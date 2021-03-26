Аким Восточного Казахстана Ахметов обвинен в очередном самодурстве

12:07 27.03.2021

Пресс-секретаря Токаева просят "разобраться" с акимом ВКО



Диас Калиакпаров



В Семее может встать 70% городского общественного транспорта.



Руководитель общественного фонда "Q-Adam" Насима Корганбекова обратилась к пресс-секретарю президента Казахстана Берику Уали с просьбой повлиять на акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова. Причина - нежелание главы региона выделять субсидии на общественный транспорт города Семея, передает корреспондент Total.kz.



"Семские депутаты написали письмо Токаеву с жалобами на Даниала Ахметова, который не хочет субсидировать общественный транспорт Семея. Я сейчас немного в трансе. Перечитываю документ раз за разом. Первый раз в жизни вижу, что депутаты открыли рот и сразу выдали годноту", - написала общественница Насима Корганбекова на своей странице в Facebook.



Тем временем, по ее словам, город "на дне".



"Имея собственный завод по производству автобусов, они не могут запустить нормальный график, адекватные маршруты. И все потому, что Даниал Ахметов решил, что переход на электронное билетирование состоится сам по себе. Без его участия. Берік У?ли, я уже устала вас тегать. Вы сами уроженец ВКО. Неужели не жалко родину и земляков? Неужели вам не жалко людей, которые торчат на остановке и не могут уехать на работу? Неужели вам не жалко ребят, которые не могут с Восточного, Бобровки, Жоламана приехать вечером в город и погулять на набережной? У меня в этой ситуации два вывода. Либо Семск гробят намерено. Либо все просто тупят", - заявила девушка.



К посту пользователь Facebook приложила скриншоты обращения депутатов Семейского городского маслихата к главе государства Касым-Жомарту Токаеву.



Из письма маслихатовцев следует, что между акиматом Восточно-Казахстанской области, Банком реконструкции Казахстана и муниципальным автобусным парком "Semey Bus" было предусмотрено субсидирование перевозок по социально значимым, то есть нерентабельным маршрутам.



"На сегодняшний день из-за образовавшейся задолженности ТОО "Semey Bus" оказался в критической ситуации и существует опасность полной остановки парка, что может парализовать жизнь города, привести к коллапсу и вызвать общественный резонанс, так как объем перевозок, осуществляемых данным парком, оценивается порядка 70% от всей маршрутной сети города. В текущем году этот вопрос неоднократно выносился на обсуждение в акимате города Семея, областном акимате, а также в маслихате Семея на депутатской фракции партии Nur Otan, в результате реальных мер не принято", - следует из обращения депутатов городского маслихата.