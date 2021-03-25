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Борат показал НАТО туй. Казахстан одновременно "союзничает" с США и РФ, - "СП"
10:11 27.03.2021

Борат показал НАТО туй*
Что принесет новый военный договор между Россией и Казахстаном, у которого такой имеется и с США
Виктор Сокирко

Материал комментируют:
Борис Джерелиевский Владислав Шурыгин

Обновленный договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военном сотрудничестве был подписан в Нур-Султане еще в октябре 2020 года в ходе встречи министров обороны Сергея Шойгу и Нурлана Ермекбаева. Сейчас президент Владимир Путин внес этот документ на ратификацию в Госдуму. После его утверждения прекратит действие прежний договор о военном сотрудничестве, который был заключен 28 марта 1994 года. За минувшие 27 лет его основные положения были выполнены и уже не устраивал обе стороны, в первую очередь Казахстан, который настаивал на новых условиях.

Подписанию договора о военном сотрудничестве с Нур-Султаном в Москве придавали большое значение. Как правило, в таких случаях заключается обычное межправительственное соглашение, но в варианте с Казахстаном Россия настояла на договоре и даже специально направила Шойгу на личную встречу со своим казахстанским коллегой. Случай неординарный.

"Как предусмотрено межгосударственными документами прошлых лет, в соответствии с положениями обновленного договора военное сотрудничество осуществляется по широкому спектру и включает военного образование и подготовку кадров, поставки вооружения и техники, участие в многосторонних учениях, мероприятиях боевой подготовки войск", - отметили в пресс-службе оборонного ведомства Казахстана.

Так же акцентировалось внимание на то, что обновленный договор также дополнен новыми направлениями и формами взаимодействия, которые включают миротворческую деятельность, взаимодействие в рамках международных организаций, противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности, культуру и спорт. Одновременно в развитие положений договора разрабатывается Программа стратегического партнерства в военной области на трехлетний период. Она определяет ориентиры, к которым будут стремиться государства-партнеры, и послужит основой для подготовки ежегодных планов совместных мероприятий.

Один из пунктов договора касается сотрудничества в области военной разведки. Каждая из сторон обязуется не проводить разведывательную деятельность, направленную против другой стороны. Россия и Казахстан также обязуются не передавать информацию, полученную друг от друга в рамках взаимодействия, третьим странам, она также не может быть использована в ущерб участникам договора. И вот здесь возникает вопрос по поводу весьма тесного военно-технического сотрудничества Нур-Султана с Вашингтоном.

Это на первый взгляд может показаться, что Россия для Казахстана единственный и верный партнер, союзник и сторонник. Так-то оно так, однако Казахстан одновременно выстраивает союзнические отношения и с Соединенными Штатами. Сейчас между двумя этими странами действует уже четвертый пятилетний план военного сотрудничества, охватывающий период с 2018 по 2022 годы. Его подробности особо не разглашаются, но известно, что он сконцентрирован на двух основных направлениях -подготовка казахстанских военных кадров и сотрудничеству по флотской линии с возможным доступом к военной инфраструктуре Каспия. Скажем, миротворческая бригада "Казбриг", входящая в состав аэромобильных войск Казахстана, сертифицирована американцами по совместимости с войсками НАТО. Обучают сержантов этой бригады американские инструкторы, офицеры проходят обучение в США.

Американское издание The Wall Street Journal в статье, посвященной необходимости установлению влияния США в Центральной Азии, отмечает, что именно Казахстан мог бы стать площадкой для американского военного присутствия в регионе, который считается "зоной ответственности" России и Китая. "Казахстан после ухода Нурсултана Назарбаева с поста президента страны претерпел значительные изменения в сторону развития демократии. Будучи крупным и довольно развитым в экономическом отношении государством, Казахстан заинтересован в обеспечении своего суверенитета перед лицом опасных и мощных соседей - России и Китая", - пишет издания. Утверждается также, что Казахстан поможет в укреплении влияния США в регионе и в борьбе с Россией и Китаем. "Сейчас Казахстан уже сопротивляется региональной экспансии России на севере страны, а также агрессивным китайским инвестициям".

Похоже, впрочем, что американские эксперты поспешили. Страна, о которой в Штатах если и знали что-то несколько лет назад, то только из полной небылиц комедии "Борат" с анекдотическим "казахом" в роли главного персонажа, вдруг с помощью нового договора устроила настоящее пиршество для политологов и прогнозов. Так сказать, показала американцам и их союзникам по НАТО настоящий туй с дастарханом и разнообразными блюдами национальной военно-политической кухни.

В общем, поскольку Вашингтон весьма активно "окучивает" Нур-Султан, нынешнее подписание обновленного договора о военном сотрудничестве России и Казахстана было необходимо еще и по этой причине. Москва этим документом не "связывает" Нур-Султан по рукам и ногам, но во многом подстраховывается. По той же разведдеятельности, а также по совместной противовоздушной обороне.

Россия поставляет Казахстану многие виды вооружений - для себя тоже старается. Российские комплексы С-300, например, были подарены Казахстану на безвозмездной основе еще в 2015 году. Ранее, в 2008-2010 годах, войска ПВО Казахстана были дополнены десятью подобными дивизионами ЗРК, а их общее количество составляет уже более 20. В совокупности с еще 30-ю дивизионами С-125 и С-200 это представляет мощную систему противовоздушной обороны.

Закрывая небо Казахстана, ПВО этой страны, которая участвует в Единой региональной системе ПВО вместе с Россией, Арменией и Белоруссией, по сути, прикрывает практически все юго-восточное "подбрюшье" нашей страны. Помимо уже поставленных безвозмездно комплексов С-300, Россия готова продать Казахстану и более современные комплексы С-400. Понятно, что цена не будет завышена, ведь общая защита неба торгу не подлежит.

- В советские времена весь этот участок воздушной границы охраняла 14-я отдельная армия ПВО, - рассказывает военный эксперт Владислав Шурыгин. - Ее штаб располагался в Новосибирске, но ракетные дивизионы были разбросаны на огромной территории, включавшие не только области, но и союзные республики. Непосредственно на территории Казахстана базировались 56-й корпус ПВО в Семипалатинске, 7-я дивизия в Алма-Ате, 57-я ракетно-зенитная бригада, воины которой, кстати, сбили 1 мая 1960 года самолет-разведчик "Локхид-11−2", который пилотировал Гэри Пауэрс. С распадом Советского Союза безопасность неба не была утрачена, позиции ракетчиков не изменились, а Россия даже в самые тяжелые годы поставляла сюда пусть и не всегда новую, но эффективную технику. Комплексы С-300 появились здесь весьма своевременно. Казахстан помимо того, что охраняет свои воздушные границы, защищает и небо России. А это, заметим, очень приличный по протяженности участок, в который лучше вложить свои средства, чем разворачивать дивизионы, например, в Оренбургской области.

Единая региональная система ПВО России бесспорно выгодна. И здесь ключевые позиции приходятся именно на Казахстан - это практически весь юго-восток страны. Армения - отсюда ЗРК блокируют любые риски ракетного и воздушного нападения со стороны Турции и всего Ближнего Востока. Белоруссия - закрывает запад. Понятно, что ПВО России многократно дублируют систему воздушной безопасности на всех этих направлениях и готовы к самостоятельному отражению воздушной атаки. Но рубеж прикрытия, который существует в дружественных нам странах, которые входят единую систему ПВО, позволяет говорить о более высоком рубеже безопасности. А если учесть, что эта система позволяет еще и предупреждать о возможной опасности вторжения с воздуха, то ее, безусловно, нужно укреплять.

- Каждая из стран, участвующих в Единой региональной системе ПВО, имеет совершенно определенные выгоды, - считает военный эксперт Борис Джерелиевский. - Национальные интересы здесь не ущемляются. Тот же Казахстан получил зенитно-ракетные комплексы, которые использует в интересах собственной безопасности и одновременно действует в интересах союзников. При этом рассчитывает на прикрытие со стороны других государств и может быть спокойным за соседние направления. Комплексы ЗРС российские, но управляют ими экипажи казахской армии и решения на поражение воздушных целей они тоже принимают самостоятельно. Ну а вопрос согласованности действий с той же Россией - это лишь элемент общей безопасности. И сам факт того, что удалось выстроить систему общей охраны воздушной границы практически в рамках бывшего Советского Союза, весьма позитивен. Есть уверенность того, что казахстанские зенитчики не пропустят воздушную атаку на свою территорию и, соответственно, любую, направленную против России.

*Туй - большой пир у казахов и башкир (В.Даль).

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616829060
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