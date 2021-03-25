Мирзиеев и Кот Кокос... В УЗбе откроют "Глобальный институт зеленого роста..."

09:42 27.03.2021

Глобальный институт зеленого роста откроет представительство в Узбекистане

Госкомэкологии и Глобальный институт зеленого роста (GGGI) реализуют проект стоимостью $5,65 млн по "зеленому" восстановлению Приаралья. Институт также планирует открыть представительство в Узбекистане.



Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды и Глобальный институт зеленого роста (GGGI) реализуют совместный проект по "зеленому" восстановлению региона Приаралья. Об этом говорилось на переговорах председателя Госкомэкологии Алишера Максудова и генерального директора GGGI Франка Райсбермана 25 марта, сообщила пресс-служба комитета.



Проект, сумма которого составит 5,65 млн долларов США, будет финансироваться за счет грантовых средств Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA). Целью проекта является содействие "зеленой" реабилитации Каракалпакстана для преодоления последствий экологического кризиса Аральского моря и определения мер по устойчивому жизнеобеспечению, устойчивому к стихийным бедствиям.



В скором времени также планируется открытие в Ташкенте представительства GGGI, которое станет первым в Центральной Азии.



На переговорах были затронуты вопросы сотрудничества по "зеленому" восстановлению Узбекистана после пандемии COVID-19, борьбе с опустыниванием, изменением климата и другим проектам, а также совместное привлечение финансовых ресурсов Зеленого климатического фонда (глобальный фонд, созданный Рамочной конвенцией ООН об изменении климата для поддержки развивающихся стран в решении проблем изменения климата) и других доноров.



Глобальный институт зеленого роста - международная межправительственная организация со штаб-квартирой в Сеуле, учрежденная 20 июня 2012 года в рамках Конференции ООН по устойчивому развитию "Рио+20" в Рио-де-Жанейро.



Цель института - стимулирование всеобъемлющего и устойчивого экономического роста в развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой посредством развития "зеленой" экономики в условиях изменения климата.



В настоящее время GGGI реализует 54 проекта в более чем 30 странах мира. Президентом ассамблеи и председателем совета GGGI является Пан Ги Мун, бывший генеральный секретарь ООН.