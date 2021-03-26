 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер многолетний директор Президентского архива Казахстана Владимир Шепель
20:20 27.03.2021

Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным Владимира Шепеля

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму родным и близким известного государственного деятеля Владимира Шепеля, передает zakon.kz.

Первый Президент Казахстана с глубоким прискорбием воспринял весть о кончине Владимира Николаевича Шепеля. Елбасы отметил, что многие годы своей трудовой деятельности Шепель посвятил государственной службе, внеся весомый вклад в становление и развитие независимого Казахстана, говорится на сайте Елбасы.

Его всегда отличали высокий профессионализм, стойкие жизненные принципы, замечательные человеческие качества. Светлая память о Владимире Николаевиче Шепеле навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал, - отмечается в телеграмме.
Владимир Шепель ушел из жизни 26 марта на 74-м году. В разные годы он работал в Администрации Президента, руководил ее канцелярией, был директором архива, имел государственные награды.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616865600
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