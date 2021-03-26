Умер многолетний директор Президентского архива Казахстана Владимир Шепель

20:20 27.03.2021

Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным Владимира Шепеля



Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму родным и близким известного государственного деятеля Владимира Шепеля, передает zakon.kz.



Первый Президент Казахстана с глубоким прискорбием воспринял весть о кончине Владимира Николаевича Шепеля. Елбасы отметил, что многие годы своей трудовой деятельности Шепель посвятил государственной службе, внеся весомый вклад в становление и развитие независимого Казахстана, говорится на сайте Елбасы.



Его всегда отличали высокий профессионализм, стойкие жизненные принципы, замечательные человеческие качества. Светлая память о Владимире Николаевиче Шепеле навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал, - отмечается в телеграмме.

Владимир Шепель ушел из жизни 26 марта на 74-м году. В разные годы он работал в Администрации Президента, руководил ее канцелярией, был директором архива, имел государственные награды.