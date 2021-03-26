Трубы горят: в Европе иссякли запасы газа

12:22 27.03.2021 Российское топливо остается последней надеждой ЕС



Оксана Белкина



Холодная зима практически лишила европейцев газа: в подземных хранилищах стран ЕС осталось меньше трети запасов. Это уже привело к повышенному спросу на российский газ - в январе поставки оказались рекордными. Запасы газа придется восполнять летом - надежда опять на Россию. Насколько критична для ЕС нехватка газа, поможет ли американский СПГ и спасет ли потребителей к западу от Бреста "Северный поток – 2" - в материале "Известий".



Холодная зима 2021-го



Запасы газа в большинстве европейских стран упали ниже 30% от общего объема подземных хранилищ. К исходу марта голубого топлива оказалось на 24,5 млрд кубометров меньше, чем в аналогичный период 2020 года, показали данные Gas Infrastructure Europe.



Средний показатель запасов топлива в Европе на 5,8% ниже среднестатистических значений за последние пять лет. Так, в Германии газовые хранилища сейчас заполнены только на 25,54%, в Австрии - на 26,89%, в Чехии - на 29,14%. Лучше ситуация в Польше: там осталось 38,85% топлива. Меньше всего газа у Франции - только 14,62% от вместимости хранилищ.



Во всем виновата холодная зима, из-за которой резервуары начали стремительно пустеть. Морозы вынудили Францию экстренно скупать российское топливо. По данным "Газпрома", экспорт в эту страну с начала года увеличился почти в полтора раза. Так же поступили и другие европейские страны. Например, Германия в январе-феврале приобрела российского газа на 32,9% больше, чем в тот же период 2020-го. С 1 января экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье вырос на 32,9%, до 34,5 млрд кубометров. Закупки рекордно увеличили Италия (плюс 64%), Турция (20,8%), Нидерланды (21,2%) и Польша (89,9%).



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"Потребители отобрали из европейских ПХГ 64,2 млрд кубометров газа. Чтобы восполнить этот объем, необходимо будет закачать как минимум на 54% больше газа, чем в прошлом году", - сообщил "Газпром". При этом подъем газа из европейских хранилищ продолжается.



Покупай газ летом



Таким образом, констатировали в "Газпроме", в летний период Европе потребуется большой дополнительный объем газа. Как поясняют эксперты, сложившаяся практика большинства энергетических компаний (как крупных публичных, так и мелких частных игроков) подразумевает использование летне-зимнего спреда (закачка дешевого газа летом в хранилища с последующим отбором в зимний период). Европейские энергетические компании смогут успешно "закачаться" в мае-сентябре.



- Европейские компании будут планомерно закачивать газ в течение всего лета, при этом источниками будут либо наиболее дешевые поставки (к которым относятся и поставки из России) в случае принятия решений из экономических соображений, либо объективно более дорогой СПГ, в том числе из Северной Америки с учетом политического фактора, - указывает Александр Симонов, доцент экономического факультета РУДН.



"Газпром" заложил в бюджет на 2021 год цену газа для Европы на уровне $170 за тысячу кубометров, сообщил в декабре зампред правления компании Фамил Садыгов. Эта цена на 35% выше стоимости газа для Европы, заложенной в бюджет компании на 2020 год, которая в моментах оказалась все равно завышенной из-за падения спроса. В прошлом году на некоторых европейских площадках цена тысячи кубометров газа опускалась ниже $70.



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Впрочем, Европе российское топливо все равно обходится недешево. Россия использует хитрую стратегию: поставки увеличиваются не так сильно, что создает искусственный дефицит и позволяет держать цены на высоком уровне. При этом поставки американского СПГ все равно дороже, отмечает Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей.



От слов к делу



Очевидно, что в такой ситуации Европе будет требоваться все больше российского газа. И скорейший запуск "Северного потока – 2" критически важен для европейских потребителей. Европа могла бы легко восполнить недостающие запасы, если бы СП-2 достроили в срок, но этого не произошло. Некоторые компании были вынуждены отказаться от участия в проекте под угрозой экстерриториальных санкций США.



Берлин и Вашингтон пока так и не смогли урегулировать разногласия по газопроводу. Одно из главных требований американцев - создание механизма, позволяющего прекратить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзита через Украину. Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал эту идею неприемлемой: если Украина не будет платить по счетам, европейцы могут лишиться российского газа.



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Однако США продолжают давить на ЕС. В конце марта госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил ФРГ новыми санкциями против немецких компаний, если те будут предпринимать попытки достроить газопровод. Он потребовал от компаний, участвующих в проекте, прекратить работу, подчеркнув, что они сильно "рискуют". В Берлине вновь заявили: позиция ФРГ по "Северному потоку – 2" остается неизменной.



Так или иначе, Россия продолжит оставаться для ЕС ключевым поставщиком: получать природный газ по трубе проще и быстрее, чем сжиженный из США. СПГ надо закачать в суда-газовозы, которым еще предстоит доплыть до пункта назначения. Далее - регазификация и последующая передача по трубопроводу. Все это занимает много времени.



- Поэтому в ближайшие месяцы можно прогнозировать расширение поставок природного газа из России в Европейский союз до рекордных величин. Но одновременно могут увеличиться поставки сжиженного газа из самых разных стран мира, начиная от Катара и заканчивая США. Причем он будет в 1,5–2 раза дороже российского - не лучший вариант для европейских потребителей, - отмечает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.



Такое положение дел должно подтолкнуть Европу активнее отстаивать свои экономические интересы. Так, депутат Европарламента от Франции Матильда Андруэ уже призвала к решительным действиям. Андруэ подчеркнула, что Вашингтон нарушает международное право, используя экстерриториальные ограничения, и призвала Еврокомиссию перейти наконец от "пустых слов" к делу. Источник - Известия

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