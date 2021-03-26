Немного конспирологии… Кто Золотую Орду придумал?

12:17 27.03.2021 Статьями (аж тремя) ранее канал задался вопросом: кто именно мог придумать Империю Чингисхана. Не как военное государство, там другие мозги прели, - а именно единый организм экономический, административный, торговый. Подозреваю, что такой цивилизационный и глобальный замысел не мог созреть в голове "гениального дикаря" Чингисхана. Не был доступен коллективному разуму кочевника-степняка. Бесповоротно презиравшего оседлое население, как социальный класс и само явление.



Банальности говорить придется,



но нужно задать тривиальный вопрос: "кому было выгодно?". Уничтожение пусть нарождающихся, но национальных государств, создание Великой Империи, толерантной до безразличия ко всему (кроме налогов и военной организации), контроль всего Великого Шелкового Пути (до последней тропки). Главные бенефициары этого аттракциона - "Золотая Семья" Темуджина Есугеевича, военная аристократия имперская и торговые корпорации (если таковые существовали юридически).



Судя по всему, некие организационные моменты присутствовали в среде торгашей. Обязательно. Именно сфера их интересов оказалась в самом большом профите. Создание "единого экономического пространства" от Подунавья - до портов Южно-Китайского моря и границ новгородских земель… Глобальный проект, чтобы сложиться сам по себе. В мозгах военной аристократии Степи. Это сделали умы, мыслившие глобальными категориями. Пусть не евразийскими целиком, но этапными - точно.



Уйгуры. С этими парнями все понятно более-менее. От Китая - до Хорезма ими было исхожено-истоптано за два века абсолютно все. Под контролем (экономическим) они держали две трети Шелкового Пути. Де-факто Чингисхан это закрепил своими завоеваниями, отдал в доверительное управление бесчисленным книжникам, грамотеям, писцам и переводчикам. Самим уйгурам. Или умным людям других наций, глубоко погруженным в уйгурскую культуру.



Административная, финансовая, налоговая, торгово-экономическая, транспортная, почтовая, внутренней безопасности… все эти механизмы были густо смазаны уйгурским письмом, новые чиновники сдавали специальные экзамены. На государственном языке, в документообороте принятым. Тюрко-уйгурским.



Что еще в анализе нужно. Желание бенефициаров и грандиозные объемы золота. Чтобы вытащить за воротник, из стылых центрально-азиатских степей, неграмотную военную элиту монгольских, маньчжурских, прочих племен и полу-государственных образований. Оснастить, снарядить, вооружить, обеспечить тысячами мелочей. Заинтересовать настолько материально, чтобы в сторону родных кочевий даже смотреть не могли. Про Великие "пассионарные идеи" даже не подносите, похмельем тяжким от гумилевщины страдаю. Добыча и воинская слава - это главный двигатель Степи. Очень узкой социальной прослойки. Табунщику и скотоводу сие недоступно в понимании, неинтересно.



Деньги, значит…



В XIII веке они были: у китайских Империй, купцов-уйгуров, торговых домов Хорезма, и … венецианских банкиров. Поверить, что вся эта кодла сговорилась от Пекина до Рима, - невозможно. Но настроения и общий дух ожидания "нового порядка" витал. Особенно в умах торгашей, напрямую сидевших в Великом Шелковом Пути (ВШП). Они могли в течении долгих десятилетий сформулировать общий замысел "единого экономического пространства". Как некую Мечту.



Без грабительских пошлин, государственных границ, разбойников и тысяч заносчивых феодалов и государей. Купцы Великого Шелкового Пути были единственными людьми Евразии, способными по памяти назвать все его географические территории, правителей с их соперниками-союзниками. Сформулировать без долгих раздумий и штабных карт - поэтапные планы захватов. Большую часть оплатить "ослами, гружеными золотом", открывающими ворота самых неприступных крепостей. Шантажом. Лестью и обещаниями преференций. С подкрепляющей небывалой жестокостью "исчадий ада" из неведомой Степи. Как было продемонстрировано сотни раз. В самых первых походах Чингисхана.



Но глобальность замысла настораживает, никак от этого не избавлюсь. Единый центр принятия решений - нереален. Диффузная система принятия решений? Вполне. Купцу-венецианцу, его коллеге уйгуру или новгородцу - нечего делить, рынки сбыта необъятны, внуки не освоят. К тому же исторические примеры "Мечты Торгаша" были в обиходе наверняка. Как вариант - Хазарский Каганат. Непонятная, не логичная государственная система. Не пойми как работавшая. Исчезнувшая в никуда. Появившаяся сомнительно.



Благодарен Читателем канала, которые тему поднимали не раз-два в комментариях. Да, читал Шамбарова, идея не нова. Раньше тоже высказывалась, еще в начале ХХ века. Ладно, осмыслим.



Оттолкнуться придется



от одного любопытного факта. "Сборник Граммат" если почитаете, где собраны письма, юридические документы и договоры средневековой Генуи и Венеции, - то будете удивлены. "Золотую Орду" эти торгаши именуют исключительно "Хазарским Царством". Договоры подписывают именно с ним (в лице Великого Хана), послов туда же направляют. В Венеции чиновник, ответственный за черноморскую торговлю, назывался "консул Хазарии".



Что венецианцы, генуэзцы частенько вмешивались в жизнь нашей Федерации "Золотая Орда" - уже признанный научный факт. Незавидная участь Великих Ханов: Сартака, Тохты, Джанибека, авантюриста Мамая - тому может служить косвенным подтверждением. На торговлишку замахнулись, порядок и уклад поборами лишними напрягали, прямые геополитические указания не понимали…



Допекли европские кукловоды своими интригами (в итоге) "торговые корпорации" среднеазиатского участка Великого Шелкового Пути. Получили на свои бедовые головушки Тамерлана, который целенаправленно наведался (во все без исключения) торговые фактории и города генуэзцев-венецианцев. Вырезал до всех единого "хазарских консулов" Золотой Орды, кварталы распылил на молекулы.



Откуда ноги выросли…



Тут нет прямых документальных источников, но логика подсказывает: падение Хазарского Каганата под ударами русов, варягов, печенегов - породило некие миграционные потоки. Особенно торговой элиты, на которой все держалось. В Константинополь торговым хазарам путь был закрыт, там их ненавидели. Подозревали в происхождении "от колена Данова". Именно в той среде должен появиться Антихрист. Антисемитизм дремучий нашего времени на том же стоит.



Очевидные пути-дорожки спасения: Хорезм и через черноморские порты - Еуропы. Иудеи-общинники городов выступили в качестве радушной принимающей стороны. Золото и торговые связи нравятся всем: церкви, королям, князьям, падишахам и хорезмшахам. Не везде с колен приподняться дадут, само собой. Правила игры такие, общество устроено специфически. А хочется, как дома было… в Хазарии.



Почет, уважение, участие в принятии решений судьбоносных. Такая форма правления называется - Республикой. Не народной. Торгово-олигархической. С идеей глобализации мира. Где под халат не заглядывают. Не просят наизусть тарабанить Символы Веры. Такая форма устройства общества - инструмент влияния на любую политическую силу. Золотом называется это орудие. Мерило всего и вся. Без родословных и прочих сословных глупостей.



Хорошо, проверим.



В 812 г. РХ Венеция выпала из Империи Карла Великого, отошла взад Константинополю, вместе с Далмацией. Очень быстро осознала свое удобное географическое и политическое расположение, промеж византийцами и франками, искусно разыгрывала партию. Стремительно развила свое благосостояние, стала богатым и могущественным торговым предприятием. Опиралась на хороший и качественный военно-торговый флот, гордость города.



Вместе с Византией хорошенько вломила викингам и сарацинам в Южной Италии, на Сицилии. Крепко трепала славян на берегах Восточной Адриатики. Присоединила на вассальных правах - Истрию и Далмацию (997г). К началу нового тысячелетия, на вполне законных основаниях, называла себя "владычицей Адриатики". Политически признавая главенство Византии, дела вела независимо, иной раз - вопреки интересам номинального сюзерена.



Свой настоящий облик Венеция раскрыла во время Крестовых Походов. Несмотря на острую конкуренцию с другими городами (Пиза и Генуя), именно венецианцы приобрели наибольшую выгоду от кругового трафика воинственных голодранцев на земли Ближнего Востока. Вывоз несметного хабара, организация торговых факторий в портах Святой Земли и Малой Азии - сделали венецианцев самыми богатыми людьми Европ.



Вот тут встал самый острый вопрос. Власть. Внутри "республики" постоянно шла грызня между двумя партиями: "демократической" и "аристократической". Вспыхивало противостояние убийствами и бунтами. Когда стало понятно, что власть Дожей может стать наследственной монархией, венецианцы упокоили своего государя Витале Микьела в 1172 году, собрали первый Большой Совет. Он стал высшим совещательным органом власти города-государства, амбиции Дожей на три сотни лет прищемились основательно.



Наивысшей точкой политического взлета Венеции стало оплаченное ими крестоносное вторжение в Византию, захват Константинополя французскими рыцарями. По договору 1204 года о разделе между победителями земель - Венеции отломились три восьмых территории Византийской империи. С островом Критом. После падения их карманной Латинской Империи через полвека Венеция вступила в борьбу с окрепшей Генуей. Справилась с ней только в 1381 году.



Свое влияние приумножила в Средиземноморье. Опять изменила форму правления. В XV веке Большой Совет был распущен (не функционировал уже сотню лет толком), официально провозглашена олигархическая форма правления. В виде адресатов (депутатов) Золотой Книги. Правительство, все управленческие органы возглавляли представители всего 150-ти родов торговой аристократии.



Что приветствовала Венеция



и к чему стремилась. Во-первых, к территориальным приобретениям. Была создана уникальная для Средневековья - Терраферма. Зона прямого влияния Венеции в материковой Адриатике. Виченца, Верона, Бассано, Фельтре, Падуя, Фриуль, Брешиа, Бергамо …Ионические острова, Кипр и т.д. К концу XV столетия Венецианская республика настолько богата и могущественна, что ее боятся все: соседи и недруги. Простой народ Венеции считался европскими Крезами. Налоги были минимальны. Правление Закона имело мягкий характер, когда дело не касалось политических преступлений.



Второе. Венецианская олигархия презирала остальные формы правления, их представителей. Короли, императоры, князья, герцоги, графы, Папы Римские - заискивали перед банкирами торговой Республики. За редчайшими исключениями - не были ее должниками. Некоторые династии королей поколениями расплачивались с банками Венеции и Флоренции, ее финансового филиала. Не счесть, сколько политических убийств и переворотов совершалось на венецианское золото. Любая государственность, национальная особенно - очень раздражала так называемую "черную аристократию".



Так звались богатые семьи Италии, Германии, Швейцарии, Великобритании, Франции, Голландии и Греции, роднившиеся с богачами Венеции. "Продавая титулы за золото". Из их среды появятся финансовые структуры Европ, международная банковская система. Только не надо вскидываться, называя ее иудейской. Ложь это, корнями родословных многие "банковские кланы" уходят даже к Мировингам.



Третье. Мировоззрение Венеции было простым: торговля без границ. Как это работало: не буду долго рассказывать. Порекомендую книги Фернана Броделя (пять штук в добротном переводе точно найдете), который устроил хорошую революцию в исторической науке своим доказательными методами. Предложил учитывать экономические и географические факторы при анализе исторического процесса. Мир-системная теория - это его, ага. Некоторые вредные Читатели поймут, отчего аффтор недолюбливает Леву Гумилева.



Так вот, месье Фернан утверждал: Венеция с начала XIII века преднамеренно вмешивалась в дела абсолютно всех нарождающихся государств Евразии. Если только замечала возможность возникновения национальных правительств или ортодоксальных в вере - династий. Возглавила борьбу против централизованных государств Запада и Востока, всячески приветствовала феодальную раздробленность, финансировала расколы и междоусобицы.



"Сетевое мышление" Венеции



обеспечило на несколько веков - средиземноморскую гегемонию. Низводя в ничтожество иерархические властные структуры, мешающие свободной торговле своими фантазиями и налогами, - Республика всегда и везде старалась навязать именно олигархическую модель управления. Как в любимой Терраферме.



Не помню кем, но дан был точный термин - Венеция считала мир "плоским". В нем взаимосвязано абсолютно все. Вопреки природным и государственным границам - это непрерывно меняющаяся среда для торговых путей. Морских и сухопутных. Именно купцы Венеции обеспечивали папскую и прочую дипломатию, челноками снуя между Западом и Востоком, забираясь в самые медвежьи углы Евразии.



Когда их толерантность и партнерство с врагами христианства стали причиной обвинений Церкви - немедленно началась Эпоха Возрождения, папские рокировки. Полуголые Мадонны и возрожденный античный культ тела очень быстро обесценили христианство в среде истинно верующих, поставив непреодолимые барьеры для ортодоксов. Подсевший на роскошное "тонкое искусство" Ватикан все леса извел, костры сооружая для "еретиков".



В чем была сила этих магнатов? В простых вещах. Ни одного венецианца вы не нашли бы там, где нет чеканки монет. Или создания денежных отношений в налоговой системе. Венеция манипулировала флорентийскими банкирами, королями, императорами довольно бесхитростными и эффективными способами. Ее не интересовало промышленное производство (за исключением собственного кораблестроения и военной отрасли), главное богатство копилось на денежных спекуляциях.



Венеция стала мировым коммерческим успехом Средневековья. При этом нарушая все законы экономики и рынка тех веков. Ничего не добывала, не производила, дань не высасывала из покоренных народов, завоеваниями не грешила. Тихо занималась перемещением огромных грузов серебра и золота, других ценных товаров и … армий.



Не особо заинтересованная в получении прибыли от массовых ремесел, Венеция оседлала главные атрибуты морской грузовой торговли. Зерно, вино, железо. Очень тонко манипулировала ценами на них. Прибыль от обмена между Востоком и Западом зарабатывалась колоссальная, исключительно на разнице стоимости золота и серебра. С1250-го по 1350-ый года венецианские финансовые умы устроили мировую финансовую спекуляцию золотыми и серебряными слитками. Монархи половины мира потеряли контроль над чеканкой монет.



Первый банковский кризис и финансовый коллапс 1345 года, слышали про такое? Венеция устроила, вывезла из аферы столько, что трудно без компьютера высчитать. Была единственным государством, выигравшим от Великой Чумы 1330-1350 годов. Население Европы сократилось на треть, очень много ценной недвижимости перешло в распоряжение "черной аристократии" и торговых Республик. Даже монастыри скупались в товарных количествах.



Венецианцы не просто давали в долг императорам и королям. Помимо грабительского процента всегда были особые условия, самый распространенный - залог королевских доходов. Называется это современным языком - частичная утрата суверенитета. Приватизация далекими банкирами финансовой системы государств. Самое яркое проявление этих махинаций - папские кредиты. Ватикан очень быстро стал марионеткой Венеции. Шесть из семи "крестовых походов" - продвижение торговых интересов Республики, кто бы что не говорил…



Венеция и "государство Чингисхана".



Есть только один документированный "информационный прорыв" тайной дипломатии Венеции и Востока. Семейка Марко Поло. Как предупредительно встречали скромного путешественника в монгольском Китае - рассказывать не нужно. Так с союзником самым дорогим обращаются. Даже ревнивые Синдикаты уйгуров и хорезмийских мусульман не могли разрушить этот стратегический альянс с Великими Ханами. По очевидным причинам. В их руках находился лишь сухопутный Шелковый Путь.



Ходить за тридевять морей умела только Республика. Конкурентов топила. В прямом и переносном смысле. Хочешь или нет, без нее невозможно организовать… например, работорговлю. После злата-серебра, это самый дорогой рынок. Государство Чингисхана не приветствовало закабаление внутри себя. Но стало на долгие десятилетия территорией, исправно поставляющей рабов.



Венецианцы поспособствовали работорговле мировых масштабов. Сколько народа они вывезли в североафриканские халифаты и султанаты - аллах только знает. Но пополнили сильно население: от берегов Нила до Гибралтара, сие документировано. Про участие Венеции в походе на Европу и Русь… ничего не скажу. Как о возможном снабжении монголов точнейшей разведывательной информацией. Скорее всего, их рук дело.



Уйгуры в землях западнее Хорезма не появлялись, не их "торговая юрисдикция". И подозрения к делу не пришьешь. Правда, очень удачно все сложилось, прям чудесно. Венецианские купцы отстояли папский Константинополь, в этом уверен. Их торговое присутствие было сильнейшим в этой конечной точке "западного рукава" ВШП.



Состыковались с Великим Шелковым Путем, получили преимущества "свободной экономической зоны". Обрели на Востоке давнюю мечту - безнациональное государство. Толерантное, зависимое от морских услуг, с небывалыми торговыми преференциями. Золотую Орду. Подозрительно точно втиснутую… В древние границы … Хазарии. Занятую потом сотню лет работорговлей. Наложившую дань на покоренные народы. Отпавшую от остальной Монгольской Империи небывало быстро, нелепым поводом. На выборы Великого Хана - Батый, видите ли, не поехал. Ага…



Итак.



Выводы делать рано. Статья является очень поверхностным политологическим и историческим обзором. С документами и очевидцами, само собой, поработаем. Позже. Пока предпочту понаблюдать за спорами умных Читателей в комментариях. Только, ради Неба, не устраивайте иудейскую конспирологию. Торговля лишена национальности и религиозности. От слова "совсем". Не пытайтесь крохотных сов напялить на огромный глобус. Берегите птиц, ага.



Продолжение следует. Источник - Исторические наперстки

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616836620

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