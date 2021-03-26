Кыргызский ФОМС возглавил сосудистый хирург Артурбек Жуманазаров

23:01 27.03.2021

26 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Назначен новый руководитель Фонда обязательного медицинского страхования



Артурбек Жуманазаров назначен председателем Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения и социального развития. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



По ее данным, новый руководитель родился 22 января 1966 года. В 1989-м окончил Кыргызский государственный медицинский институт. Работал врачом-хирургом в ГКБ № 1 Бишкека, сердечно-сосудистым хирургом.



В 1996-1998 годах - младший научный сотрудник в отделении хирургии приобретенных пороков сердца НЦКиТ, был научным сотрудником отделения взрослой хирургии сердца, хирургии пороков сердца НЦКиТ, научным сотрудником и замдиректора по лечебной части НИИХСиТО. В 2007-2008 годах - заведующий операционным блоком Центра хирургии сердца Тараза (Казахстан).



Затем работал хирургом Центра медико-консультативных услуг и спортивной медицины Бишкека, врачом-инфузиологом в отделении операционного блока с лабораторией перфузиологии НИИХСиТО. В 2012-2014 годах - главный врач НИИХСиТО.



В 2020-м по март 2021-го был директором Бишкекского территориального фонда ОМС.