Пандемия: проблемы разные, недовольство общее, - "СП"

18:53 28.03.2021

Усталость населения от локаутов и спад экономики еще больше разделили мир на успешные и отстающие страны



Количество людей, заболевших коронавирусом, в мире уже достигло 123 млн. Из них умерло свыше 2,7 млн. Таковы данные на начало третьей декады марта. И эти показатели будут расти, пишет колумнист украинского еженедельника "2000" Кирилл Рыжанов.



Всемирная организация здравоохранения свидетельствует: число заражений выросло на 8% в мировом масштабе, в Европе ситуация еще хуже - рост составил 12%. Небольшое снижение темпов распространения коронавируса в Азии и Америке не переламывает общую негативную тенденцию, в т. ч. и для государств в этих частях света. При этом тенденции к увеличению темпов прироста числа заболевших наблюдаются уже почти полтора месяца.



По заявлениям Еврокомиссии, уже можно официально говорить о приходе третьей волны коронавируса. В связи с этим планируется увеличивать темпы вакцинации. "Должны честно признаться, в Европе нет достаточно вакцин, чтобы остановить третью волну исключительно вакцинациями", - заявил глава министерства здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.



Правительства многих стран вводят дополнительные карантинно-ограничительные меры. В некоторых государствах вводится практика комендантского часа. Например, такая мера предпринята в Чехии, которая в последние несколько месяцев была одним из европейских лидеров по темпам распространения болезни.



Специалисты называют одной из причин увеличения темпов распространения COVID-19 усталость людей от ограничительных мер, приводящих к сворачиванию экономической активности (как следствие - доходов), да и ограничения обыкновенного социального взаимодействия.



Социально-экономические последствия начинают превосходить опасения от болезни. Поэтому, несмотря на то что с ростом числа заболевших можно было бы ожидать снижения количества "ковид диссидентов" (то есть тех, кто либо отрицает само существование коронавируса, либо считает его опасность излишне преувеличенной), продолжающиеся (и усиливающиеся) карантинные ограничения приводят к всплеску стихийного недовольства и протестам.



Своеобразным общеевропейским днем протеста против карантинных ограничений стало 20 марта. Протесты проходили в странах как "старой", так и "новой" Европы.



Однако количество участников, как и реакция властей на них, были разными. В митингах принимали участие от сотни до тысяч (заявлялось даже о десятках тысяч) протестующих. Различной была реакция полиции: от молчаливого наблюдения до силового разгона акций и массовых арестов их участников.



Внешние общие черты - отказ от соблюдения социальной дистанции и использования защитных масок, требование сократить ограничительные меры, бьющие по экономике.



При этом правительства государств еврозоны заявляют о том, что несмотря на растущий бюджетный дефицит, они будут продолжать вливания в экономику, что позволит смягчить социально-экономические последствия пандемии. "Нельзя экономить в борьбе с кризисом", - заявил министр финансов Германии Олаф Шольц. Масштаб согласованной помощи в борьбе с последствиями пандемии составляет 750 млрд евро.



В США вступает в действие масштабный "план Байдена" по спасению экономики от последствий пандемии. "План Байдена" предполагает прямые выплаты американцам в размере 1,4 тыс. долл., а также поддержку местных властей и бизнеса. Общая сумма вливаний - 1,9 трлн. долл.



Одновременно с этим в Белом доме работают над более долгосрочным планом развития экономики, пострадавшей от коронавируса. 23 марта стало известно о том, что стимулировать экономику предполагается через развитие инфраструктуры, сетей 5G и сокращение выбросов углеводорода на национальном уровне. Общие долгосрочные затраты на мероприятия в этих и других направлениях могут достичь трех трлн. долл.



Если же переходить к менее развитым государствам, то протесты коснулись и их. Однако лозунги там несколько иные. Например, поводом для бурного возмущения протестующих в Аргентине стало то, что значительная часть вакцин, выделенных для применения в стране, исчезла. Правительство утверждает, что причиной стали бюрократические недоразумения, однако протестующие подозревают тут некий злой умысел.



На Украине же прошли как акции протеста в "общеевропейский день" 20 марта, так и действительно массовые мероприятия днем ранее. В частности, в Киеве, Днепре (Днепропетровске, прим. ред.), Львове, Полтаве, Кременчуге, Краматорске. Уже традиционно их основной движущей силой выступили мелкие предприниматели, непосредственно страдающие от карантинных ограничений. Тем более что Украину ожидает новая волна локдаунов (пока регионального уровня), возвращающих практически те же ограничения, что были в 2020 г. и январе нынешнего года.



Недовольство низкими темпами вакцинации (они остаются едва ли не самыми низкими в Европе) пока не выливается в массовые акции - потому что единства мнений по данному вопросу в украинском обществе нет: хватает и "антипрививочников", и тех, кто сомневается в качестве единственно доступной вакцины CoviShield.



При этом недовольство государственной политикой по борьбе с коронавирусом присутствует, и, вполне вероятно, что в обозримом будущем оно станет фактором политического процесса.



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Если же мы возьмем страны третьего мира, то там пандемия коронавируса уже привела к тому, что десятки миллионов людей встали лицом к лицу с проблемой голода. 1 марта ряд западных СМИ распространили доклад группы из 14 благотворительных организаций Disasters Emergency Committee (DEC), согласно которому Йемен и Южный Судан уже находятся на грани голода; то же самое грозит Афганистану и Демократической Республике Конго. "Без продолжения поддержки многие люди погибнут не только от самого COVID-19, но от экономических последствий вируса", - говорится в докладе.



Разница в "запасе прочности" различных государств, в темпах вакцинации уже в недалеком будущем может привести к еще большему разделению мира, на время как будто объединившегося перед лицом общей проблемы. Однако пока внешние проявления проблем и общественного недовольства остаются похожими.