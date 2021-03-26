 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В таджикском Бохтаре одно и то же предприятие ввели в эксплуатацию дважды: сначала премьер, а потом през
00:31 28.03.2021

В Бохтаре одно и то же предприятие ввели в эксплуатацию дважды: сначала премьер-министр, а потом президент

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон в городе Бохтар принял участие в церемонии открытия предприятия по производству велосипедов и носков. Ровно год назад это же предприятие было открыто премьер-министром Кохиром Расулзода.

24 марта Эмомали Рахмон в ходе рабочей поездки по Хатлонской области в промышленной зоне города Бохтар дал старт деятельности предприятия по производству велосипедов и носков ООО "Сомони Расул".

Как сообщает пресс-служба главы Таджикистана, предприятие создано отечественным предпринимателем Расулом Сохибназаровым, рабочими местами обеспечены 40 местных специалистов. Мощность предприятия составит 10 тыс. различных велосипедов в год.

В предприятии имеется цех по производству носков, там установлены 20 единиц ткацких станков производства Чехии и Южной Кореи. Производственная мощность цеха, по сообщению пресс-службы, составляет до 100 тысяч пар носков в месяц. "Сырье доставляется в цех с прядильных фабрик страны, а цветные нити перерабатываются до последней стадии, в результате чего получаются высококачественные хлопковые носки", говорится в сообщении.

Год назад – 21 марта 2020 года официальные СМИ уже сообщали о торжественном открытия этого предприятия. Однако тогда церемония прошла с участием премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода и главы Хатлонской области Курбона Хакимзода. В сообщении областного хукумата отмечалось, что рабочими местами обеспечены 56 местных жителей, силами которых предприятие производит в сутки 10 велосипедов и 200 пар носков.

Остается неизвестным – почему президент Таджикистана "дал старт деятельности" предприятия, которое было открыто еще год назад.

Сообщения сайта хукумата Хатлонской области об открытии предприятия по производству велосипедов и носков от марта 2020 года (слева) и от марта 2021 года (справа)
Сообщения сайта хукумата Хатлонской области об открытии предприятия по производству велосипедов и носков от марта 2020 года (слева) и от марта 2021 года (справа)
Глава Таджикистана во время рабочих поездок по регионам, как правило, принимает участие в открытии различных объектов, построенных местными предпринимателями. Однако случаются и несуразности. В октябре прошлого года Эмомали Рахмон открыл в районе Рудаки первую очередь Центра торговли и обслуживания "Давлати Зафар", на втором этаже которого был оборудован швейный цех со 100 рабочими местами. Пресс-служба главы государства опубликовала фотографии женщин в спецодежде за швейными машинами. Эмомали Рахмон, поговорив с женщинами, "дал высокую оценку инициативе предпринимателей по обеспечению женщин и девушек постоянными рабочими местами".

Однако на следующий день корреспонденты Радио Озоди побывали в швейном цехе, и обнаружили там …пустой зал. О прошедшей накануне торжественной церемонии свидетельствовали лишь плакаты, лозунги и постеры. Трое из "женщин-швей" на условиях анонимности рассказали, что местные чиновники попросили их надеть фирменную одежду и посидеть за швейные машины во время открытия главой государства Центра торговли и обслуживания. Как стало известно позже, швейные машины, установленные в новом Центре торговли и обслуживания, принадлежали другому предприятию. Местные власти отсутствие работниц объяснили тем, что сразу после церемонии открытия женщины были отправлены в отпуск.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616880660
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