта вырос в 1,7 раза по сравнению с мартом 2020 года. В свою очередь, в группе "Дело" (владеет крупнейшим российским контейнерным оператором "Трансконтейнер") отмечают, что дефицит контейнеров и вызванный им значительный рост ставок фрахта нивелировал основное преимущество судоходных маршрутов для доставки грузов в контейнерах - дешевизну. "Инцидент же в Суэцком канале наглядно показал, насколько судоходные линии зависимы от таких случайностей и форс-мажора",- сообщили ТАСС в компании, подчеркнув надежность железнодорожного транзита. В FESCO также отмечают, что инцидент привлек внимание к трансъевразийским железнодорожным перевозкам. "Мы уже сейчас видим обращения от клиентов, которые раньше возили только этим путем, через Суэцкий канал, а теперь смотрят на альтернативную перевозку грузов из Азии транзитом в Европу через территорию России",- сообщил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.



Наталья Скорлыгина