УзбУргенч. Девушек, варивших сумаляк в дезабилье, посадили на 15 суток и оштрафовали

12:04 27.03.2021

Женщин, варивших сумаляк в нижнем белье, арестовали на 15 суток



Шестерых женщин, готовивших сумаляк в нижнем белье, привлекли к административной ответственности. Трое из них арестованы на 15 суток, остальные оштрафованы на сумму 1,2 млн сумов каждая. Случай обсудили в махалле.



Ургенчский городской суд по уголовным делам 23 марта вынес решение по делу о шестерых женщинах, готовивших сумаляк в нижнем белье. Административное дело рассматривалось с участием представителей общественности и СМИ, сообщила Хорезмская областная телерадиокомпания.



Видеозапись о процессе приготовления праздничного блюда появилась в социальных сетях. В репортаже телевидения говорится, что запись была сделана в ночь на 20 марта. Случай, запечатленный на видео, в репортаже назван "не соответствующим узбекской национальности, чести узбекской женщины".



По данным телеканала, в суде были заслушаны выступления женщин, варивших сумаляк, и свидетелей.



"Правонарушители сообщили, что осознали свои противозаконные действия и выразили сожаление о содеянном", - говорится в сообщении.



На кадрах передачи видно, как некоторые женщины заплакали, когда судья зачитывал решение.







Суд признал трех женщин виновными по статье 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности и избрал самую жесткую меру наказания - 15 суток административного ареста. Исчисление наказания ведется с 11:30 23 марта.



С них также будут взысканы расходы, связанные с содержанием в заключении, в размере 15% базовой расчетной величины в сутки (всего за 15 дней - 551,2 тысячи сумов).



Еще три женщины оштрафованы на 5 БРВ (1,22 млн сумов). Наказание, не связанное с заключением, избрано в связи с тем, что у них есть дети.



Представители общественности и правоохранительные органы обсудили ситуацию в махалле "Олимпия", сообщается в репортаже.



"Этот случай, который противоречит нашей религии и традициям, является постыдным не только для жителей города, но и области", - отмечается в передаче.