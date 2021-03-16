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Казахстан против планов оренбуржцев построить переливную плотину на реке УралКазахстан против планов оренбуржцев построить переливную плотину на реке Урал
12:26 28.03.2021

В Казахстане негативно приняли новость о планах оренбургских властей построить переливную плотину на реке Урал

Кристина Комлева

Река Урал в Оренбургской области

В Казахстане негативно приняли новость о планах оренбургских властей построить переливную плотину на реке Урал. Население считает, что им будет не хватать воды, а Урал – ее основной источник для 2,6 миллиона человек. Кроме того, как пишет местное издание azh.kz, ссылаясь на слова вице-министра республики Ерлана Нысанбаева, российская сторона с предложением о рассмотрении проекта строительства переливной плотины на реке Урал в адрес министерства природных ресурсов Республики не обращалась.

Предыстория

Река Урал на всем протяжении катастрофически обмелела. Этот процесс идет с 70-х годов прошлого века, но особенно остро проблема встала в последние несколько лет. В Оренбургской области активно начали обсуждать этот вопрос в 2019 году. Эксперты называют несколько причин: климатические факторы, которые учащают периоды маловодья рек, регулирование стока в бассейне, ухудшение состояния гидрографической сети в связи с распашкой земель и вырубкой лесов. В бассейне реки построено 12 крупных водохранилищ и около 80 гидроузлов с капитальными сооружениями. Кроме того, около 3100 земляных плотин было возведено бессистемно на всех малых реках бассейна

В конце 2020 года Россия и Казахстан подписали соглашение о российско-казахстанском сотрудничестве по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна реки Урал. Тогда же были озвучены планы работ: сформируют мероприятия для оздоровления бассейна реки Урал, проведут разработку предложений по восстановлению экосистемы, инвентаризацию и выявление источников загрязнения, реконструкцию водопропускных сооружений, а также очистку и восстановление водных объектов бассейна.

А в начале марта 2021 года министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурский сообщил о том, что в районе Оренбурга на реке Урал запланировано строительство переливной плотины в 2023-2024 годах. Цель - подъем уровня воды для улучшения работы городского водозабора. Предварительная стоимость работ ? 300 млн рублей. Это предложение направлено в Федеральное агентство водных ресурсов, а уже в этом году планируется выполнение проектно-изыскательных работ.

Урал – трансграничная река

В Казахстане депутат от Атырауской области Дюсенбай Турганов высказался против строительства такой плотины. Он не понимает, почему российская сторона не согласовывает подобные решение, учитывая, что река Урал – трансграничная, так как протекает по территории Башкортостана, России и Казахстана, впадает в Каспийское море.

Согласно Конвенции ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, страны должны согласовать строительство плотин, водохранилищ с граничащими государствами. Непонятно, почему сейчас они не согласовывают. Я против строительства этой плотины, конечно. Хотя Россия подписала Конвенцию, но получается по-другому.
Дюсенбай Турганов
Депутат

Ранее он также сделал депутатский запрос на имя премьер-министра Казахстана Аскара Мамина и попросил предоставить подробную информацию о совместно принятых мерах России и РК по спасению Урала. Однако ответ пока не получил.

На свой депутатский запрос я ответа еще не получил. Но думаю, что эту проблему надо поднимать на уровне президента. Также есть соглашение между Казахстаном и Россией о совместном использовании трансграничных водных объектов, но за эти годы ничего не сделано.
Дюсенбай Турганов
Депутат

О строительстве плотины Казахстан узнал из Интернета?

В министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана журналистам azh.kz сообщили, что в соответствии со статьей 6 Соглашения между правительством РК и правительством РФ от 7 сентября 2010 года "О совместном использовании и охране трансграничных водных объектов", сторона, планирующая осуществить мероприятия, способные оказать трансграничное воздействие, сначала должна уведомить об этом другую сторону и проинформировать казахстанско-российскую комиссию. Однако, по словам вице-премьера Ерлана Насанбаева, со стороны России никаких предложений о рассмотрении проекта строительства переливной плотина на реке Урал не поступало. А о решении Совета Уральского бассейного округа по строительству объекта министерство узнало из Интернета.

Письмо с информацией о том, что подобные решения должны приниматься с соблюдением норм соглашения, направлено в Федеральное агентство водных ресурсов РФ.

Что думают в Минприроды Оренбургской области?

Мы попыталась узнать в министерстве природы Оренбургской области, обсуждались ли планы строительства плотины с Казахстаном и известно ли им, что та сторона выступает против, однако по телефону отвечать на эти вопросы в пресс-службе не стали и попросили написать редакционный запрос. Мы так и сделали. Ответ на него должен прийти в течение 7 дней.

К слову, как пишут СМИ, на вторую половину марта запланирована встреча министров экологии Казахстана и России. Тема – вопрос обмеления реки Урал. Однако точная дата встречи пока не называется. Мы задали этот вопрос региональному Минприроды.

Источник - Урал56.Ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616923560
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