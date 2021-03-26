Леонид Ильич Байден и журналисты. Прошамкал бред и учапал не в ту дверь, - В.Малышев

11:39 27.03.2021 Как Байден сбежал от журналистов

О первой пресс-конференции нового президента США

Владимир Малышев

26.03.2021



Ждать этого мероприятия американцам пришлось долгие девять недель после инаугурации. Такого не случалось ни с одним из прежних президентов США. По подсчетам Associated Press, многие американские лидеры успевали дать по несколько пресс-конференций за первые два месяца. Например, Джон Кеннеди встретился со СМИ в таком формате за аналогичный период семь раз, а Джордж Буш-старший, Ричард Никсон и Дуайт Эйзенхауэр - четыре. Впрочем, в Белом доме объяснили проволочку тем, что будто бы Байден занят организацией борьбы с короновирусом. Но в это мало кто поверил.



Да Байден и сам это подтвердил. Перед самой конференцией произошел конфуз. Репортер спросил президента, как он готовится к предстоящему событию, на что тот с удивлением ответил встречным вопросом: "Какая пресс-конференция?" Он о ней попросту забыл!



На пресс-конференции Байден объявил, что намерен баллотироваться на второй срок, а может, и отпраздновать на президентском посту 85-летний юбилей, установив тем самым своего рода рекорд.



"Мой ответ - да. Я планирую баллотироваться на второй срок", - бодро объявил изумленным журналистам Байден, отвечая на вопрос. Сделав, впрочем, оговорку, что у него нет привычки планировать на 3,5-4,5 года вперед - пока это лишь его "ожидания". По словам главы государства, в 2024 году он планирует участвовать в предвыборной кампании в тандеме с Камалой Харрис. Хотя все понимают, что сейчас его главная задача совсем в другом - как бы дотянуть до конца свой первый срок.



Продемонстрировал Байден на пресс-конференции и то, что он еще не потерял способности шутить. Отвечая на вопрос о Трампе, он со смехом ответил: "Мой предшественник, о боже, я скучаю по нему!".



Были на конференции, на которую журналистов пускали по специальным спискам, только самых проверенных и надежных (всего 25 человек), и более серьезные вопросы. Напомним, кстати, что на последней пресс-конференции Путина присутствовало более 700 журналистов, причем представителей не только оппозиционных СМИ, но и стран, где, мягко говоря, не слишком жалуют Россию, из той же Украины.



Как сообщил телеканал Fox News, отвечая на вопросы, Байден использовал "шпаргалки" с подробным описанием ключевых моментов политики и личностей присутствующих журналистов.



Ответы по шпаргалкам



Для начала Байден рассказал о борьбе с эпидемией. По его словам, ему удалось решить поставленную им же задачу - добиться того, чтобы в США были сделаны 100 миллионов прививок в первые 100 дней его президентства. Эта задача решена досрочно, и теперь у него новая великая цель, которая поможет сделать Америку снова сильной - 200 миллионов прививок до истечения 100 дней (до конца апреля). Хотя, судя по сообщениям, что-то пока не видно, чтобы эпидемия в США пошла на убыль.



Отвечая на вопрос о выводе американских войск из Афганистана к 1 мая, Байден отметил, что администрация США столкнется со сложностями, но на данный момент "нет планов оставлять их в стране до следующего года". Он сообщил, что США проводят консультации с союзниками о том, "как действовать дальше". Мол, можем вывести, а может, и нет, если союзники вдруг станут возражать. "Мы не будем оставаться долго, - добавил Байден. - Мы уйдем. Вопрос - когда мы уйдем". Это в то время, как предыдущая администрация США еще в феврале 2020 года подписала с движением "Талибан" (запрещено в РФ) мирное соглашение. Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из страны. И вот 14 месяцев прошло, а США как находились в Афганистане, так и продолжают находиться там.



Строго обошелся Байден на пресс-конференции с Китаем. Он объявил, что США и страны-союзники намерены "привлекать к ответственности" КНР по вопросам, касающимся Тайваня, Южно-Китайского моря и ряду других".



"Демократии должны работать вместе. В скором времени я намерен пригласить сюда демократии-союзники обсудить будущее. Мы собираемся четко дать понять, что... мы намерены привлечь Китай к ответственности, чтобы он следовал правилам, касается ли это Южно-Китайского моря, соглашения по Тайваню и ряда других вопросов", - сурово заявил Байден.



Правда, как он намерен "привлечь" Пекин, не уточнил. Ведь на самом деле объем торговли между Поднебесной и Вашингтоном сейчас таков, что ни та, ни другая сторона, как бы яростно они ни спорили, друг без друга никак обойтись не могут. И когда США начинают надувать щеки, то КНР дает Вашингтону достойных отпор. Как произошло недавно в Анкоридже, где во время встречи делегаций двух стран представители Китая дали Вашингтону резкую отповедь. Так что это еще вопрос, кто кого может "привлечь к ответственности". В области экономики КНР сейчас по всем статьям уверенно начинает опережать США.



"США не могут говорить за весь мир, а только за правительство Соединенных Штатов", - заявил в Анкоридже китайский представитель Ян Дзечи. Он также указал, что Вашингтону стоит понять, что он не может вести переговоры с Пекином с позиции силы. "Китай не станет мириться с безосновательными обвинениями со стороны США",- отметил при этом Ян Дзечи, добавив, что США не удастся "задушить" Китай.



Где автократия, а где демократия?



Не мог Байден на конференции обойтись и без своего любимого "конька" - упоминания о демократии, оплотом которой, как он уверен, и являются США. Он заявил, что сейчас мир столкнулся с "битвой" между автократией и демократией. "Я предсказываю вам, что ваши дети и внуки будут защищать докторскую диссертацию по тому, что преуспело - автократия или демократия? Потому что именно это сейчас поставлено на карту. Не только с Китаем. Посмотрите на мир... И очевидно... что это битва между демократиями в XXI веке и автократиями", - заявил Байден.



Не забыл он и про Россию. По его словам, Россия "больше не говорит о коммунизме, речь идет об автократии". "Нам нужно доказать, что демократия работает", -подчеркнул он.



Если вспомнить, с какими вопиющими нарушениями проходила в США выборная кампания, в результате которой Байден оказался в кресле президента, о погромах и беспорядках в американских городах, о том, какая жесточайшая цензура установлена в американских СМИ, когда буквально затыкают рот даже бывшему президенту Трампу, то нет никаких сомнений, что именно в самих Штатах никакой демократии нет и в помине. А потому доказать, что она "работает" Байдену будет весьма затруднительно.



Сбежал от журналистов



А завершилась первая пресс-конференция Байдена вообще крайне неожиданно. Прямо посреди дискуссии президент сорвался с места и практически сбежал от журналистов.



То, что в ходе мероприятия глава Белого дома неоднократно забывал текст или терял собственную мысль, никого особо не удивило, такое у него в порядке вещей. Но в один из моментов, когда журналисты были готовы задать очередной вопрос, глава Белого дома вдруг просто захлопнул папку и направился к выходу. "Все, мне пора", - перевел изумленный переводчик.



Однако в целом нынешнего президента все-таки следует поздравить с успехом. Он смог продержаться перед журналистами около часа - не споткнулся, подходя к трибуне, не забыл, что это он глава государства, а не Камала Харрис, и даже при этом бодро улыбался.



Правда, в зале некоторые не смогли сдержать иронических улыбок, когда он упомянул о втором сроке. Впрочем, а почему бы и нет? Мы могли бы тогда передать американцам анекдот времен СССР, когда у нас генсеком сделали немощного Константина Черненко. Кстати именно в таком духе с сарказмом высказался еще накануне инаугурации Байдена язвительный журналист Илиас Меркури: "На 78-м году жизни, после продолжительной болезни, не приходя в сознание, стал 46-м президентом США".



Ну, а мы, конечно, пожелаем ему здоровья. И будем надеяться, что это - не последняя его пресс-конференция. Источник - Столетие

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