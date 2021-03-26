 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 28.03.2021
09:27  Массовые прописки "мертвых душ" и кочующие избиратели. Киргизия готовится к выборам в кенеши, - "ВБ"
07:46  27 лет тупизма и бардака. При переходе на латиницу казахам нужно изучить узбекский опыт, - Д.Елдес
07:43  США: состояние неконтролируемой агрессии из внутренней политики перешло во внешнюю, - Е.Пустовойтова
07:07  Кыргызстан и Узбекистан будут совместно использовать водохранилище Кемпир-Абад. Обещанному - верить
07:02  Погромов не было. ГУВД Бишкека разъясняет, что произошло ночью на Ошском базаре
00:52  Россия и ее ближнее зарубежье: вызовы и перспективы, - Чжао Хуашэн
00:45  Промышленные химикаты вызывают уменьшение яичек и пенисов, - озабочена Daily Mail

00:34  Нация, национализм и нациестроительство, - В.Тишков
00:31  В таджикском Бохтаре одно и то же предприятие ввели в эксплуатацию дважды: сначала премьер, а потом през
00:15  Украинский участок американо-китайского фронта, - А.Фролов
Суббота, 27.03.2021
23:01  Кыргызский ФОМС возглавил сосудистый хирург Артурбек Жуманазаров
22:13  Ушел из жизни известный казахстанский археолог Сайден Жолдасбаев
20:20  Умер многолетний директор Президентского архива Казахстана Владимир Шепель
12:22  Трубы горят: в Европе иссякли запасы газа
12:19  Почему не сложился "советский народ"? - А.Рощин
12:17  Немного конспирологии… Кто Золотую Орду придумал?
12:14  Казахскому языку нужен не столько количественный, а сколько качественный подход, - Н.Даутбеккызы
12:09  Скончался отважный таджикский пограничник, представленный к Герою России, подполковник Садриддин Ниезмамадов
12:07  Аким Восточного Казахстана Ахметов обвинен в очередном самодурстве
12:04  УзбУргенч. Девушек, варивших сумаляк в дезабилье, посадили на 15 суток и оштрафовали
11:45  Пчелка Майя развела сырость. Президентка Молдавии просит Россию о помощи с вакционой
11:39  Леонид Ильич Байден и журналисты. Прошамкал бред и учапал не в ту дверь, - В.Малышев
10:38  Новый союз ведущих мировых держав должен укрепить мировую демократию по-американски, - Р.Хаас, Ч.Купчан
10:35  Есть ли спрос на политическую аналитику в Узбекистане? - Б.Эргашев
10:33  Национальный план для Казахстана: в тупик или в ЕАЭС? - Петр Своик
10:11  Борат показал НАТО туй. Казахстан одновременно "союзничает" с США и РФ, - "СП"
09:42  Мирзиеев и Кот Кокос... В УЗбе откроют "Глобальный институт зеленого роста..."
09:28  Киргизия согласна разменять с Таджикистаном анклав Ворух. Ворухцы знают?
07:43  В США воцарился Джо-Кащей Бессмертный, - "СП"
07:33  В УзбГлубинке открываются... "Американские уголки"
07:29  У суэцких собственная гордость. Пробка на канале стала фактором мировой экономики, - "Къ"
07:25  К чему готовят иракскую армию? Терпение людей на исходе, - А.Веселов
05:37  Лбом в хвост. В Египте столкнулись пассажирские поезда - более 30 погибших
00:36  Слабость и успех украинского радикализма, - Р.Ищенко
Пятница, 26.03.2021
23:55  Россиянки Щербакова, Туктамышева и Трусова забрали все медали Чемпионата мира по фигурному катанию
21:35  Братья навек: Россия и Китай укрепляют связи на фоне выпадов Запада, - К.Сенин
19:40  Шпионы тут, шпионы - здесь... В Украине продолжаются громкие разоблачения, - "НГ"
18:56  Скончался экс-вице-премьер Туркмении и видный оппозиционер Назар Союнов
12:31  "Все спорные участки на кыргызско-узбекской границе решены. Их больше нет", - главарь КырСовбеза Ташиев
12:20  КазПрез, возможно, уже подписал указ о введении нового (латинского) КазАлфавита
12:02  В Суэцком канале заблокировано нефти более чем на $400 млн
11:56  Жутковатый памятник Бишкек-батыру установили в Бишкеке (фото)
11:51  "Ненависть к языку ведет к мракобесию". Почему в Казахстане полностью запрещают русский, - Н.Мендкович
11:33  В Казе все изобретают "новую систему госпланирования"
11:28  УзбРеформы. Создано Агентство по развитию медико-социальных услуг РУ
11:25  Неизвестный дрон запалил нефтяной терминал в саудовском порту Джизан
09:21  Конгресс США превращается в "полезного идиота" Китая. Настоящая битва Суши против Моря только начинается
09:17  Европа начинает платить за надменность, - Т.Бордачев
09:15  Зачем Трамп создает свою соцсеть, - Г.Мирзаян
09:12  Wall Street Journal: культурная элита Запада дарит Китаю пресловутую ленинскую веревку
09:07  В отношении экс-премьера Киргизии Бабанова прекращены все уголовные дела. Честный фраер?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Узбекистан   | 
27 лет тупизма и бардака. При переходе на латиницу казахам нужно изучить узбекский опыт, - Д.Елдес
07:46 28.03.2021

Автор газеты "Қазақ үні" Дастан Елдес считает, что в Казахстане при переходе на латиницу необходимо досконально изучить опыт Узбекистана, чтобы не повторить их ошибок.

"В течение 27 лет латиница в Узбекистане находится в "подвешенном" состоянии, до сих пор 70% литературы - на кириллице, но молодежь уже не читает на кириллице, несмотря на дефицит литературы на латинице. 30% литературы на латинице - это, скорее всего, лишь учебная литература. Узбеки недовольны сложностями при чтении, письме и компьютерном наборе. Значительная часть населения не сумела освоить латиницу, продолжая использовать кириллический алфавит; в последнее время увеличиваются русские классы и школы, в вузах лекции читаются на русском языке. В Узбекистане только сейчас пришло осознание, что смена графики стоит не миллионы, а многие миллиарды долларов. Не говоря о потерях бесценных рукописей, книг и самой "души" языка.

Национальная комиссия РК по переходу на латиницу должна была детально изучить опыт в Узбекистане перед тем, как приступить к латинизации. Ведь эта страна по многим параметрам (языковым, этническим, социальным, образовательным, экономическим) наиболее близка нам, чем, допустим, Турция.

Латиница сама по себе не улучшит положение казахского языка, не создаст казахскую литературу, не издаст книги, не повысит уровень образования и знания английского языка, не введет новые термины, технологии.

Неразвитость в Узбекистане социальной лингвистики, науки в целом, отсутствие комплексной языковой реформы, научного обоснования перехода на латиницу, политизация языкового процесса, недостаточное финансирование, слабая поддержка со стороны государства графической реформы и книгоиздательства были основными причинами неудачного введения латиницы. К тому же латиница по разным причинам непопулярна среди населения, даже чиновники предпочитают привычную кириллицу.

Все эти факторы имеют место и в Казахстане, что может породить при непродуманной будущей латинизации в нашей республике узбекский синдром - "дрейф на двух лодках", что губительно для казахского языка. Если будет дефицит информации на казахском языке на латинской основе, то будет переход школьников в русские школы.

Язык - живой организм: какому-то языку латиница помогла в его развитии (турецкому), а какой-то язык при латинизации сталкивается с трудностями (узбекский). Если проанализировать, то можно найти причины, почему латиница не имела успеха у соседей. В самом Узбекистане такие исследования не проводились: какая страна может признаться, что введение латиницы произошло без должной научной подготовки и финансирования? У нас же скопировали не только предыдущие варианты латиницы, но и опыт внедрения новой графики - без исследований, без подготовки, без должного финансирования, без развитого книгоиздательства. По этой причине необходимо не только обсуждение варианта казахского алфавита, но в первую очередь - комплексное реформирование казахского языка до принятия новой письменности", - пишет автор.

Источник - total.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616906760
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 20 марта 2021 года №175
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2021 года №536
- В Правительстве рассмотрен ход реализации Плана нации "100 конкретных шагов"
- Сенат обеспечит законодательную поддержку экологическим инициативам
- Об общенациональных приоритетах и медицине
- Национальный план для Казахстана: в тупик или в ЕАЭС?
- Коммунальное бедствие Нур-Султана
- Кадровые перестановки
- Казахстану грозит лекарственный дефицит?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  