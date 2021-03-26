Россия и ее ближнее зарубежье: вызовы и перспективы

00:52 28.03.2021 ЧЖАО ХУАШЭН

Профессор Института международных исследований Университета Фудань, эксперт China Forum.



В отличие от других государств в отношении России и ее соседей используют понятие "ближнее зарубежье", которое охватывает страны бывшего СССР. Ближнее зарубежье – исключительно российская концепция, наследие, доставшееся Москве после распада Советского Союза. И хочет она того или нет, Россия не может не принимать свое имперское наследие.



Широко известно, что Россия имеет влияние на страны ближнего зарубежья, но на роль этого региона во внешней политике России обычно обращают мало внимания. На самом деле влияние ближнего зарубежья на российскую дипломатию очень существенно. Этот регион в определенной степени формирует структуру российской дипломатии, определяет ее цели, влияет на дипломатическую мысль и является точкой противостояния России и США/Запада.



Ближнее зарубежье – это не только стратегический ресурс Москвы, но и – при неблагоприятных обстоятельствах – бремя для нее.



Оно может быть как стратегической отправной точкой для российской внешней политики, так и сдерживающим фактором для России на стратегическом уровне.



Ближнее зарубежье и российская дипломатия



Ближнее зарубежье – ключевой фактор в формировании структуры российской дипломатии. В ее иерархии ближнее зарубежье находится в первом ряду, что отражает его формирующую роль. В последние годы оно остается центром внимания и приоритетным направлением деятельности российской дипломатии, о чем четко свидетельствует ежегодный обзор деятельности МИД России. Вообще, каждая страна уделяет большое внимание своему приграничью и сопредельным странам и у многих государств есть свои концепции взаимодействия с соседями, но отношения России с ближним зарубежьем имеют явные отличия. Все страны придают значимость отношениям с сопредельными государствами, но для Москвы эти отношения имеют не только первостепенную важность, но и свои особенности.



Это особенный для России регион, и, хотя российские официальные лица часто говорят, что Москва не желает создания сфер влияния, любое появление других великих держав в этом регионе вызывает в России сложную реакцию.



Эти страны важны для Кремля не только с точки зрения политических, экономических интересов или сферы безопасности, но и с точки зрения историко-культурной и гуманитарной.



Москва также проводит в ближнем зарубежье политику, отличную от ее подхода к отношениям с другими странами.



У российской дипломатии также есть долгосрочная задача восстановления и поддержания особых политических, военных, экономических и культурных связей с ближним зарубежьем. С 1990-х годов и до сегодняшнего дня это всегда было неизменной целью Москвы, определяющей как ее отношения в двустороннем формате, так и региональную политику в целом. Различные форматы двусторонних и многосторонних взаимоотношений крутились вокруг этих целей. Россия неустанно продвигает региональную интеграцию в ближнем зарубежье, включая создание Содружества Независимых Государств, Таможенного союза, Евразийского экономического сообщества, позднее – Евразийского экономического союза, Союзного государства с Белоруссией и Организации Договора о коллективной безопасности. И хотя этот путь был трудным и извилистым, но Москва никогда не сдавалась. В некотором смысле это также следствие представления России о ближнем зарубежье как об особом регионе.



Ближнее зарубежье создало и создает для России немалое количество острых и сложных проблем. Можно сказать, что с момента обретения Россией независимости большинство самых серьезных вызовов, с которыми она сталкивалась и продолжает сталкиваться, исходили из этого региона. Они включают в себя как проблемы, вытекающие из отношений России с ближним зарубежьем, так и проблемы, возникающие из взаимоотношений между странами ближнего зарубежья, а также внутренние проблемы каждой отдельной страны. Проблемы Приднестровья, отношений между странами Балтии и Россией, конфликта в Нагорном Карабахе, противостояния России и Грузии в Южной Осетии и Абхазии, проблема Крыма, кризис на Восточной Украине и другие подобные вопросы являются давними и трудноразрешимыми. Кроме того, время от времени происходят чрезвычайные ситуации, такие как перманентная нестабильность политической системы в Киргизии, серьезный этнический конфликт внутри этой страны в 2010 году, беспорядки в узбекском городе Андижане в 2005 году и в казахстанском городе Жанаозене в 2011 году, военный конфликт в Южной Осетии с Грузией в 2008 году, "цветные революции" в Грузии и Украине, внутриполитические беспорядки в Белоруссии в 2020 году и так далее – все эти обострения представляют собой огромный и сложный источник трудностей и кризисов, что занимает огромное количество ресурсов и энергии российской дипломатии и в определенной степени связывает ей руки.



В эпоху после холодной войны в ближнем зарубежье появилось множество новых очагов конфликтов и противоречий между Россией и Западом. После принятия в состав НАТО стран Восточной Европы и Балтии расширение Североатлантического альянса на восток и интеграционные программы Европейского союза начали затрагивать рубежи России. И если расширение НАТО в Восточную Европу и Балтийское море Россия вынесла уже с трудом, то вхождение организации в ближнее зарубежье является совершенно неприемлемым. Дислокация военных баз США в Киргизии и Узбекистане вызывала полуоткрытые трения между Россией и США в течение тринадцати лет. В последние годы конфликты между Россией и Западом в ближнем зарубежье продолжаются. Наиболее серьезными из них являются российско-грузинская война 2008 года, украинский кризис, разразившийся в 2014 году, последующий вопрос Крыма и вооруженный конфликт на востоке Украины. В ходе этих событий Россия и Запад пережили интенсификацию конфликтов, что привело к повторному сгущению атмосферы холодной войны. Запад наложил крупномасштабные санкции на Россию, и их отношения впали в глубокий кризис.



Тлеющие вызовы в ближнем зарубежье



Россия добилась значительных достижений в ближнем зарубежье, отношения Москвы с большинством постсоветских стран сохраняются и развиваются. Авторитет и влияние России в Центральной Азии растут. Это особенно отражается в улучшении отношений с Узбекистаном. ОДКБ сохраняет стабильность, ЕАЭС растет и идет к реализации поставленной на 2025 год цели создания общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Россия успешно выступила посредником в нагорно-карабахском конфликте между Азербайджаном и Арменией, помогла Белоруссии стабилизировать режим. Однако возможные будущие вызовы для России в ближнем зарубежье огромны, и они могут становиться все более серьезными.



Проблемы горячих точек в ближнем зарубежье не могут быть решены в краткосрочной перспективе. Особенно проблема Нагорного Карабаха, вопросы Абхазии и Южной Осетии, дипломатические конфликты вокруг Крыма и конфликт на востоке Украины. Эти конфликтные вопросы в ближнем зарубежье, вызванные ими разделение и конфронтация станут источниками больших региональных потрясений. Кроме того, некоторые страны ближнего зарубежья имеют серьезные внутренние проблемы, испытывают политическую нестабильность, экономическую отсталость и острые социальные проблемы, которые способны привести к политической и социальной нестабильности.



Присутствие НАТО в ближнем зарубежье, скорее всего, будет расти и дальше, прежде всего в Балтийском, Черном морях и на Кавказе. Это превратит ближнее зарубежье в поле битвы новой холодной войны между Россией и Западом.



Положение Москвы с точки зрения безопасности ухудшится, усилится чувство незащищенности России, что может привести к новым противоречиям и конфликтам.



Если считать Россию точкой отсчета процессов в этом регионе, то тенденции в ближнем зарубежье таковы, что рост центробежных сил опережает рост центростремительных сил.



Это означает, что сплоченность вокруг Москвы как центра относительно снижается, а привлекательность внешних центров силы, в частности Европы и США, относительно увеличивается.



Грузия и Украина уже выбрали Запад в соперничестве между Россией и Западом. В других соседних странах европейское и американское направление становится все более заметным в их многогранной дипломатии. Молдавия стремится развиваться на запад, а Азербайджан все больше привлекает Турция. Армения – традиционный союзник России, но ее нынешний режим также демонстрирует признаки смещения в сторону Европы. И чем глубже интеграционные процессы ближнего зарубежья, тем сложнее будет окружающая их обстановка. С момента его появления в 1997 году российско-белорусское Союзное государство так и не достигло целей создания интегрированного союза. С ростом оппозиционных сил в Белоруссии перспективы Союза становится все туманнее. В ближнем зарубежье, не считая Центральной Азии, у Евразийского экономического союза не так много возможностей для дальнейшего расширения, а развитие более высокой всеобъемлющей интеграции в стиле ЕС не стоит на повестке дня. В связи с этим существует потенциальный разрыв между подходами России и стран ближнего зарубежья. Региональные партнеры Москвы более осторожны в отношении передачи суверенитета и независимости и держатся на расстоянии от политической интеграции. Когда интеграция Евразийского экономического союза дойдет до этого момента, разрыв в понимании интеграции между Россией и ее ближайшими и зарубежными партнерами станет очевидным.



Возможные варианты для России



Самым большим успехом Москвы в ближнем зарубежье стало бы превращение региона в ее реальный стратегический ресурс, а самым большим провалом – превращение его в стратегическое бремя для России. В такой сложной обстановке внутри и за пределами региона российскому руководству, очевидно, будет чрезвычайно трудно справиться с этой задачей и достичь своей задачи-максимум. В ближнем зарубежье Кремлю сложно набрать очки, но легко их потерять. Поскольку Россия традиционно имела наибольшее влияние в этом регионе, можно сказать, что она является "консерватором" в ближнем зарубежье. Следовательно, любой успех российской дипломатии заключается только в восстановлении или поддержании первоначального влияния, а любая неудача означает потерю исходного влияния. России важно избегать превращения ближнего зарубежья в стратегически сдерживающий фактор, ограничивающий дипломатическую деятельность Москвы на международной арене, и не допускать, чтобы Запад использовал ближнее зарубежье как малозатратный способ для давления на Россию.



Чтобы добиться больших успехов в ближнем зарубежье, России нужно заниматься не только внешней политикой, но и собственным развитием.



Исторически влияние России в ближнем зарубежье было обусловлено не только ее сильной военной мощью, но также ее относительно высоким уровнем развития, привлекательностью ее культуры и образа жизни. Это также может быть основой для сохранения и развития Россией своего влияния в ближнем зарубежье. Страны ближнего зарубежья в значительной степени схожи с Россией по политическому, экономическому, социальному укладу и структуре. Государственные преобразования и развитие России оказывают видимое влияние на ближнее зарубежье. После распада Советского Союза многие республики сознательно или бессознательно заимствовали у России образ и структуру государственного управления. Вопрос заключается в том, сможет ли Россия восстановить и сохранить это влияние в будущем. Ключ к этому кроется в том, сможет ли бывшая метрополия развивать свое общество в прогрессивном направлении, обеспечивать полноту жизненных сил в экономике и будут ли ее социальная культура и образ жизни заставлять людей стремиться к России.



Экономические связи очень важны, но экономические связи не являются абсолютной гарантией стратегического партнерства. Это в полной мере заметно на примерах Грузии и Украины. Хотя Россия является их крупнейшим торговым партнером, это не помешало им повернуться к Западу и вступить в конфликт с Москвой. За это они даже были готовы заплатить экономическую цену. С другой стороны, даже если некоторые близкие зарубежные страны разорвут свои политические отношения с Кремлем, Россия по-прежнему останется их крупнейшим или основным торговым партнером, как, например, произошло с Украиной. Можно видеть, что, хотя политические отношения и экономические отношения тесно взаимосвязаны, они не всегда синхронизированы и политические отношения часто имеют большее значение для межгосударственных отношений. Это означает, что касательно внешней политики нельзя предполагать, что экономические связи автоматически сблизят соседние страны с Россией. Поэтому надежную гарантию может дать только координация экономических и политических взаимоотношений.



Отношения между жителями России и бывших союзных республик также являются незаменимым и важным фактором. Это основа общественного мнения для развития добрососедских отношений. Большое количество примеров показывает, что, когда возникают конфликты между Россией и Западом в ближнем зарубежье, верх обычно одерживает та сторона, которая пользуется симпатией и поддержкой местных народных масс. Внешнее воздействие также обычно опирается на внутренние обстоятельства. Даже для официальных межгосударственных отношений важной основой является общественное мнение. В особенности в эпоху Интернета общественное мнение может быстро и широко распространяться в различных формах, и его влияние на внешнюю политику и отношения с государством беспрецедентно. Таким образом, способность поддерживать дружбу народов и благосклонность людей в ближних зарубежных странах к России остается важным фактором того, сможет ли Россия сохранить свое влияние в будущем.



Следует отметить, что разностороннее развитие ближнего зарубежья – закономерный тренд, требующий объективного понимания. Страны ближнего зарубежья имеют разумные и рациональные потребности в диверсифицированном развитии, а политические, экономические, культурные, религиозные и географические условия также способствуют их развитию в различных направлениях, включая Европу, Малую Азию, АТР и Индийский океан. Мир и регионы меняются. В ближнем зарубежье подрастает молодое поколение элит, их "постсоветское" сознание ослабевает, а национальное и независимое сознание становится сильнее, культурно-цивилизационная самоидентичность крепнет, так что степень открытости ближнего зарубежья окружающему миру неизбежно растет. Восстановить их ориентацию только на один центр yже невозможно.



Идеальный план для России – формирование из ближнего зарубежья и других сопредельных государств инклюзивного сообщества развития.



Предлагаемое Россией Большое евразийское партнерство отражает эту идею. В этом смысле особенно важны российско-европейские отношения. Европа также является важным соседом или близким партнером многих постсоветских стран. Она имеет естественную экономическую и политическую привлекательность и географические преимущества для соседних стран ближнего зарубежья. Для Москвы было бы предпочтительней, если бы Европа смогла интегрироваться в Большое евразийское партнерство или в другое подобное трансъевразийское сотрудничество. Это будет формировать масштабную рамку, которая охватит Европу, Россию и страны Азии – в том числе, конечно, и ближнее зарубежье. Таким образом, сотрудничество более высокого уровня смогло бы в определенной степени облегчить или решить проблемы России в ближнем зарубежье. Но, к сожалению, нынешнее положение российско-европейских отношений не дает большой надежды на такой вариант развития региона.



Касательно России и ее роли в регионе понятно, что она и страны ближнего зарубежья нуждаются друг в друге. Однако Россия – великая держава с большой экономикой и возможностями, и у стран ближнего зарубежья заинтересованности в ней больше. И по историческими причинам, и по реальным условиям Россия незаменима для стран ближнего зарубежья и в политической, и в экономической, и в гуманитарной сфере, и в области безопасности. Страны ближнего зарубежья не могут не иметь дел с Россией и не могут не обращать особого внимания на Россию и тем более игнорировать ее существование. Источник - Валдай

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