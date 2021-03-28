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Минские "соглашения". С кем и о чем договаривается Москва? - А.Каневский
19:19 28.03.2021

АНТОН КАНЕВСКИЙ | 28.03.2021
Во что уперлось выполнение Минских соглашений
Зачем Киеву контроль над границей "отдельных районов" Донбасса (ДНР/ЛНР) с Российской Федерацией

Констатация того, что переговоры по мирному урегулированию в Донбассе в "нормандском формате" зашли в полный тупик, стала общим местом.

Из рабочих документов переговоров, которые оказались в распоряжении издания "Коммерсантъ", следует, что сейчас рассматриваются совместный план Германии и Франции, в который российская сторона внесла свои замечания и предложения, а также отдельный план Киева. Уже это позволяет сделать вывод, что позиция Берлина и Парижа ближе к позиции Москвы, чем Киева.

Нормандский формат

Немецко-французский план предусматривает выполнение Минских соглашений в том объеме и в той последовательности, какие были заданы изначально. Киев же заявляет, что это неприемлемо, и требует пересмотра соглашений. Главное требование украинской стороны – изменить порядок выполнения пунктов Минска-2: не сначала выборы местных органов власти в Донбассе, а затем передача украинской стороне контроля на границей с РФ, а наоборот.

Почему все уперлось в вопрос о порядке действий? Совершенно очевидно, что, получив контроль над границей, то есть отрезав республики Донбасса ("отдельные районы") от РФ, киевский режим, которому за 7 лет позволили укрепить армию, тут же забудет о своих обязательствах и всей силой обрушится на Донбасс. Западные "гаранты" при этом, как уже было с их "посредничеством" в феврале 2014 года, лишь разведут руками.

Во что уперлось выполнение Минских соглашений

Именно на такой вариант указывает предложенный Киевом план "полного урегулирования": в первую очередь вывести "иностранные" войска и ликвидировать "незаконные вооруженные формирования" (воинские подразделения ДНР/ЛНР), после чего передать Украине контроль над границей. В переходный период сохраняется "народная милиция" (термин Минских соглашений), которая вместе с украинской полицией будет поддерживать порядок на территории "отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)". И только потом дело дойдет, обещают в Киеве, до принятия Радой законов об особом статусе ОРДЛО, о местных выборах в ОРДЛО, об амнистии, о специальной экономической зоне, о внесении изменений в конституцию в части децентрализации…

Фактически это план полной ликвидации всего, что было сделано в Донбассе за семь лет после того, как эти районы, протестуя против государственного переворота в Киеве, отпали от Украины.

Российские замечания к франко-германскому плану в целом сводятся к конкретизации мирного плана, установлению четких сроков выполнения каждого из его пунктов, созданию действенного механизма контроля и недопущения срыва ни одного из этапов, если Киев сочтет, что уже добился своего.

Однако Киев приемлет "реинтеграцию" Донбасса лишь на условиях его полного подчинения существующему украинскому режиму.

На это указывает и украинская позиция по первому, до сих пор не разрешенному блоку мирных соглашений – установлению прочного прекращения огня. Украинская сторона отвергла российские предложения по усилению контроля за соблюдением перемирия, а именно верификацию прекращения огня через совместные инспекции позиций и телефонные переговоры сторон.

Главное, что придает Киеву уверенность, – двусмысленная позиция Парижа и Берлина. По большинству основных вопросов позиция Германии и Франции ближе к российской, чем к украинской, но это обнаруживается только за закрытыми дверями. Публично же любые претензии западных держав к Киеву – табу. Это позволяет украинским властям игнорировать все пожелания европейских партнеров, а главному украинскому переговорщику в группе советников Андрею Ермаку заявлять, что немецко-французский план мирного урегулирования "доработан Украиной", а России остается лишь "четко сказать, готова ли она идти по пути установления мира на Донбассе, или она не хочет мира в Украине". Здесь тупик.

Видимо, чтобы не давать простора таким инсинуациям, в ноябре 2020 года российский представитель в группе советников стран-участниц "нормандского формата" Дмитрий Козак разослал письмо своим коллегам, в котором говорится:

"Оригинальное понимание конфиденциальности в очередной раз продемонстрировал Офис Президента Украины, на официальном сайте которого опубликовано заявление об итогах наших переговоров (прилагается). С учетом этой публикации представляется необходимым согласовать и опубликовать официальное заявление об "Итогах переговоров политических советников и представителей министерств иностранных дел N4 13 ноября 2020 года" с "некоторыми уточнениями" Заявления, опубликованного украинской стороной. Проект прилагается". В проекте отмечено: "Представители Германии, Франции и Украины поддержали принцип строгой конфиденциальности переговоров в N4 при возражениях представителей России, заявивших о недопустимости ограничений на предоставление информации гражданам государств-участников N4…" Дмитрий Козак пишет: "Представители Германии, Франции и России указали Украине на недопустимость одностороннего регулярного обнародования информации, содержащей искаженные сведения о ходе переговоров в N4 и ТКГ". Однако предложение Козака не нашло поддержки.

Маловероятно, что в Берлине и Париже публично огласят свои претензии к украинской стороне хотя бы в деликатной форме: это означало бы слом единой антироссийской парадигмы всей политики "коллективного Запада". А уговоры Киева за закрытыми дверями ни к чему не ведут.

Действенным с точки зрения возможностей мирного урегулирования остается один принцип: "утром" выполнение всех политических пунктов, включая формирование путем демократических выборов, признанных мировым сообществом, местных органов власти, закрепление их полномочий украинским законодательством, включая Конституцию, при сохранении "народной милиции" ДНР/ЛНР, "вечером" – передача Украине контроля над границей "отдельных районов" Донбасса с Российской Федерацией.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616948340
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