Виски, взятки, любовницы. Как весело правил Америкой 29-й президент Гардинг (история)

12:32 28.03.2021 Виски, взятки, любовницы

Какими скандалами запомнился американцам президент Гардинг



На фото. Президент Гардинг интересовался передовыми технологиями. Слева направо: Генри Форд, Томас Эдисон, Уоррен Гардинг, Гарви Файрстоун



Уоррен Гардинг вступил в должность президента США сто лет назад, в марте 1921 года, и умер на этом посту в августе 1923-го. Его недолгое правление было отмечено крупнейшим в истории страны коррупционным скандалом, а обстоятельства смерти и личная жизнь президента не давали покоя американцам на протяжении следующих десятилетий.



Победа всухую



Восемнадцатую поправку к Конституции, запрещавшую производство, продажу и транспортировку алкоголя (но не его потребление), Сенат США принял 1 августа 1917 года, а 17 декабря этого же года ее одобрил и весь Конгресс США. В числе голосовавших за, был сенатор от штата Огайо республиканец Уоррен Гамалиел Гардинг. Сухой закон вступил в силу 17 января 1920-го, после ратификации поправки тремя четвертями штатов. На президентских выборах, состоявшихся 2 ноября того же года, Уоррен Гардинг одержал сокрушительную победу, получив 60,3% голосов избирателей. 4 марта 1921 года он вступил в должность.



Еще в период предвыборной борьбы Гардинг не отказывался от выпивки. Репортер газеты The New York Times Артур Крок вспоминал:



Я привез из Кентукки две бутылки хорошего довоенного виски, и, насколько я помню, сенатор из Огайо выпил почти пинту (0,57 л). Не было заметно, что он страдает от похмелья. Он умел держать удар".



Элизабет Джеффрей, работавшая в Белом доме экономкой при четырех президентах, утверждала, что Гардинг - единственный из четырех, о ком можно было сказать, что он выпивает. По словам Джеффрей, после ужина президент обычно уходил в библиотеку - играть в карты и пить виски с содовой.



По свидетельствам очевидцев, президент также имел привычку класть бутылку виски в сумку для гольфа, чтобы можно было выпить во время игры.



Светская дама Элис Ли Рузвельт Лонгсворт (дочь Теодора Рузвельта, президента США с 1901 по 1909 год) в своих мемуарах писала: "Хотя нарушать Восемнадцатую поправку в Вашингтоне было чем-то само собой разумеющимся, все равно крайне неприятно было смотреть на то, как президент Гардинг игнорирует конституцию, которую он поклялся защищать". Кабинет президента на втором этаже Белого дома Элис Лонгсворт сравнивала со speakeasy, нелегальным питейным заведением времен сухого закона:



В воздухе висели клубы табачного дыма, повсюду стояли подносы с бутылками виски всех возможных сортов, лежали наготове карты и покерные фишки. Общая атмосфера была такой: расстегнутый жилет, ноги на столе, сбоку плевательница".



Но есть и свидетельства другого рода. Раз в неделю или в две президент играл в своем рабочем кабинете в покер с друзьями. Играли порой до часу ночи, с маленькими ставками, вели себя тихо, шутили, много курили, но пили мало. Президент - не больше стопки виски, потом переходил на эль. Так вспоминал охранник президента полковник Эдмунд Старлинг. По его словам, Уоррен Гардинг страдал от проблем с желудком и аллергией к алкоголю, так что мог пить только малыми дозами.



Ехала в столицу банда из Огайо



Политическая карьера Гардинга началась в 1899 году, когда он был избран в сенат штата Огайо. В 1901-м его переизбрали на второй срок, что в те годы было крайне редким явлением. По окончании второго срока Гардинг был избран заместителем губернатора штата (46-м вице-губернатором) и находился в этой должности с января 1904-го по январь 1906 года. Пойти на перевыборы ему помешали внутрипартийные склоки. И, наконец, с 1915-го по 1921-й он представлял штат Огайо в Сенате США. А потом шагнул из сенаторов в президенты.



Вступив в должность, Гардинг перевез в Вашингтон несколько политических союзников из родного штата и назначил их на высокие посты. Людей из близкого круга президента, причастных к коррупционным скандалам в период его правления, в американской историографии принято называть "бандой из Огайо", хотя большинство из них не имело никакого отношения к этому штату.



В марте 1921 года Гардинг, формируя свой первый кабинет, назначил на пост министра внутренних дел Альберта Фолла, а на пост министра военно-морских сил - Эдвина Денби. По распоряжению президента Денби передал под контроль Министерства внутренних дел нефтяные месторождения Elk Hills в штате Калифорния и Teapot Dome в штате Вайоминг.



Эти месторождения, ранее находившиеся в стратегическом резерве военно-морского флота, министр внутренних дел Фолл отдал в коммерческую разработку своим друзьям - Эдварду Доэни, владельцу Pan American Petroleum and Transport Company, и Гарри Синклеру, владельцу Sinclair Oil Corporation. Сделано это было без объявления открытого конкурса.



В ответ Доэни предоставил министру "беспроцентный кредит" на сумму $100 тыс., а Синклер "подарил" облигации государственного займа на $233 тыс. и $33 тыс. наличными.



Оба бизнесмена, получившие права на разработку нефтяных месторождений, были хорошо знакомы и с президентом. Синклер пожертвовал на президентскую кампанию $1 млн. Вклад Доэни был гораздо меньше - $25 тыс., но после победы Гардинга на выборах Доэни предложил президенту свою яхту, чтобы тот мог отправиться в круиз и отдохнуть от предвыборной борьбы.



14 апреля 1922 года в газете The Wall Street Journal появилась статья о подозрительной тайной сделке с месторождением Teapot Dome. На следующий день Сенат принял решение начать расследование ее обстоятельств. 4 марта 1923 года Альберт Фолл вышел в отставку. Но до суда дело дошло только после смерти президента Гардинга. В 1924-м начался судебный процесс над Фоллом, Синклером, Доэни и его сыном Эдвардом Доэни-младшим (он передавал взятку Фоллу). Судебные разбирательства продлилось шесть лет. Альберт Фолл был приговорен к году лишения свободы и штрафу за взятку в размере $100 тыс. Он стал первым в истории США министром, севшим в тюрьму за преступления, совершенные в период пребывания в должности. Гарри Синклер был признан виновным в воспрепятствовании правосудию, но оправдан по обвинениям во взяточничестве и мошенническом сговоре. Он пробыл в тюрьме около полугода. Отец и сын Доэни были оправданы по обвинениям во взяточничестве. Кроме того, Доэни-старший отобрал у экс-министра Фолла его ранчо в штате Нью-Мексико в связи с "невозвратом кредита" (взятки).



В 1927 году нефтяные месторождения Elk Hills и Teapot Dome были возвращены в резерв военно-морского флота. До Уотергейтского скандала 1972–1974 годов скандал с Teapot Dome считался главным политическим скандалом в американской истории.



Все президенты США в цифрах, фактах и лозунгах



Во главе Совета по судоходству США Гардинг поставил Альберта Ласкера, менеджера и спонсора своей избирательной кампании. Парламентское расследование установило, что Ласкер продавал частным компаниям торговые корабли по ценам в семь-восемь раз ниже рыночных. На судьбу Ласкера это не повлияло. При назначении на должность он поставил условием, что выйдет в отставку после двух лет работы, что и сделал 1 июля 1923 года.



Полковник Чарльз Форбс был назначен президентом Гардингом на должность директора Бюро ветеранов - органа, созданного специально для оказания помощи ветеранам Первой мировой войны. На этом посту Форбс больше заботился о личном благосостоянии, чем о ветеранах. В основном он действовал в двух направлениях. Оформлял заказы на строительство новых госпиталей по завышенным ценам, получая откаты от подрядчиков, и продавал находившиеся в распоряжении Бюро излишки продуктов, одежды, постельного белья, медицинских принадлежностей, медикаментов и алкоголя по заниженным ценам. Он продолжал проводить такие "распродажи" даже после того, как президент Гардинг запретил ему это делать. Инспекционные поездки Форбса по местам строительства госпиталей сопровождались пьянками в гостиничных номерах с участием приглашенных дам и представителей компаний-подрядчиков (они и платили по счетам).



Общий размер ущерба, нанесенного Бюро в период правления Форбса, оценивался в $225 млн.



В феврале 1923-го президент Гардинг принял отставку Форбса. В марте того же года покончил с собой главный юрисконсульт Бюро ветеранов Чарльз Крамер, считавшийся сообщником директора. В феврале 1924 года, уже после смерти Гардинга, Форбс предстал перед судом вместе с подрядчиком Джоном Томпсоном, представителем компании Thompson & Black. На суде Форбсу было предъявлено обвинение в получении взяток и сговоре с Thompson & Black, которая должна была получить подряды на строительство и оснащение госпиталей независимо от того, будут ли предложенные ей условия лучше, чем у других претендентов. Заказ был очень крупным: на строительство 15 госпиталей в девяти штатах Конгресс выделил $12 млрд. На суде сообщалось, в частности, что главному юрисконсульту Крамеру за одобрение сделки был обещан "гонорар" в размере $100 тыс. Суд приговорил Чарльза Форбса к двум годам тюрьмы и штрафу в размере $10 тыс. На свободу он вышел, отсидев чуть больше года и восьми месяцев. К двум годам тюрьмы был приговорен и подрядчик Томпсон.



Томас Миллер занимал в администрации Гардинга пост администратора неприятельского имущества. По должности он отвечал за возвращение в Германию документов и имущества, а заодно торговал немецкими патентами (не имея на то права), лоббировал интересы германских компаний и брал от них взятки. Нанесенный им ущерб казне был оценен в $7 млн. В 1927 году Миллер был приговорен к полутора годам тюрьмы и штрафу в размере $5 тыс.



"Я был истинным сыном Огайо, поля битвы, на котором родилась наша нация. Я открыто признаюсь в том, что был лидером так называемой "банды из Огайо" на протяжении примерно сорока лет. На устах политических соперников "банда из Огайо" - оскорбительное прозвище. Для меня же это знак отличия".

(Гарри Догерти, генпрокурор США с 4 марта 1921 по 6 апреля 1924 года)



Гарри Догерти, земляк президента и руководитель его президентской избирательной кампании, был назначен генеральным прокурором. Во время скандала с Teapot Dome политические оппоненты обвиняли Догерти в том, что тот тормозил расследование. В результате было начато расследование в отношении самого генпрокурора. Но в подготовленном по его итогам докладе с Догерти были сняты все обвинения.



30 мая 1923 года скончался от огнестрельного ранения Джесс Смит, помощник Догерти как в период избирательной кампании, так и после назначения того генпрокурором. Официально смерть была признана самоубийством, но высказывались подозрения, что он был убит из-за причастности к незаконным операциям со спиртным. "Король бутлегеров" Джордж Римус, приговоренный в 1925 году к двум годам тюрьмы по тысячам пунктов обвинений, касающихся нарушения сухого закона, в показаниях комиссии Сената заявлял, что заплатил Джессу Смиту в общей сложности примерно $250–300 тыс. за "покровительство" и лицензии на операции с медицинским спиртом.



Осужденные участники коррупционных скандалов эпохи Гардинга чаще всего отбывали наказание в тюрьме Ливенворт



Пока бушевал скандал с Teapot Dome, генпрокурор Догерти приказал директору Бюро расследований (созданное еще в 1908 году и получившее в 1935-м свое нынешнее название - Федеральное бюро расследований, ФБР) и одновременно руководителю частного детективного агентства Уильяму Бернсу начать тайное расследование в отношении сенатора Томаса Уолша, руководившего расследованием скандала в Сенате. Но накопать компромат на Уолша не удалось.



28 марта 1924 года генпрокурор Догерти вышел в отставку. Новый генпрокурор Харлан Стоун заставил написать заявление об отставке и Бернса, которого сменил Джон Эдгар Гувер, возглавлявший ФБР почти 50 лет.



В 1926 году Гарри Догерти были предъявлены те же обвинения по поводу операций с германским имуществом, что и Томасу Миллеру, но голосов присяжных, отданных за признание его виновным, оказалось недостаточно для осуждения.



Уильям Бернс во время процесса над Фоллом, Синклером и Доэни, выполняя заказ компании Sinclair Oil, поручил своим агентам следить за присяжными. Когда об этом стало известно, Бернса арестовали на 15 суток.



Маленький зеленый домик на улице К



"Построенный из известняка слегка зеленоватого оттенка, поросший плющом, он был "зеленым" только по сравнению с соседними старинными величественными особняками из красного кирпича и современными деловыми строениями из белого камня", по свидетельству корреспондента агентства Associated Press



Во время расследования скандала c Teapot Dome неофициальной штаб-квартирой "банды из Огайо" называли "маленький зеленый домик на улице K", дом 1625 по улице К в Вашингтоне. Дом арендовал адвокат Ховард Мэннигтон, ранее занимавшийся президентской кампанией Гардинга в штате Огайо. Поблизости, на улице H, жили генпрокурор Догерти и его помощник Смит.



Возможно, именно в этом доме министр внутренних дел Фолл подписывал документы о передаче нефтяным компаниям месторождений, а Форбс из Бюро ветеранов общался с подрядчиками.



Рокси Стинcон, бывшая жена помощника генпрокурора Джесса Смита, давая показания комиссии Сената, заявляла, что в "маленьком зеленом домике" решались вопросы назначения на государственные должности, помилования преступников, выдачи алкогольных лицензий.



Ссылаясь на бывшего мужа, она также рассказала, что пятеро друзей генпрокурора Догерти, посещавшие этот дом, осенью 1922 года заработали $33 млн на операциях с ценными бумагами компании Sinclair. Назвать имена этих людей Рокси Стинcон почему-то отказалась.



Ховард Мэннигтон, в свою очередь, утверждал, что ни президент Гардинг, ни генпрокурор Догерти никогда не бывали у него в гостях. При этом он признавал, что дружил с Джессом Смитом, но не был знаком с его бывшей женой, которая "слишком много болтает". Генпрокурор Догерти также заявлял, что никогда не посещал "маленький зеленый домик".



У показаний Рокси Стинсон был серьезный недостаток. Она ни разу не была в "маленьком зеленом домике" и рассказывала о происходившем там со слов бывшего мужа.



Частный детектив Гастон Минс в период президентского правления Гардинга был посредником между бутлегерами и сотрудниками администрации президента. В Бюро расследований его взяли по протекции Уильяма Бернса. Минс был хорошим сыщиком, но не очень честным. Выследив очередного бутлегера, он предлагал тому заплатить, чтобы не иметь проблем с законом. В феврале 1922 года Минс был уволен из Бюро, некоторое время работал таможенником, потом вернулся в Бюро, затем снова был уволен. В ходе сенатских слушаний по делу генпрокурора Догерти Минс вначале свидетельствовал против него, сообщив много сведений о "маленьком зеленом домике", но затем отказался от всех своих показаний.



В 1941 году дом 1625 по улице K был снесен, но в американском политическом лексиконе выражение "маленький зеленый домик" до сих пор живет как символ коррупции и покровительства старым друзьям.



Смерть в дороге



Коррупционные скандалы привели к падению рейтинга президента Уоррена Гардинга. Для исправления ситуации было организовано "турне понимания", в ходе которого состоялся первый в истории визит действующего президента на Аляску и первый же визит американского президента в Канаду. "Турне понимания" завершилось досрочно. Во время поездки по западным штатам США Уоррен Гардинг заболел и 2 августа 1923 года скончался в отеле Palace в Сан-Франциско. В настоящее время принято считать, что причиной смерти Гардинга, имевшего проблемы с сердцем, был инфаркт миокарда. С имеющимися медицинскими свидетельствами можно ознакомиться в книге Роберта Феррела "Странные смерти президента Гардинга".



Но в 1923 году в прессе сообщалось, что президент скончался от последствий инсульта. С абсолютной точностью причину смерти назвать невозможно. Дело в том, что по требованию вдовы вскрытие не проводилось. Уже через час после смерти, также по ее требованию, труп был забальзамирован. До 1927 года он находился во временном помещении, а затем был перенесен в Мемориал Гардинга в Марионе (штат Огайо), в городе, где Гардинг провел значительную часть жизни и был издателем местной газеты.



Почти сразу после скоропостижной смерти президента поползли слухи о том, что он был отравлен. Доктор Рэй Лаймен Уилбур, президент Стэнфордского университета, в своих мемуарах вспоминал, что первоначально в смерти президента публика винила его лечащих врачей: "На нас набросились газеты, враждебные президенту, чудаки, жулики, антививисекционисты, народные целители, последователи электронной диагностики доктора Альберта Абрамса и многие другие. Нас обвиняли в том, что мы заморили президента голодом, перекормили его до смерти, способствовали его медленному отравлению, довели его до смерти таблетками и слабительным".



Великий разоблачитель



Гастон Минс - талантливый сыщик и знаменитый мошенник



Детектив Гастон Минс, выступавший как ценный свидетель в ходе расследования в отношении генпрокурора Догерти, в 1924 году сам попал под суд по обвинению в подделке лицензий на спиртное. К этому добавились обвинения во взятках, уклонении от уплаты налогов и даче ложных показаний под присягой. Закончилось тем, что за дачу ложных показаний он был приговорен к двум годам тюрьмы и штрафу в размере $10 тыс.



Отбывая тюремный срок, Минс познакомился с писательницей Мэй Диксон Текер, которая согласилась литературно обработать его воспоминания. Книга под названием "Странная смерть президента Гардинга" вышла в свет в 1930 году, моментально стала бестселлером и переиздается до сих пор.



В книге были перечислены самые разнообразные сплетни о президенте, ходившие по Вашингтону.



Среди сенсационных откровений книги было утверждение, что президент Гардинг был убит первой леди Флоренс Гардинг при содействии личного врача президентской семьи Чарльза Сойера.



Интересно, что жена Гардинга скончалась через 15 месяцев после него, а доктор Сойер - через 13 месяцев.



Как сложилась дальнейшая судьба Гастона Минса



Эта версия популярна и сегодня. В 2018 году Ричард Шэрон, потомок владельцев отеля Palace в Сан-Франциско, в котором скончался президент, заявил, что в его семье из поколения в поколение передавалась история о том, что смерть Гардинга была подозрительной. Согласно семейной легенде, Джанет Джонстон, внучка основателя отеля, при личном общении с первой леди обратила внимание на стакан со странным запахом, стоявший на прикроватном столике. Флоренс Гардинг якобы выплеснула содержимое стакана в водосток, а Джанет Джонстон не стала поднимать шум, понимая, что у нее нет убедительных улик https://www.mercurynews.com/2018/09/04/bay-area-history-on-95th-anniversary-of-president-warren-g-hardings-death-san-francisco-man-renews-story-of-poisoning/.



Но вернемся к Гастону Минсу. В 1933 году Мэй Диксон Текер, недовольная тем, что Минс не поделился с ней авторскими отчислениями от продажи книги, объявила, что автор мемуаров она, а также сообщила, что не видела никаких документов, подтверждающих выдвинутые Минсом обвинения.



Безотказный мужчина



Президент Уоррен Гардинг и первая леди Флоренс Гардинг наблюдают за катанием яиц на Пасху на газоне перед Белым домом, 1922 год



Слухи о том, что в смерти президента виновна его супруга Флоренс, ходили и до публикации книги Минса. Возможным мотивом преступления называли ревность. Уоррен Гардинг был бабником и неверным мужем.



Однажды, отвечая на вопросы в Национальном пресс-клубе, Гардинг признался: "Хорошо, что я не женщина. Иначе был бы вечно беременным. Я не умею отказывать".



По Вашингтону ходили слухи о многочисленных любовницах Гардинга, абортах и незаконнорожденных детях. Но серьезные подтверждения есть только у двух историй.



Кэролайн "Кэрри" Филлипс, урожденная Фултон, была моложе Гардинга на восемь лет. Она вышла замуж за совладельца галантерейной компании Джеймса Филлипса в 1896 году. После свадьбы супруги переехали в Марион, штат Огайо. У супругов Филлипс было двое детей - Изабель и Джеймс. После смерти двухлетнего сына Кэрри Филлипс впала в депрессию. В этот период она сблизилась с Уорреном Гардингом, мужем своей подруги Флоренс. В 1905 году Кэрри и Уоррен стали любовниками.



Кэрри Филлипс, единственный в истории США человек, которому удалось успешно шантажировать президента



Их роман продлился около 15 лет, как минимум до июля 1920 года. И Гардинг, и Филлипс часто путешествовали, Кэрри несколько лет прожила в Германии. Когда хотя бы один из любовников был не в Марионе, они обменивались письмами. Гардинг часто писал на официальных бланках Сената. Содержание его писем было весьма откровенным. Так, 28 января 1912 года он писал: "Я обожаю линии твоих идеальных бедер, когда они меня сжимают, я попадаю в рай. Я обожаю розу, цветущую в твоем саду, обожаю розовую раковину, сияющую над ней". Иногда Гардинг использовал в письмах код, например называл свой пенис "Джерри".



Во время подготовки к президентской кампании в 1920 году Гардинг признался товарищам по партии, что у него есть любовница, в распоряжении которой находится большое количество его писем. Штаб республиканцев обратился к Филлипс с просьбой отдать письма и не предавать гласности отношения с Гардингом. Она выставила свои условия - оплатить ей с мужем путешествие по странам Азии и островам Тихого океана, а также ежегодно выплачивать определенную сумму. Республиканской партии это обошлось где-то в $20–25 тыс. (сегодня это примерно $260–325 тыс.). Кроме того, сам Гардинг обязался выплачивать ей ежегодно по $5 тыс., пока он находится на государственной службе.



Потомки президента Гардинга передали любовную переписку в Библиотеку Конгресса при условии, что она не будет обнародована в течение 50 лет. Этот срок истек 29 июля 2014 года. Письма были оцифрованы и выложены онлайн.



Нэнси "Нэн" Бриттон родилась в Марионе. Фамилия Гардинга была ей известна с раннего детства: отец Уоррена был известным в городе врачом. Когда Нэн училась в старших классах школы, английский язык ей преподавала Эбигейл Гардинг.



В 14-летнем возрасте во время кампании по выборам в Сенат Нэнси влюбилась в брата своей учительницы, популярного местного политика Уоррена Гардинга. Она открыто заявляла о своей любви к женатому мужчине, чем шокировала местных дам.



Нэн названивала ему по телефону. Она украсила стены своей комнаты портретами Гардинга, вырезанными из предвыборных плакатов, тайно ходила за ним по улицам города. Однажды отец Нэн случайно встретился с Гардингом в трамвае, и тот сказал: "Приведите ее как-нибудь в мой офис. Возможно, если она меня увидит..." Хотя при встрече Гардинг пожелал ей найти кого-нибудь своего возраста, личное знакомство девушку не разочаровало.



В 1914 году Нэн переехала в Нью-Йорк, где устроилась работать секретарем-стенографисткой. Она начала переписываться с Гардингом, тогда еще сенатором от штата Огайо. Потом они стали встречаться во время его приездов в Нью-Йорк, регистрируясь в отелях под вымышленными именами - то как муж и жена, то как дядя и племянница (в 1916-м Уоррену Гардингу исполнился 51 год, а Нэн Бриттон - 20 лет). Пара занималась любовью не только в отелях. Бриттон считала, что забеременела после секса на диванчике в офисе Гардинга в Сенате. После избрания Гардинга президентом она посещала его в Белом доме, и они уединялись в шкафу для верхней одежды в приемной. Их отношения продолжались, по утверждению Бриттон, шесть с половиной лет, до смерти Гардинга.



Мемориал Гардинга в его родном городе Марион



В 1919 году у Нэн родилась дочь Элизабет Энн. Нэн отдала девочку на воспитание дяде и тете. Гардинг помогал Нэн Бриттон деньгами (их приносил курьер Секретной службы). После смерти президента помощь прекратилась. В завещании Уоррена Гардинга не упоминались никакие дети (их брак с Флоренс был бездетным). Нэн пыталась судиться с наследниками Гардинга, но безуспешно. Тогда в 1928 году Бриттон опубликовала книгу "Дочь президента", посвятив ее "всем незамужним матерям и невинным детям, чьи отцы обычно неизвестны миру". В ней она подробно описала свой роман с Гардингом и назвала его отцом своей дочери. Подобных книг в то время еще не было, "Дочь президента" стала бестселлером.



Прямых доказательств отцовства Бриттон предъявить не могла. Они появились только в 2015 году: ДНК-анализ образцов, сданных двумя членами семьи Гардинг (внучатым племянником и внучатой племянницей президента Питером и Эбигейл Гардинг) и внуком Нэн Джимом Блесингом, подтвердил родство с вероятностью, превышающей 99%. Тестирование, проведенное AncestryDNA, подразделением самого популярного в мире генеалогического сайта Ancestry.com, также показало, что среди их предков не было выходцев из черной Африки. Слух о чернокожих предках распространялся политическими противниками Гардинга во время президентской кампании.



Джиму Блесингу 99-процентная вероятность показалась слишком маленькой, а технология генетического анализа, применяемая AncestryDNA, - слишком новой и недостаточно точной. Чтобы "бесспорно" убедиться в своем родстве с президентом, Блесинг в сентябре 2020 года подал иск с требованием эксгумации тела Гардинга и проведения нового ДНК-анализа. Продюсерская кинокомпания Magilla Entertainment была готова снимать весь процесс вскрытия мемориала и эксгумации тела. Благодаря эксгумации можно было бы также опровергнуть (или подтвердить) слухи о том, что Гардинг был отравлен. Но 3 ноября 2020 года суд округа Марион в эксгумации отказал.



Алексей Алексеев Источник - Коммерсант

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616923920

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 20 марта 2021 года №175

- Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2021 года №536

- В Правительстве рассмотрен ход реализации Плана нации "100 конкретных шагов"

- Сенат обеспечит законодательную поддержку экологическим инициативам

- Об общенациональных приоритетах и медицине

- Национальный план для Казахстана: в тупик или в ЕАЭС?

- Коммунальное бедствие Нур-Султана

- Кадровые перестановки

- Казахстану грозит лекарственный дефицит?