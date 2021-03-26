Ушел из жизни известный казахстанский археолог Сайден Жолдасбаев

22:13 27.03.2021

Известный казахстанский археолог, доктор исторических наук Сайден Жолдасбаев скончался на 85 году жизни, передает zakon.kz.



Об этом МИА "Казинформ" сообщили в Институте истории и этнологии имени Ч. Валиханова.



Сайден Жолдасбаев - доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой Международного Казахстанско-турецкого университета им. Ходжи Ахмеда Яссауи. Уроженец Уйгурского района Алматинской области.



Окончил Казахский государственный университет, аспирантуру Института истории, археологии и этнографии НАН Казахстана.



Преподавал в Казахском национальном педагогическом университете им. Абая, в Казахском национальном университете им. аль-Фараби.



Основные направления научной деятельности связаны с исследованием культуры казахского народа XV-XVIII веков, историей Семиречья, изучением палеоэтнографических особенностей.