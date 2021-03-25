В США воцарился Джо-Кащей Бессмертный, - "СП"

07:43 27.03.2021 Престарелый Байден намерен править Америкой до 2028 года

Дмитрий Родионов

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Станислав Бышок Федор Бирюков



Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции заявил, что намерен баллотироваться на второй срок. По словам главы государства, он ожидает, что будет бороться за переизбрание в 2024 году. "Мой ответ - да. Я планирую баллотироваться на второй срок", - сообщил он.

При этом Байден заявил, что вице-президент Камала Харрис "отличный партнер", а потому она могла бы также идти на выборы в одной команде. В то же время на уточняющие вопросы Байден указал, что не может себе представить, как будет развиваться политическая ситуация в стране к тому времени и будет ли он бороться с Трампом.



Заявление несколько неожиданное, учитывая, что многие выражают сомнения в том, что Байден и один срок на президентском посту протянет. В последнее время 78-летний американский лидер постоянно дает повод в этом сомневаться - то упадет на трапе самолета, то начнет забывать имена и факты, то беспомощно спросит своего помощника, а что ему делать дальше.



Следует также напомнить, что Байден дважды называл своего вице президента Камалу Харрис "Президентом США", что дало повод для шуток о том, кто в реальности управляет страной руками престарелого Байдена, у которого подозревают болезнь Альцгеймера. Ранее мы уже писали о перспективах Камалы Харрис в качестве главы государства в случае неспособности Байденом исполнять свои обязанности или победы на будущих выборах.



А какие, интересно, есть перспективы у Байдена через четыре года? Ведь ему будет уже 82, и едва ли его состояние улучшится. С другой стороны, средняя продолжительность жизни растет, и 82-летний президент уже воспринимается не столь шокирующе, как пару десятилетий назад…



- В США средняя продолжительность жизни мужчин сегодня - 76 лет, это включая и ранние смерти, и смерти от болезней, и долгожителей. Так что гипотетически президентство в 82 года - не самый фантастический вариант, - считает кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. - В мире за последние десятилетия выросла не только собственно продолжительность жизни как таковая, но и возможность оставаться относительно здоровым и активным, в том числе в политическом отношении. Другое дело, что сегодня президенты преклонного возраста в основном встречаются в недемократических странах Африки, где они регулярно сами себя переизбирают, нарушая все мыслимые и немыслимые сроки нахождения у власти.



"СП": - Между тем многие наблюдатели считают, что у Байдена уже прогрессирует Альцгеймер и деменция. Многие сомневаются, что он и этот то срок вытянет. Обоснованы ли эти сомнения? Или это происки недоброжелателей?



- У одних прогрессирует Альцгеймер, у других - аппаратный восторг и желание как-то погромче симулировать благородное негодование по случаю недавнего интервью Байдена и, так сказать, ответить американскому президенту асимметрично. США - это не президентская республика, а федерация с максимально распределенными полномочиями как между ветвями общенациональной власти, так и внутри каждого отдельного штата. Иными словами, здоровье президента здесь - вопрос не национальной важности, а скорее таблоидов. В России, где сильная президентская власть, не все понимают такую американскую специфику и фиксируются на Байдене и его здоровье.



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"СП": - А зачем, по-вашему, его вообще выдвигали? В Демпартии же должны понимать, что существует опасность того, что президента придется менять еще до истечения первого срока. Или так было задумано изначально - что Байден просто станет тараном против Трампа, поскольку никто другой по определению не мог выиграть у него выборы, и теперь, сделав свое дело, он может уйти?



- Помнится, когда Барак Обама только-только впервые стал президентом, выдвигались идеи, что это, мол, расстрельная позиция в условиях финансового кризиса, поэтому нужно ставить во главе государства того, кого не жалко и на кого можно все свалить - афроамериканца. А потом, когда все пройдет, можно уже давать ход "нормальному" президенту. Такой вот стыдный постсоветский расизм с примесью теории заговора. Аналогичная история, как мне представляется, и с Байденом. Не существует никакого тайного кабинета, где решается, кто станет президентом и кто сколько голосов выборщиков наберет.



В новейшей истории США был прецедент, когда в 1974-1977 годы страной правил вице-президент Форд после того, как под угрозой импичмента Никсон был вынужден подать в отставку. Ничего страшного не случилось, небо на землю не упало. Вице-президент, собственно, для этой цели и существует как своего рода подушка безопасности на случай, если что-то случится с президентом.



"СП": - Сегодня в США активно обсуждают президентские перспективы Камалы Харрис. А потянет ли она? И значит ли это, что на следующих выборах именно она будет выставляться от Демпартии?



- Пока говорить об амбициях и, тем более, перспективах Камалы Харрис как избранного президента преждевременно. Вместе с тем американские вице-президенты баллотируются на первый пост в государстве весьма часто - тот же Джо Байден был вице-президентом при Обаме.



"СП": - Кстати, не считаете ли вы, что в мире есть проблема геронтократии? Сандерс, Байден, Трамп - что завтра? 80−90 летний президент? Почему молодые даже не пытаются бороться ща власть? На фоне вашингтонских старцев наш Путин выглядит весьма выигрышно…



- Люди стали жить дольше, сохраняя активность и амбиции, поэтому логично, что и к первым постам в государстве они также стремятся. Не могу сказать, что есть однозначный тренд на постарение президентского корпуса. Есть ведь и другой тренд - посмотрите на австрийского премьера Себастьяна Курца, занявшего свою должность в 31 год, Эммануэль Макрон стал самым молодым президентом Французской республики (39 лет), в Финляндии сейчас молодое правительство. Иными словами, общее направление скорее связано с расширением возрастного спектра национальных лидеров - появляются и весьма молодые, и пожилые главы государств. Такая возрастная инклюзивность.



- Байден на своей первой президентской пресс-конференции говорил то ли о своих 120 днях Содома, то ли о 120 годах в Сенате, - иронизирует директор института свободы, член бюро совета партии "Родина" Федор Бирюков. - Видимо, в свои 78 лет он очень легко относится к возрасту и вообще к времени. Как говорится, счастливые часов не наблюдают. А Джо Байден сегодня как никогда счастлив, ведь его многолетняя мечта сбылась - он стал президентом США и живет теперь в Белом доме. Остальное его уже мало волнует. Разумеется, он хотел бы пойти и на второй срок. А еще больше этого наверняка хочет нынешний вице-президент Камала Харрис, совсем еще юная леди по меркам американского истеблишмента. Ей лишь 56 лет. Для нее присутствие Байдена в Белом доме означает радужную перспективу самой в любой момент занять президентское кресло, хотя бы на короткое время. Харрис наверняка все время подзуживает Байдена выдвигаться на второй срок. Да и вообще, физическое и психическое состояние 46-го президента США открывает для членов его команды массу возможностей "порулить" у него за спиной, не привлекая к себе излишнего внимания.



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Еще Байден говорил о борьбе между автократией и демократией. Конечно, он имел в виду и Россию, и Китай, и даже Трампа - как примеры зловещей автократии, а себя представлял в лице белоснежного ангела демократии. На самом же деле в США битву автократией и демократией выигрывает геронтократия. Это такой курьезный "третий путь" современной Америки, великая американская мечта наоборот. В свое время Эдуард Лимонов назвал западное общество "дисциплинарным санаторием". Сегодня же эту метафору можно изменить на "дом престарелых". При этом облеченные формальной властью "мощные старики", "деды западной демократии" выполняют декоративную функцию. Это в прямом смысле ветхозаветные козлы отпущения, на которых возлагаются все грехи власти, государства и общества. А реальные рычаги управления находятся в руках совсем иных сил - транснациональных корпораций, банковских структур, так называемых "теневых правительств" глобального миропорядка. Хотя и среди этих господ и дам все больше преобладают люди, приближающиеся к возрасту ветхозаветных патриархов. Благо, современная медицина располагает все новыми и новыми возможностями продлевать человеческую жизнь и отодвигать дальше и дальше роковой рубеж смерти. Были бы деньги. Теперь поговорка "Здоровье не купишь" уже не актуальна, здоровье реально можно покупать.



"СП": - Можно ли считать геронтократию реальным мощным трендом на Западе?



- Усиливающаяся на Западе геронтократия означает прежде всего кардинальное усиление финансовых элит. Деньги стали всем: средством обмена, условием успеха, инструментом власти, основным экономическим субъектом, ведущим политическим фактором, идеологией и культом мира сего.



В произведениях американского мистического фантаста Говарда Филлипса Лавкрафта встречаются так называемые Старцы, древняя раса пришельцев-узурпаторов, а также Старые боги, до сих пор пытающиеся покорить человечество. Эта метафора как нельзя лучше подходит к описанию современной политической геронтократии Запада. И в голосе Байдена отчетливо слышится зов Ктулху… Источник - svpressa.ru

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