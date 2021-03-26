Битва с гигантом: почему Литва поругалась с Китаем, - И.Кармазин

12:30 28.03.2021 Битва с гигантом: почему Литва поругалась с Китаем

Вильнюс озаботился правами уйгуров и статусом Тайваня



Игорь Кармазин



Маленькая Литва вступила в конфликт с огромным Китаем. Поводом для ссоры стало то, что литовские депутаты озаботились положением мусульман-уйгуров в КНР. Народные избранники пообещали инициировать международное расследование "о преступлениях в Синьцзяне". В ответ Китай ввел санкции против четырех литовцев. Ранее Вильнюс объявил о готовности открыть представительство на Тайване, который Пекин считает своей провинцией. Кроме того, республика отказалась покупать китайскую технику, обвинив производителей в шпионаже. "Известия" разбирались в сложных отношениях двух стран.



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Вопрос на миллиард



Правозащитники давно обсуждают положение уйгурского меньшинства в Китае. В частности, представители управления верховного комиссара ООН по правам человека заявляли, что в исправительных лагерях в КНР противозаконно содержат до миллиона мусульман-уйгуров. Власти Китая многократно опровергали эту информацию. Официальный Пекин утверждает, что в специальных центрах содержатся только подозреваемые в терроризме и экстремизме.



С новой силой дискуссия вспыхнула в начале нынешнего года. Журналисты BBC якобы сумели поговорить с бывшими заключенными "лагерей перевоспитания". Женщины рассказали, что подвергались систематическим пыткам и сексуальному насилию. Кроме того, сообщили, что задержанных заставляют смотреть пропагандистские программы и учат китайскому языку. Сразу после выхода сюжета Госдеп США выразил "глубокую озабоченность". Неназванный представитель ведомства обвинил Китай в преступлениях против человечности и геноциде.



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Удивительным образом разборки двух сверхдержав отозвались в маленькой Литве. Два комитета сейма решили выработать проект резолюции о положении уйгуров в КНР. Социал-демократ Довиле Шакалене предложила обратиться к ООН с требованием инициировать "независимое международное правовое расследование о преступлениях в Синьцзяне". "Мы не можем делать business as usual, мы должны реагировать", - говорила Шакалене.



22 марта Евросоюз утвердил санкции против КНР. За преследование уйгуров в черный список попали четверо граждан и одна организация Китая. Пекин в ответ ввел свои ограничения, в список попали в том числе четыре литовца. МИД Литвы вызвал посла Китая и выразил ему протест. А Шакалене решила, что на Китай "принципиальная позиция" европейцев действует. "Миллиардное государство предпочитает пугать граждан маленькой страны, вместо того чтобы прекратить незаконно сажать в тюрьмы и пытать миллион граждан своей страны", - возмутилась она.



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От Белоруссии до Тайваня



Несколько лет назад Литва стремилась дружить с Китаем. Вильнюс интересовался проектом "Один пояс - один путь" - инициативой по созданию транспортной инфраструктуры для перемещения товаров из КНР в Западную Европу. Республика рассчитывала получить китайские инвестиции и загрузить свои порты на Балтике. В ноябре 2018 года тогдашний президент Литвы Даля Грибаускайте лично посетила Поднебесную. В ходе визита глава государства называла Китай важной для Вильнюса страной, рекламировала литовские продукты питания, а в Шанхае лично встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином.



Вскоре, однако, ситуация изменилась. Между США и Китаем разразилась торговая война, и американский Госдеп рекомендовал своим союзникам и сателлитам отказаться от взаимодействия с Пекином. В 2019 году департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы впервые в своем отчете назвал Китай угрозой. Утверждалось, что КНР наводняет республику шпионами, вербует чиновников, стремится получить доступ к засекреченной информации. В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа предупреждал, что возможные инвестиции Китая в строительство глубоководного порта в Клайпеде могут навредить национальной безопасности страны.



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Характерной для нового типа отношений стала кампания против корпорации Huawei. Та собиралась установить в Литве систему мобильной связи пятого поколения (5G). Но литовские политики обвинили Huawei в слежке и шпионаже. "Есть определенная информация о том, что там существуют так называемые backdoors, через которые можно вытягивать данные из камер, телефонов или той же системы 5G", - говорил глава ДГБ Дарюс Яунишкис. Позже республика официально отказались от китайского оборудования. При этом глава телекоммуникационной компании Telia Lietuva Дон Стромберг признал, что сотрудничество разорвали по геополитическим причинам.



В 2020 году департамент госбезопасности Литвы выпустил новый отчет, в котором обвинил Пекин в стремлении к технологическому превосходству. Интересно, что документ появился в разгар пандемии коронавируса. Вскоре после этого Китай отправил прибалтийской республике гуманитарную помощь - 20 тыс. масок и 120 тыс. перчаток. Красивый жест в Вильнюсе, впрочем, не оценили. Осенью 2020 года в стране прошли парламентские выборы, на которых победу одержали консерваторы из партии "Союз Отечества - Христианские демократы". Сразу после оглашения результатов голосования в объединении пообещали защищать демократию по всему миру - "от Белоруссии до Тайваня".



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Неудивительно, что в нынешнем году конфликты продолжились. В феврале Вильнюс отказался покупать сканеры для досмотра багажа в аэропортах от китайской компании Nuctech. Та предложила самые выгодные условия и выиграла тендер, но правительственная комиссия заблокировала сделку. "Литва решила не быть частью техносферы, которая создается и контролируется Китаем", - заявил глава парламентского комитета национальной безопасности и обороны Лауринас Кащюнас.



В марте литовское правительство объявило о планах открыть торговое представительство на Тайване, который Пекин считает своей провинцией. При этом известно, что Китай традиционно нервно реагирует на такие контакты. "Мы настаиваем, чтобы Литва придерживалась принципа "одного Китая", - заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.



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Обострение отношений Литвы с Китаем стало частью обострения между Евросоюзом и Китаем. 22 марта главы МИД стран ЕС утвердили санкции против 11 физических лиц и четырех компаний из России и Китая. Фигуранты нового списка якобы причастны к нарушению прав человека. В случае с Китаем речь идет о "преследовании уйгурского мусульманского меньшинства". Важно, что ограничения стали первыми за последние 30 лет. В предыдущий раз ЕС ввел оружейное эмбарго в ответ на события на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.



23–24 марта прошла встреча глав МИД стран НАТО. В ходе своего выступления генсек альянса Йенс Столтенберг одним из главных вызовов назвал усиление КНР. "Я предлагаю главам государств и правительств обновить стратегическую концепцию НАТО. Концепция от 2010 года хорошо отвечает нашим потребностям, но обстановка изменилась. Например, она не учитывает изменение баланса сил и подъем Китая", - заявил генсек.



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Интересно при этом, что по итогам 2020 года Китай впервые стал главным торговым партнером Евросоюза. Начало нынешнего года подтвердило эту тенденцию. Общий объем торговли ЕС с Китаем только в январе составил €49,4 млрд, с США - €42,8 млрд. Нынешние разногласия могут негативно повлиять на укрепляющееся сотрудничество. Под угрозой, в частности, оказалась ратификация подписанного в декабре 2020 года (после семи лет тяжелых переговоров) инвестиционного соглашения между ЕС и Китаем.



Эксперты говорят, что Литва стала одним из инициаторов обострения отношений ЕС с КНР.



- Вильнюс старается тесно взаимодействовать с Вашингтоном, выступает в роли проводника американской политики в регионе. Понятно, что Пекин сможет обойтись без прибалтийской республики, экономически Литва заинтересована в сотрудничестве гораздо больше. Но и Вильнюс может доставить неприятности. Например, если официально признает независимость Тайваня. Ведь пока островное государство из относительно крупных стран признал только Парагвай, - отмечает в беседе с "Известиями" китаевед Николай Вавилов.



Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич говорит, что рациональному объяснению литовская внешняя политика не поддается.



- ВВП республики в разы меньше ВВП одного Шанхая. Поведение Литвы не вписывается в теорию международных отношений. Но надо понимать, что литовские власти действуют не в своих интересах, а в интересах США. Если помнить об этом, то все встает на свои места, - подчеркивает собеседник. Источник - Известия

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