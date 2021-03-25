 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В УзбГлубинке открываются... "Американские уголки"
07:33 27.03.2021

"Американский уголок" открылся в Карши
В Карши открылся "Американский уголок" - ресурсный центр с бесплатным доступом к образовательно-культурным материалам на английском. Здесь также будут проводиться консультации для желающих учиться в США.

Посольство США в Ташкенте и Министерство народного образования Узбекистана открыли "Американский уголок" в центре "Баркамол авлод" в Карши. Об этом "Газете.uz" сообщили в пресс-службе американского посольства.

На церемонии открытия с приветственным словом выступили заместитель министра народного образования Рустам Каримджанов и посол США Дэниел Розенблюм.

"Американский уголок" в Карши будет предоставлять бесплатный доступ к образовательно-культурным ресурсам на английском языке. Это первый такой центр за пределами Ташкента. Он вошел в сеть из более чем 600 открытых культурных центров, поддерживаемых правительством США. Они расположены свыше чем в 140 странах и служат для развития мировых связей с Соединенными Штатами. Центры создаются по образцу американских библиотек и знакомят посетителей с американской культурой с помощью книг, фильмов и программ.

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Помещение площадью 230 кв. м. включает компьютерный класс, библиотеку, конференц-зал, а также комнату для консультаций по образованию в США. Центр будет открыт для посетителей со среды по пятницу с 12:00 до 19:00 и с субботы по воскресенье с 10:00 до 17:00.

"Американский уголок" в Карши будет помогать в изучении английского через программы с участием носителей языка. Уголок также будет служить центром EducationUSA - бесплатного консультационного центра для желающих учиться в США по программам бакалавриата и магистратуры. В центре, кроме того, будут проводиться разговорные клубы, кинопоказы и другие мероприятия по изучению английского.

В рамках инициативы "Американские уголки", реализуемой Американскими советами по международному образованию, в Узбекистане будет открыто семь таких уголков. На реализацию проекта, который проводится при с местными партнерскими организациями, правительство США направило более 800 тысяч долларов.

Источник - gazeta.uz
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