Черная метка от Байдена - Путину. Или наоборот? - И.Шишкин

12:20 28.03.2021 "Черная метка" Путину

Фактически Президент России в Давосе бросил перчатку в лицо либерального глобализма. Ответом тех, кто считает себя хозяевами мира, стала "Черная метка", вложенная ими в уста Байдена.



Игорь Шишкин



Фактически Президент России в Давосе бросил перчатку в лицо либерального глобализма. Ответом тех, кто считает себя хозяевами мира, стала "Черная метка", вложенная ими в уста Байдена.



В легендах о пиратах вручение "черной метки" человеку означало, что приговор ему вынесен и обжалованию уже не подлежит (из чего, конечно же, вовсе не следовало, что приговор обязательно удастся привести в исполнение). Беспрецедентное, в самом прямом смысле этого слова, интервью Байдена с полным правом можно рассматривать, как "черную метку" Владимиру Путину, переданную Президентом США от имени тех сил, которые усадили его в Овальный кабинет Белого дома. Эта "черная метка" означает, что началась финальная фаза реализации плана государственного переворота в России, предусматривающего физическое уничтожение российского Президента. Что ни на какие компромиссы и договоренности с Владимиром Путиным истинные хозяева Америки (и не только Америки) идти не намерены. Что приговор ему они уже вынесли и намерены поступить с ним так же, как поступили со Слободаном Милошевичем, Саддамом Хусейном и Муаммаром Каддафи.



Сгущаю краски? Ничуть. Давайте предположим, что слова Байдена – это не бред старого маразматика. И даже не пиар ход, призванный продемонстрировать избирателям крутизну нового Президента США. "Он батыр, такой вот настоящий... Другое (кроме избирателей) его не беспокоит" (Федор Лукьянов). Давайте попробуем отрешиться от этих внушаемых нам объяснений и представить, что Байден, действуя самостоятельно или ретранслируя чужую волю (в данном случае неважно), оскорбил Президента России сознательно и продуманно, что ему зачем-то было очень нужно, чтобы Владимир Путин и граждане России услышали в эфире то, что они услышали. Если это так, а вероятность, на мой взгляд, выше 90%, то для российско-американских отношений, и для всех граждан России, независимо от политических взглядов каждого из нас и нашего отношения к Путину, наступает новая реальность.



Публичное оскорбление главы государства, как и осквернение любого государственного символа, например флага, руководителем другой великой державы (на слова и действия маленьких, но гордых шавок никто не обращает внимания) во все времена означало только одно – войну. Причем совершенно неважно, в какой форме она будет проходить: горячей, холодной, гибридной или сейчас возникнет некая новая форма и новое название (более чем столетнее противостояние Британской и Российской империй именовалось "Большой игрой"). Главное, что это будет война, результатом которой неизбежно станет победа или поражение одной из сторон. А базовый постулат международных отношений - "горе побежденным" - никто не отменял.



"Горячую" войну Байден и те, кто его поставил на должность Президента США развязать против России не в силах - ядерный паритет не позволяет. Но от этого ситуация, порожденная заявлением Байдена, для нашей страны не становится более безопасной. "Горячие" войны Россия почти всегда выигрывала, чего не скажешь обо всех остальных формах противоборства.



"Большая игра" закончилась не взаимовыгодным компромиссом, связанным с образованием Антанты в 1907 г. (в чем нас все время уверяют), а гибелью Российской империи в феврале 1917 г. Сколько горя хватил после этого наш народ даже представить сейчас трудно. Одна Гражданская война чего стоила.



Холодная война завершилась не взаимовыгодным компромиссом, скрепленным рукопожатиями Горбачева и Буша-старшего на Мальте, а "крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века" – крахом СССР. Какое горе народу принесло это поражение, мы все прекрасно помним.



Поэтому фактическое объявление Байденом "негорячей" войны России следует рассматривать, как вызов самому существованию нашего государства и нашего народа.



Однако возникает вопрос: зачем Байден это сделал в форме личного оскорбления Президента России? Отношения между нашими странами и так последние несколько лет вполне подпадали под понятие "Холодная война". Послать сигнал о том, что новая администрация в Вашингтоне собирается еще более обострить отношения с Москвой, можно было бы и без столь экстраординарного шага.



Ключ к ответу на этот вопрос, полагаю, дал американист Дмитрий Дробницкий: "Что такое Байден и почему ему вложили в уста эту вещь [обвинение Путина в том, что он убийца]? Потому что, как известно и записано в биографии Байдена, он разговаривал с Милошевичем в 1990-х годах и сказал: "Ты чертов военный преступник". Это написано в официальной биографии Байдена. Иными словами, этот человек говорит "негодяйским" лидерам кто они такие есть, после чего происходит что? Что произошло с Югославией? Это все было сказано не для того, чтобы обозначить какие-то политические приоритеты, а для того, чтобы сказать: "Мы поступим с Россией, так же как мы поступили с Югославией".



Конечно, югославский сценарий к России Америка при всем желании применить не может. Поэтому ключевое значение в словах Дмитрия Дробницкого имеет не то, что "поступим как с Югославией", а фраза в адрес Милошевича из уст Байдена – "военный преступник", т.е. смертный приговор, который и привели затем в застенках Гаагского трибунала.



Объявив Владимира Путина "убийцей", Байден дал ясно понять, что разрушать Россию Штаты собираются через уничтожение ее лидера. А теперь давайте вспомним, что слова Байдена имеют контекст и предысторию. Прозвучавшее из Вашингтона возникло совсем не на "голом месте":



Сначала в Британии "экзотическим" способом при помощи полония убивают Литвиненко. Массированная медийная кампания внедряет в сознание западной общественности информацию о том, что спецслужбы России по прямому приказу Президента применяют против своих противников какие-то жуткие отравляющие вещества. Обвинения для убедительности подкрепляются вердиктом британского суда.



Затем начинается активная имитация использования химического оружия в Сирии. И опять массированная медийная кампания с обвинениями не только Асада, но и постоянным упоминанием того, что поддерживает его Путин. Обвинения для пущей убедительности для западной общественности подкрепляются вердиктами на уровне ОЗХО и ООН, структуры которых после разрушения СССР перешли под полный контроль Запада.



2018 год – отравление Скрипалей с помощью боевого отравляющего вещества "Новичок". Россию и Путина обвинили в применении на территории Англии оружия массового уничтожения. Опять массированная медийная кампания. Официальное признание факта применения химического оружия со стороны ведущих держав Запада, которые подкрепили это признание еще и введением санкций против России.



2020 г. – отравление Навального. По личной просьбе Меркель и Макрона к Путину "пациента" вывозят на лечение в Германию, где немецкие специалисты обнаруживают у него следы боевого отравляющего вещества (кто бы мог подумать). Следом их обнаруживают французские и шведские специалисты, затем ОЗХО. Все 27 стран Евросоюза солидарно обвиняют Россию и Путина в попытке убить Навального с помощью химического оружия.



Как видим, почва для заявления Байдена готовилась более десяти лет, общественное мнение Запада хорошо подготовлено к восприятию Президента России, как опасного для мира преступника. Причем, на первых этапах операции по демонизации Путина первую скрипку играла Великобритания, затем Германия с Францией. И вот только сейчас Соединенные Штаты Америки сочли для себя возможным и необходимым выйти из тени и возглавить финальную, как они явно рассчитывают, фазу операции.



Однако в связи со всем этим возникает очередной вопрос - зачем Вашингтону, Берлину, Парижу и Брюсселю надо, чтобы их граждане воспринимали Путина, как внушающего ужас преступник? Зачем им готовить общественное мнение к его восприятию так, как воспринимали Милошевича, Саддама и Каддафи? Не отдают ли подобные предположения примитивной конспирологией? Полагаю, что ответ очевиден. Путин не оправдал возлагавшихся на него надежд Запада по утилизации России. Более того, он стал восприниматься глобальной элитой, как прямая угроза их жизненным интересам и ценностям.



После краха СССР Запад поставил на России крест. Команда Ельцина воспринималась им в качестве утилизационной команды. Соответственно, также первоначально воспринимался и Путин. Тем более, что, как следует из опубликованных телефонных разговоров Ельцина и Клинтона, первый ручался за своего преемника перед Президентом США. Но человеки предполагают...



При Путине Россия резко сменила вектор угасания на вектор развития. Да, у российских граждан существует немалое количество совершенно оправданных и справедливых претензий к тому, как это развитие проходило и происходит. Но надо понимать, что Запад воспринимает ситуацию в совсем иной системе координат. Для него непростительным грехом Путина является то, что Россия последние двадцать лет развивалась, а не распадалась.



Путин, несомненно, не противник Запада, он западник, сторонник единой Европы от Лиссабона до Владивостока. Только Россию в единой Европе он видит в качестве равноправной великой державы. Можно сколько угодно говорить, что это утопия, но свою приверженность данной идеи он еще раз повторил, выступая на Давосском форуме 2021 г. А такое путинское западничество для самого Запада ничем не лучше откровенного антизападничества.



Вспомните, какую бурю возмущения, причем совершенно искреннего, и в Америке, и в Евросоюзе вызвали слова Путина о крахе СССР, как крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века. Они были восприняты как прямой вызов современному миропорядку. Без краха СССР Америка никогда бы не могла стать единственной сверхдержавой и попытаться возглавить однополярный мир. Без краха СССР никогда не могла бы появиться объединенная Европа. Можно утверждать, что Евросоюз в его нынешнем виде прямой результат "крупнейшей геополитической катастрофы ХХ века".



Не удивительно, что и в Америке, и в Евросоюзе политику Путина, направленную на возвращение России в клуб великих держав, восприняли в качестве вызова, созданному на обломках СССР миропорядка. Что во время слабости России Западу прибыло, то при ее усилении могло убыть. Отсюда, первые сполохи противостояния по линии Россия-Запад уже к началу второго президентского срока Путина. Наглядным проявлением, которого стала знаменитая Мюнхенская речь. Ее порой трактуют, как антизападную. Ничего подобного. То была речь западника, призывающего Запад одуматься и признать Россию равноправным партнером.



Геополитические противоречия многократно усугубились противоречиями на уровне базовых ценностей. Западный мир, западная элита тотально идеологизированы. Там безраздельно правит идеология либерального глобализма, не терпящая никакого инакомыслия. А в России во время триумфального шествия по штатам Америки и государствам Евросоюза законов об однополых браках, принимается закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди подростков. Не удивительно, что в 2015 г. Байден, еще будучи вице-президентом США, заявил о том, что Россия - главный враг либерального глобализма ("Их цель ясна - обрушить мировой либеральный порядок. Другими словами, у России другое видение будущего"). Прошло два года и в 2017 г. на съезде крупнейшей и самой влиятельной партии ЕС - Европейской народной партии, в которую входит и партия Ангелы Меркель, Россию официально обвинили в том, что она "ведет необъявленную войну против европейских ценностей".



Полагаю, что последней каплей для Запада стало онлайн выступление Владимира Путина на форуме в Давосе. Повестка форума не скрывалась, напротив, широко афишировалась - обсуждение стратегии перехода к Новому дивному миру, в котором транснациональные корпорации ("социально-ответственные") сменят национальные государства, а люди обретут полную свободу: свободу от веры в Бога, Родины, нации, семьи, пола и частной собственности. Ради воплощения столь возвышенных идей в жизнь при содействии Папы Римского была даже создана специальная управляющая структура - Совет за инклюзивный капитализм, во главе с 27 Хранителями, руководителями крупнейших транснациональных корпораций и чиновниками высокого уровня. И вот на этом форуме в Давосе, призванном продемонстрировать торжество либерального глобализма, Владимир Путин крайне доброжелательно, словно обращаясь к старым товарищам, сообщил, что выход из кризиса возможен только на путях укрепления суверенитета национальных государств, ограничения аппетитов транснационального капитала и укрепления традиционных ценностей, в первую очередь, института семьи.



Фактически Президент России в Давосе бросил перчатку в лицо либерального глобализма. Ответом тех, кто считает себя хозяевами мира, стала "Черная метка", вложенная ими в уста Байдена.



Поэтому может быть хватит потешаться над "деменцией" Байдена и тем, как он спотыкается на трапе самолета. Личные качества Байдена и состояние его здоровья к произошедшему не имеют никакого отношения. Зубоскальство, шапкозакидательство и нежелание видеть угрозу - лучший подарок тем силам, которые взяли курс на государственный переворот в России, предусматривающий физическое устранение Президента. Почему именно переворот? Потому, что никаким другим способом, кроме дворцового переворота, замаскированного под цветную революцию, приговор в виде "черной метки" не исполнить. Источник - REGNUM

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