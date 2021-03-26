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Российские ПВО продолжают беспощадную войну с турецкими БПЛА и израильскими ракетами в небе Сирии
12:22 28.03.2021

Зачем "Гризли"? Так убили!
Сирийским военным дали отмашку на уничтожение турецких ударных БПЛА Bayraktar TB2 над Идлибом

Виктор Сокирко

Они встречались и раньше - российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М2" (по кодификации НАТО - SA-17 Grizzly - "Гризли") и ударный турецкий беспилотник "Байрактар" (Bayraktar в переводе с турецкого - "Знаменосец"). В небе Карабаха и Сирии их противостояние было наиболее активным и победителем за явным преимуществам признан именно российский ЗРК. Этот комплекс является наиболее эффективным и сбившим в той же Сирии наибольшее количество израильских и турецких ракет и беспилотников, последние здесь представлены помимо Bayraktar ТВ2 и многоцелевыми БПЛА TAI Anka. Турция сейчас стала применять в Сирию тактику "рой дронов", эффективности которой противостоят именно "Бук-М2Э".

Сейчас противостояние "Гризли" и "Знаменосцев" может обостриться. Как сообщило российское информационно-новостное агентство Avia.pro, ссылаясь на свои источники, сирийским средствам разрешили начать охоту на турецкие ударные БПЛА, находящиеся в воздушном пространстве страны, за пределами зоны, находящейся под контролем армии Анкары. Связано это с резкой эскалацией ситуации на севере и северо-западе Сирии со стороны турецких военных и поддерживаемых ими джихадистов и фактического нарушения договоренностей по созданию зоны деэскалации в провинции Идлиб.

Само по себе подобное разрешение на уничтожение турецких "Байрактаров" средствам сирийских ПВО носит формальный характер - они вполне успешно уничтожали враждебные воздушные цели и прежде. Здесь нюанс в том, что охоту открыли именно в конкретном регионе - в районе Идлиба над территорией, где находятся турецкие военные и где соблюдалось некое подобие хлипкого перемирия. Сейчас оно нарушено и соответственно шаг вправо - шаг влево, будет восприниматься как попытка агрессии. Второй нюанс - использование Сирией российских ЗРК "Бук-М2Э". Москва поставила Дамаску не менее 19 таких комплексов еще в 2011 году и, предположительно, некоторое количество российских "Буков" было передано уже в последние годы.

Они действительно стали достаточно эффективным средством борьбы и с самолетами (сообщалось о сбитом ЗРК израильском F-16), и с ракетами, и, естественно, с беспилотниками. Как сообщал в прошлом году сербский сайт Mars online, ссылаясь на отчет сирийских военных в Twitter-аккаунте Sirian_MC, с момента обострения обстановки в Идлибе по турецким БПЛА было совершено 25 пусков ракет сирийскими "Бук-М2Э). 20 было уничтожено, 2 повреждены, а 3 ракеты не достигли цели и самоликвидировались. При этом предполагается, что общее количество сбитых турецких беспилотников превышает 40 единиц. Понятно, что противостояли БПЛА и другие средства ПВО сирийской армии, в том числе зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С1", зенитные самоходные установки ЗСУ-23?4, а также переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). При этом признано, что результативность "Бук-М2Э" составляет в Сирии более 80 процентов.

Отличились российские "Гризли" в Сирии и при отражения атаки Дамаска израильскими истребителями F-16 в конце февраля 2021 года. ЗРК "Бук-М2Э" перехватили 12 крылатых "стелс"-ракет Deliiah, предназначенных для прорыва средств ПВО из-за своей малой радиолокационной заметности. Однако развернутые в этом районе российские комплексы полностью справились с отражением воздушной ракетной атаки.

Вот как описало ту ситуацию китайское информационное издание Soha со ссылкой на сирийских военных. "28 февраля 2021 года, четыре истребителя F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля запустили 12 современных крылатых ракет Delilax по международному аэропорту в Дамаске и городе Аль-Гизлания, где находится много мирных жителей. Военный источник сообщил, что перехват был чрезвычайно сложен из-за особенностей местности. F-16 израильских ВВС пользуются преимуществами местности, летают чрезвычайно низко, используют горы на Голанских высотах, чтобы прикрываться, появляются почти в мгновение ока. Они выпустили 12 крылатых ракет. Поскольку времени было так мало, у зенитных сил было всего несколько секунд, чтобы среагировать. В ответ на налет использовались средства сирийских ПВО, оснащенные ЗРПК "Панцирь-С-1" и ЗРК "Бук-М2Э. Все израильские ракеты были успешно сбиты", - пишет Soha.

Надо полагать, что с турецкими "Байрактарами" российским "Гризли" и "Борзым" ("Панцирь-С1 по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound - "борзая") будет совладать несколько проще, даже при использования тактики "рой дронов", когда БПЛА атакуют большим количеством. И нынешнее предупреждение турецким военным о начале охоты на "Байрактары" над Идлибом с использованием доказавших свою эффективность "Буков" и "Панцирей" заметно снизит активность полетов БПЛА в "запретной зоне": Bayraktar ТВ2 - он ведь немалых денег стоит. Цена за минимальную стандартную поставку в составе 6 дронов, 3 станций управления и вспомогательное оборудование составляет около 70 миллионов долларов. Такие деньги и на ветер? Тягаться с российскими ЗРК турки вряд ли захотят.

И вот в этой связи на фоне успешности применения комплекса "Бук-М2Э" в Сирии возникает вопрос, почему же тогда Армения не применяла эти российские ЗРК против надоедливых "Байрактаров" изначально? Известно, что некоторое количество таких комплексов у Еревана было еще до начала конфликта. Этот комплекс, скорее всего, размещался изначально на самой территории Армении, а не Нагорного Карабаха и был переброшен в район Степанакерта уже в ходе ведения боевых действий. Опять же можно говорить об умении экипажа вести огонь по малогабаритным и низкоскоростным целям, ведь "Бук-М2" изначально "заточен" под более серьезные воздушные объекты. Требовалось также изучить саму тактику применения БПЛА и методы противодействия, на что ушло значительное время. Поэтому и сообщения о сбиваемых "Гризли" Bayraktar ТВ2 появились лишь спустя месяц после начала боевых действий в Карабахе.

Есть и такой нюанс, что азербайджанские беспилотники армянскими военными изначально всерьез не рассматривались - ПВО выискивала в небе Карабаха как минимум турецкие истребители F-16, штурмовики Су-25, ну или тихоходы Ан-2. Однако успешность применения ударных БПЛА и их эффективность заставили пересмотреть эти установки и организовать "охоту" именно за дронами. Вероятно, что к подобному решению армянских военных подтолкнули российские коллеги с военной базы в Гюмри и авиабазы Эребуни, которые имеют надежное прикрытие с воздуха средствами ПВО, в составе которых имеются и "Буки".

Ну и как тут еще не вспомнить премьер-министра Никола Пашиняна, который, оправдываясь за проигрыш в карабахском конфликте, заговорит о низкой эффективности российских ОТРК "Искандер" (взрываются на 10 процентов), за что потом ему пришлось извиниться. Или то обстоятельство, что Ереван закупил российские истребители Су-30СМ, но то ли позабыл, то ли сэкономил на ракетах к ним, а без вооружений любой современный самолет это всего лишь "воздушный извозчик", а не воздушный боец. Со средствами ПВО у Армении также возникли проблемы с применением, поскольку в Карабах они были переброшены лишь в середине вооруженного конфликта с Азербайджаном. Были бы "Буки" наравне ЗРС С-300 В, ЗРК "Тор-М2КМ", С-125 "Нева", комплексами "Круг" - и господство "Байрактаров" и иных БПЛА сразу было бы поставлено под сомнение.

В Сирии же "Бук-М2Э" активно применяется в течении длительного времени - не простаивает, используется для уничтожения различного вида воздушной военной техник, не гнушается и Bayraktar ТВ2. Надо полагать, что и сейчас охота будет удачной.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616923320
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