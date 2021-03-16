Донбасс: Как легендарный "комбат" ВОВ вновь оказался на передовой

12:12 28.03.2021

ЖУРАВКО Алексей



Бывший народный депутат Украины Алексей Журавко в своем авторском Telegram-канале рассказал о советском солдате - политруке, чье фото всемирно известно как "Комбат". В Луганской Народной Республике отметили, что сейчас памятник Еременко оказался на передовой.



"Безымянный комбат…



Один из самых известных снимков Великой Отечественной: безымянный комбат, поднимающий роту в атаку. Человек, изображенный на нем, погиб через несколько секунд, фотограф Макс Альперт успел сделать лишь одну фотографию и осколок снаряда разбил камеру.



Он слышал, как по цепи передали: „комбата убили", и решил, что сфотографировал именно командира батальона. Но записывать его имя не стал: был уверен, что пленка испорчена. Лишь проявив ее, понял, что кадр получился…



Фото было сделано 12 июля 1942 года около села Хорошее между реками Лугань и Лозовая, на участке, где держал оборону 220-й стрелковый полк 4-й стрелковой дивизии. Бой был страшный, из трехсот с лишним человек в живых осталось только 72, но солдаты выстояли и не дали немцам продвинуться.



Личность человека на фото установили лишь четверть века спустя - им оказался младший политрук Алексей Гордеевич Еременко.



О тех событиях рассказал очевидец, Александр Матвеевич Макаров:



„Фашисты бросались в атаку за атакой. Было много убитых и раненых. Наш сильно поредевший полк отбивал уже десятую или одиннадцатую атаку. Гитлеровцы лезли напролом к Ворошиловграду (Луганску), до которого оставалось около тридцати километров. К концу дня был ранен командир роты. После ожесточенной бомбежки, при поддержке танков и артиллерии, фашисты пошли в очередную атаку.



И тогда, поднявшись во весь рост, со словами: "За мной! За Родину! Вперед!", Еременко увлек за собой роту навстречу цепям гитлеровцев.



Политрук погиб, но атака была отбита".



Вот это настоящий подвиг! Они для меня и для многих - герои! Мы - народ Победы! Вечная память нашим героям Великой Отечественной войны! Помним!!!" - написал Журавко.



Пост украинского политика прокомментировал представитель ЛНР в Трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу Родион Мирошник: "Памятник комбату и сегодня на передовой. От него до позиций укропов чуть больше двух км", - уточнил он.