27 лет тупизма и бардака. При переходе на латиницу казахам нужно изучить узбекский опыт, - Д.Елдес

07:46 28.03.2021

Автор газеты "Қазақ үні" Дастан Елдес считает, что в Казахстане при переходе на латиницу необходимо досконально изучить опыт Узбекистана, чтобы не повторить их ошибок.



"В течение 27 лет латиница в Узбекистане находится в "подвешенном" состоянии, до сих пор 70% литературы - на кириллице, но молодежь уже не читает на кириллице, несмотря на дефицит литературы на латинице. 30% литературы на латинице - это, скорее всего, лишь учебная литература. Узбеки недовольны сложностями при чтении, письме и компьютерном наборе. Значительная часть населения не сумела освоить латиницу, продолжая использовать кириллический алфавит; в последнее время увеличиваются русские классы и школы, в вузах лекции читаются на русском языке. В Узбекистане только сейчас пришло осознание, что смена графики стоит не миллионы, а многие миллиарды долларов. Не говоря о потерях бесценных рукописей, книг и самой "души" языка.



Национальная комиссия РК по переходу на латиницу должна была детально изучить опыт в Узбекистане перед тем, как приступить к латинизации. Ведь эта страна по многим параметрам (языковым, этническим, социальным, образовательным, экономическим) наиболее близка нам, чем, допустим, Турция.



Латиница сама по себе не улучшит положение казахского языка, не создаст казахскую литературу, не издаст книги, не повысит уровень образования и знания английского языка, не введет новые термины, технологии.



Неразвитость в Узбекистане социальной лингвистики, науки в целом, отсутствие комплексной языковой реформы, научного обоснования перехода на латиницу, политизация языкового процесса, недостаточное финансирование, слабая поддержка со стороны государства графической реформы и книгоиздательства были основными причинами неудачного введения латиницы. К тому же латиница по разным причинам непопулярна среди населения, даже чиновники предпочитают привычную кириллицу.



Все эти факторы имеют место и в Казахстане, что может породить при непродуманной будущей латинизации в нашей республике узбекский синдром - "дрейф на двух лодках", что губительно для казахского языка. Если будет дефицит информации на казахском языке на латинской основе, то будет переход школьников в русские школы.



Язык - живой организм: какому-то языку латиница помогла в его развитии (турецкому), а какой-то язык при латинизации сталкивается с трудностями (узбекский). Если проанализировать, то можно найти причины, почему латиница не имела успеха у соседей. В самом Узбекистане такие исследования не проводились: какая страна может признаться, что введение латиницы произошло без должной научной подготовки и финансирования? У нас же скопировали не только предыдущие варианты латиницы, но и опыт внедрения новой графики - без исследований, без подготовки, без должного финансирования, без развитого книгоиздательства. По этой причине необходимо не только обсуждение варианта казахского алфавита, но в первую очередь - комплексное реформирование казахского языка до принятия новой письменности", - пишет автор.