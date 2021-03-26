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США: состояние неконтролируемой агрессии из внутренней политики перешло во внешнюю, - Е.Пустовойтова
07:43 28.03.2021

Заложники собственной ненависти

Елена Пустовойтова
26.03.2021

Истерика вокруг последних выборов американского президента не угасла с инаугурацией Джо Байдена, и это гораздо более опасно, чем межпартийная грызня в Соединенных Штатах. Война "ослов" со "слонами" хоть и выплескивалась в мировую политику все годы президентства Трампа, но происходило это, в основном, в Вашингтоне. Там в пылу борьбы за Белый дом демократы громоздили обвинения одно нелепее другого, там формировались "штурмовые бригады" фальсификаторов новостей, работали "штабы цифровой инквизиции", выписывались рецепты импичментов и, наконец, затягивались "петли на шее" судей Верховного суда... Но Трамп ушел, а состояние неконтролируемой агрессии осталось.

И даже усугубилось до прямых оскорблений в адрес президентов независимых государств. Обвинения теперь и вовсе не требуют никаких доказательств. Они были "платформой" победы над Трампом, а теперь автоматически стали отправной точкой в формировании внешней политики США. В том числе применительно к России.

Что добавилось к "поясу ненависти" вдоль наших границ? Как сообщает Euractiv, на днях польский министр иностранных дел Збигнев Рау (Zbigniew Rau) и госсекретарь США Энтони Блинкен (Antony Blinken) "укрепляли двустороннее сотрудничество" по телефону. Традиционно "сотрудничали" против "Северного потока-2", но и не только.

Польше радостно от того, что "позиции по угрозам безопасности, включая те, что исходят от России, у Варшавы очень совпадают с Вашингтоном, потому Варшава выражает надежду на американскую приверженность Европе и вопросам, касающимся соседей Польши". Соседей, понятное дело, не западных, а восточных.

Что касается южных наших соседей, то "США и Румыния получают удовольствие от тесных военных взаимосвязей союзников по НАТО и от кооперации в многочисленных региональных вопросах безопасности". Причем они "получают удовольствие" на румынской авиабазе Кымпия-Турзий (800 километров по прямой до Севастополя), куда Пентагон собирается вложить в этом году больше 130 миллионов долларов для размещения американских ВВС. Румынская авиабаза – самый крупный зарубежный инфраструктурный проект Пентагона в рамках "Европейской инициативы сдерживания", на которую выделено на год почти 4 миллиарда долларов. На авиабазе планируется установка современной системы контроля воздушного пространства, расширение ВПП для приема тяжелых самолетов, строительство новых стоянок для размещения большего количества истребителей, арсеналов, топливных резервуаров и складов техники. В Румынии американцы будут сдерживать Россию, сообщает Ассошиэйтед Пресс. Первые 90 "сдерживателей" и какое-то число ударных беспилотников "для сбора разведывательной информации и проведения исследовательских миссий по поддержке операций НАТО" туда уже прибыли.Командующий военно-воздушными силами США в Европе генерал Джефф Харригиан (Jeff Harrigian) по этому поводу заявил, что "подготовка позиций для наших MQ-9s (дронов Reapers) в этом ключевом стратегическом регионе обнадеживает наших союзников и партнеров и в то же время отправляет сообщение нашим противникам, что мы можем быстро ответить на любую неожиданную угрозу", цитирует генерала АП.

Канадский аналитический центр Global Research расширяет картину еще более. В стратегические планы новой администрации президента США входит задача организации из постсоветских стран Восточной Европы военного блока противостояния России. Что-то вроде "антиваршавского договора" из Украины, Молдавии и Грузии.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитро Кулеба (Dmytro Kuleba) проговорился о том, как далеко уже зашло это дело. География этого предполагаемого тройственного союза позволяет контролировать акваторию Черного моря – и это главная задача для Пентагона. При том, что у Молдавии прямого выхода к морю нет, у нее есть "кривой" – через порт Джурджулешты на Дунае. Горячее всех на призыв Вашингтона откликнулся, понятно, президент Украины Зеленский, который тут же предложил, как вы помните, натовцам пользоваться воздушным пространством над "украинским Крымом", как собственным. Натовцы пока отказались.

В сравнении с Польшей, которая в Глобальном военном рейтинге стран (Global Fire power military ranking) лишь 23-я по счету, Украина при всех стараниях поднялась только до 25 места. Грузия – 92-я, а Молдавия и вовсе 107-я. Их гипотетический "тройственный союз" не представляет какой бы то ни было реальной военной угрозы для России. Однако, из горячего желания услужить Вашингтону и примкнуть к НАТО они могут и будут способны ко всякой провокации вроде "воздушного пространства над Крымом" и уж без малейших колебаний примут и обогреют у себя любые подразделения натовских войск.

"США и НАТО, – пишет издание, – стараются обратить постсоветское пространство в пространство постоянной военной враждебности и конфликта, поскольку полагают, что это лучшая гарантия для западных государств держать Россию в напряжении и ослаблять ее".

При этом вашингтонское состояние неконтролируемой агрессии при Байдене само по себе толкает Белый дом на крайности, которые американцы разучились осознавать. Конгресс США затыкает уши даже тогда, когда вернуть здравый смысл в отношения с другими странами советуют лучшие спецы по России.

Профессор Принстонского университета и советник Джорджа Буша-старшего Стефен Коэн (StephenCohen)и посол США в СССР Джек Метлок (Jack Matlock) предупреждали конгрессменов о том, что отказывать России в праве на собственный голос в мире, пытаться накинуть американскую узду – значит "воскрешать призрак ядерного Армагеддона".

Известный американский политик Пол Крейг Робертс (Paul Craig Roberts) работал старшим научным сотрудником Гуверовского института в Стэнфордском университете, был редактором и обозревателем газет The Wall Street Journal, Businessweek и Scripps Howard News Service. Его голос так же не был услышан в Вашингтоне. Он считает, что спектакль, который устроил Джо Байден на ABC News, оскорбив и президента России, и всех нас вместе, стал "новым признаком деградации американской дипломатии, которая не служит ни интересам США, ни миру".

"Мы живем в мире, – считает этот американский политик, – в котором на повестке дня смена власти в России. Никакие факты значения не имеют... Антироссийская мания, которая спланирована США и всем западным миром, ставит США в экстремально опасную ситуацию. Американцы и европейцы воспринимают реальность только сквозь очки американской пропаганды. Американская дипломатия, военная политика, репортажи и новости и общественное мнение это фантазия, созданная пропагандой... Рано или поздно Кремль поймет, что это бесполезно реагировать на демонизацию (России) отрицанием. Обвинения беспочвенны, и нет никаких фактов или доказательств, представленных в поддержку этих обвинений".

Затем американский аналитик делает вывод: "Рано или поздно Кремль осознает, что цель демонизации России в том, чтобы подготовить американцев и их союзников к войне против нее".

Американцу в США, конечно, виднее. Однако, очень надеюсь на то, что и в Кремле хорошо понимают, куда ведет политика, ослепленная ненавистью.

Источник - stoletie.ru
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