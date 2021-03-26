Пчелка Майя развела сырость. Президентка Молдавии просит Россию о помощи с вакционой

11:45 27.03.2021

Президентка Молдавии просит Россию о помощи в быстром получении вакцины



Президент Молдавии Майя Санду просит Россию о помощи в получении быстрого доступа к вакцине "Спутник V".

Президент Молдавии просит Россию о помощи в быстром получении вакцины



"Сегодня у меня состоялась встреча с послом Российской Федерации в Молдавии Олегом Васнецовым… Мы хотели бы получить помощь от Российской Федерации для более быстрого доступа к вакцине "Спутник V", - написала Санду на своей странице в Facebook.



Во время встречи стороны обсудили эпидемиологическую обстановку в Молдавии. Санду рассказала, что наиболее приоритетной задачей сейчас является обеспечение доступа молдавских граждан к эффективным вакцинам всех типов.



Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал возможные сроки доставки "Спутника V" в Молдавию.