Вторая версия скандала Russiagate - это полная чушь, - Филипп Джиралди

Тем не менее Байден и его команда по вопросам национальной безопасности запускают старый сценарий по-новой



Филип Джиралди



Старое выражение "молния никогда не ударяет дважды в одно и то же место" часто используется после того, как произошло нечто, поистине ужасное. Это выражение означает: велика вероятность того, что подобное этому нечто никогда не повторится. Однако, к сожалению, нам, американцам, из-за появления президента Джо Байдена и тех, кто указывает ему, что говорить, теперь придется пережить удары молнии, бьющей дважды. Конкретно я имею в виду Russiagate, который, возможно, является самым дискредитированным политически мотивированным мошенничеством, которое эта страна видела за последние двадцать лет. Джо полагается на "доказательства", предоставленные новой, так вовремя рассекреченной, "Оценкой разведывательного сообщества", озаглавленной "Внешние угрозы федеральным выборам в США 2020 года" "Foreign Threats to the 2020 US Federal Election". Документ датирован 10 марта, но опубликован директором Управления национальной разведки (Office of National Intelligence - ONI) Аврил Хейнс 16 марта.



Этот новый доклад состоит из одиннадцати страниц текста и диаграмм. В докладе намеренно игнорируются любые прямые доказательства электронного изменения результатов голосования, но утверждается, что президент России Владимир Путин лично дал указание своим шпионам и доверенным лицам развернуть выборы в США в пользу Дональда Трампа. Частично основываясь на этом докладе, Джо Байден впоследствии навесил на Путина ярлык "убийца" и пообещал, что и Россия, и ее президент за приписываемое им вмешательство в американскую политику "заплатят такую цену", которую мы "скоро увидим". Гротескный байденовский обман привел к тому, что Кремль отозвал* своего посла в Вашингтоне для "консультаций" и, как минимум, поставит под угрозу силы США на Ближнем Востоке.



Должно ли это означать, что Демократическая партия все еще пытается отомстить за 2016 год? Да, можно биться об заклад. И то обзывание, которое имело место во время кампании 2020 года, говорило, что как только представится возможность, они повернутся против России - хотя бы потому, что всегда удобно иметь внешнего врага, на которого можно будет свалить собственные ошибки. В докладе говорится также о личной выгоде для Джо и его сыновей, а это подается как свидетельство того, что утверждения и доказательства коррупции в семье Байденов на самом деле были просто дезинформацией, распространенной шпионскими ведомствами Кремля.



Любой, кто прочитает этот доклад и попытается оценить его достоверность с точки зрения доказательств, которые в нем приводятся для обоснования определенной аргументации, заметит, что доклад предоставляет очень мало веских оснований для подкрепления тех выводов, которые сами по себе сформулированы туманно и уклончиво. По факту, доклад заканчивается заявлением об отказе от ответственности: "Суждения не означают, что у нас есть доказательства, подтверждающие, что что-то из этого является фактом". Безусловно, нет никаких свидетельств того, что хотя бы один голос был изменен или что кому-либо удалось повлиять на каких-либо лиц или на ту политическую линию, которая сформировалась в результате этих выборов. И как бывший руководящий сотрудник ЦРУ я обнаружил, что тот, кто составлял окончательный отчет в Управлении директора национальной разведки (Office of the Director of National Intelligence - ODNI), на самом деле не имеет ни малейшего представления о том, как и почему страны шпионят друг за другом. Не говоря уже о том, как осуществляются так называемые "тайные операции".



Наиболее важное "ключевое суждение" доклада, приводимое под № 2, гласит следующее: "Мы считаем, что президент России Путин санкционировал, а ряд российских правительственных организаций провели операции по оказанию влияния, направленные на очернение кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддерживая бывшего президента Трампа, подрывая общественное доверие к избирательному процессу и обостряя социально-политические разногласия в США".



Каждое иностранное правительство, обладающее возможностями вести внешнюю разведку (включая США), делает точно то же, в чем сейчас обвиняют Россию. Если есть другая страна, которая считается противником или даже угрозой, то спецслужбы будут пытаться оказывать влияние на мнение общественности и элит в этой стране, чтобы не допустить совершения ими действий, наносящих ущерб интересам страны, на которые работают эти спецслужбы. Это достигается размещением материалов в СМИ и прямыми контактами с влиятельными политиками в стране-мишени. Поскольку русские верно считали победу демократов вредной для их интересов, они неизбежно обязаны были использовать свои собственные медиаресурсы для того, чтобы выявлять и показывать альтернативные взгляды, которые могли бы помочь другому кандидату, в данном случае - Дональду Трампу.



Ложь - это в конце концов то, чем традиционно занимаются спецслужбы. У римлян была шпионская служба, которой руководили из императорского дворца и которая обеспечивала военную и политическую разведку по территории всей их огромной империи. Ее деятельность включала и то, что можно было бы назвать действиями по введению противника в заблуждение. Цель этого сбить с толку врагов относительно собственных намерений и возможностей. В более недавние века мастерами как шпионажа, так и обмана стали британцы. Крупными операциями по оказанию влияния можно считать те разведывательные операции против Соединенных Штатов, которые привели к вступлению Америки в обе мировые войны.



В настоящее время ведущим шпионским агентством в мире по численности личного состава, по ресурсам и по глобальности охвата, несомненно, является Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Это не означает, что ЦРУ - обязательно лучшее разведывательное ведомство из всех. Не столь крупные, более гибкие и более сфокусированные организации могут превзойти шпионов из крупных стран в тех нишевых областях, которые они для себя считают важными.



На самом деле различные разведслужбы федерального правительства США так сильно участвуют в осуществлении операций обмана, что у них есть ряд эвфемизмов, позволяющих им лгать о лжи. ЦРУ рассматривает распространение лживой информации как часть своей "тайной деятельности", в то время как разведки вооруженных сил предпочитают разные вариации словосочетания "управления восприятием". И те, и другие иногда говорят о "влиянии" или об "операциях влияния". В любом случае, на самом деле это - форма "информационной войны", в которой слова и идеи используются для формирования точки зрения, благоприятной для страны, участвующей в этой практике, и наносящей ущерб ее противникам.



Министерство обороны США определяет "управление восприятием" как "Действия по передаче иностранным аудиториям и/или по недопущению получения этими аудиториями специально отобранной информации и показателей с целью влиять на эмоции, мотивы и непредвзятость суждения (этих аудиторий - С.Д.), а также влиять на разведывательные системы и на лидеров всех уровней, чтобы влиять на их официальные оценки. Конечным результатом должно стать такое поведение иностранного государства и такие его официальные действия, которые соответствуют целям инициатора (акций по управлению восприятием - С.Д.). В разных ситуациях „управление восприятием" сочетает в себе „проекцию правды", „операции безопасности", прикрытия и обмана, а также психологические операции". Другими словами, "управление восприятием" - это многозадачный механизм, цель которого заставить противника думать или верить в то, что нужно вам, независимо от того, что имеет место на самом деле.



Исторически ЦРУ распространяло дезинформацию в основном через прессу, используя агентов и коллаборантов по всему миру для распространения материалов, которые, как предполагалось, продвигали то, что считалось интересами США. тогда, когда это возможно, местных политиков или журналистов могут вербовать и платить им в качестве поощрения за сделанное. Но доклад Управления национальной разведки обвиняет русских не в этом. На самом деле, учитывая деятельность США по дезинформации в отношении Венесуэлы, Ирана, Китая и в отношении самой России, было бы разумно считать, что большая часть дезинформации, циркулирующей в Интернете, произведена самим правительством Соединенных Штатов. А когда все это не работает, то США с огромным желанием напрямую вмешиваются в выборы за рубежом. Фактически, (правительственные органы - С.Д.) США, согласно их собственным общедоступным данным, играли активную роль в выборах по всему миру - включая смену режима в таких странах, как Украина, - по меньшей мере 81 раз.



В докладе Управления национальной разведки упоминаются также другие страны, которые "вмешивались" или пытались сделать это в 2020 году. В третьем "ключевом суждении" сторонником Байдена называется Иран: "Мы считаем, что Иран провел разностороннюю тайную кампанию влияния, направленную на то, чтобы подорвать позиции бывшего президента Трампа. Перспективы переизбрания - хотя и без прямого продвижения его соперников - подрывают доверие общества к избирательному процессу и институтам США, а также сеют раскол и обостряют напряженность в американском обществе". Китай на этот раз опустили, и в "оценке" даже признавалось отсутствие доказательств того, что эта страна была причастна к выборам. Но сообщения из Вашингтона указывают на то, что Китай все равно подвергнут санкциям наряду с Ираном и Россией в силу отсутствия благосклонности со стороны Белого дома и конгресса.



Можно подозревать, что при составлении отчета член лагеря неоконов Аврил Хейнс увидела то, что хотела увидеть, потому что вряд ли имеются хоть скудные доказательства, по которым можно было бы осудить поведение России или Ирана, действующих в своих собственных интересах, если не приписывать им взлом машин для голосования и подкуп чиновников. Даже New York Times в своем собственном материале об этой "оценке" включила суждение, взятое непосредственно из документа, о том, что "российские государственные и доверенные лица, которые служат интересам Кремля, работали над тем, чтобы повлиять на общественное восприятие США". А затем газета признает, что "рассекреченный отчет не пояснил, как разведывательное сообщество пришло к своим выводам о российских операциях во время выборов 2020 года. Но официальные лица заявили, что они весьма уверены в своих выводах о причастности г-на Путина, предполагая, что спецслужбы разработали новые способы сбора информации после эвакуации в 2017 году одного из своих лучших источников в Кремле". Другими словами, утверждения, содержащиеся в отчете, Times воспринимает на веру, поскольку не имеет ни малейшего представления о том, какие доказательства на самом деле подтверждают сделанные ей утверждения.



И конечно же, публикацию доклада приветствовали обычные игроки в конгрессе, включая Адама Шиффа, председателя комитета по разведке Палаты представителей. Он пришел в восторг от того, что "американский народ заслуживает знать всю правду, когда иностранное правительство пытается вмешаться в наши выборы, и сегодняшняя публикация „Оценки разведывательного сообществ" - важный шаг". Шифф, как и ожидалось, не знает, что означает "вмешиваться", что доказательств этому нет, и он не проявляет никакого любопытства по поводу упущения в докладе одной страны, которая регулярно вмешивается в американские выборы вплоть до местного уровня. Этой страной, конечно же, является Израиль, о котором говорил Ноум Чомски, отметивший, что "вмешательство Израиля в выборы в США „в значительной степени превосходит" все, что сделала Россия". Похоже, что Байден, Хейнс и Шифф упустили эту маленькую деталь.



Итак, все начинается с самого начала. Новый президент, новая команда национальной безопасности, но та же старая чушь. Еще раз организованный скандал Russiagate не сделает аргументацию о заговоре с целью уничтожения демократии более убедительной. Да, государства шпионят друг за другом и пытаются оказывать влияние в своих интересах, но они же и преодолевают это. Если весь мир стремится "добраться" до Соединенных Штатов, то это, может быть, только потому, что весь мир наконец понял, что Вашингтон не является ни исключительной силой, ни силой добра. Оставьте всех в покое, и они оставят вас в покое. Это закон природы.



Автор: Филип Джиралди - Philip M. Giraldi - бывший сотрудник военной разведки и ЦРУ США, эксперт в сфере противодействия терроризму, работал около 20 лет в Турции, Италии, Германии и Испании. С 1989 по 1992 год был руководителем резидентуры ЦРУ в Барселоне. Был одним из первых американцев, вошедших в Афганистан в 2001 году. Владеет испанским, итальянским, немецким и турецким языками. В настоящее время - исполнительный директор Совета за национальный интерес (Council for the National Interest).



Публикуется с разрешения издателя.



Перевод Сергея Духанова.



*МИД РФ с упорством, достойным лучшего применения (или это - банальная трусость и фига в кармане?), твердит о том, что посол Антонов "приглашен" для консультаций. Между тем, Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 186-ФЗ "О Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в иностранном государстве и Постоянном представителе (представителе, постоянном наблюдателе) Российской Федерации при международной организации (в иностранном государстве)" не содержит ни слова о возможности т.н. "приглашения" или производных от этого термина. Зато в нем содержатся такие термины, как "отзывается" и "отзываемых". Аналогичным образом, "Глоссарий дипломатических терминов" (Glossary of Diplomatic Terms) в разделе "Разрыв отношений" гласит: "…Промежуточный шаг, который указывает на серьезное недовольство, но не приводит к фактическому разрыву дипломатических отношений, заключается в том, что правительство отзывает своего посла на неопределенный срок. Это предпочтительнее разрыва отношений, поскольку посольство продолжит работу… Если такой драматический жест необходим, гораздо лучше сразу и публично отозвать посла для консультаций, а затем так же быстро вернуть его на свой пост".



Точно так же в ст. 45 Венской конвенции о дипломатических сношениях речь ведется о "временном отозвании". Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616965500

