Зачем русские князья женились на половчанках

12:25 28.03.2021

В "Слове о полку Игореве" упоминаются "красные девы половецкие". Это не просто метафора. С конца 11 века до середины 13 века по меньшей мере десяток русских князей женилось на дочерях половецких ханов. Впрочем, только ли из-за красоты их?



Практическая выгода



Русские женились на половчанках после того, как те предварительно крестились. Не следует думать, что половцы были более податливы на принятие христианства, чем, скажем, хазары, печенеги, торки или берендеи. Однако ни с кем из этих народов русские князья не заключали династических союзов.



Может быть, дело было в большей опасности половцев для Руси? Вероятно, русские князья считали, что кровно-родственные союзы с половецкими ханами помогут в установлении мирных отношений с половцами. И эти союзы действительно помогали… Правда, с одной существенной поправкой.



Дело в том, что половцы никогда не были единым народом, с единой политической властью. Заключая союз с одним ханом, беря в жены его дочь, тот или иной русский князь фактически обязывался помогать своему тестю в войнах с другими половецкими племенами.



В свою очередь, породнившийся с половцами русский князь считал возможным звать на помощь племя своего тестя в частых междоусобицах с другими русскими князьями. В 12-м и начале 13 века уже не столько сами половцы приходили грабить Русь, сколько русские князья приводили их в качестве союзников на земли враждебного княжества. Так, половецкое войско, наведенное в 1202 году князем Рюриком Ростиславичем, зятем хана Белука, захватило с боя и опустошило Киев.



Происхождение половцев



Когда удивляются фактам частых браков русских князей с половчанками, то обычно представляют половцев монголоидным народом, похожим на пришедших позднее татар. Этот стереотип довлел, в частности, над знаменитым антропологом Михаилом Герасимовым, сделавшим реконструкцию облика князя Андрея Боголюбского по его черепу. У Андрея была мать-половчанка, и Герасимов на скульптурном портрете придал ему выдающиеся скулы и узкий разрез глаз.



В начале нашего столетия череп Андрея Боголюбского был еще раз подробно исследован специалистами из Российского центра судебно-медицинской экспертизы. Был установлен чисто европеоидный облик князя. Реконструкция Герасимова оказалась фикцией, основанной на предвзятом мнении. В наше время антропологами обнаружено уже достаточно много черепов половцев, чтобы точно установить: этот народ принадлежал к европеоидной расе.



Еще Лев Гумилев обосновал мнение, что половцы были европеоидным народом, в основном светловолосым (рыжим) и голубоглазым – остатком древних кроманьонцев. Современные антропологи отмечают, правда, что облик половцев был южноевропеоидным – более смуглым, но и более тонколицым.



Очевидно, "красные девы половецкие" в "Слове о полку Игореве" – не просто метафора. В любом случае, русские князья не видели никаких "расовых" препятствий к тому, чтобы родниться с половцами.



Полный разбор причин браков русских князей и половчанок смотрите в ролике ниже на нашем ютуб канале. Также просим подписаться на ютуб канал, чтобы не пропустить новые выпуски и поставить лайк этому видео.



Приятного просмотра.



