 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Два лагеря и уйгуры: Госдеп США осудил ответные санкции Китая
00:22 29.03.2021

Два лагеря и уйгуры: Госдеп осудил ответные санкции Китая
США осудили санкции Китая на фоне ситуации с уйгурами

Виктор Павлов

Китай ответил на западные санкции, введенные из-за якобы притеснения прав мусульман-уйгуров в Синьцзянь-Уйгурском районе. Под ограничения Пекина попали в том числе два комиссара Комиссии США. Глава Госдепартамента Энтони Блинкен считает, что Китай наказывает официальные лица и организации США, "продвигающие демократию и права человека во всем мире".

Белый дом осудил Пекин за ответные антиамериканские санкции, введенные на фоне обвинений китайских властей со стороны Запада в притеснении мусульман-уйгуров в Синьцзянь-Уйгурском районе КНР.

"Соединенные Штаты осуждают безосновательные санкции Китайской Народной Республики (КНР) в отношении двух комиссаров Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF), очевидно, [введенные] в отместку за санкции США против официальных лиц КНР, связанные с серьезным нарушением прав человека в Синьцзяне", - говорится в сообщении главы Госдепартамента США Энтони Блинкена.

Он заявил, что Китай вводит рестрикции против официальных лиц и организаций США, "продвигающих демократию и права человека во всем мире".

"Попытки Пекина запугать и заставить замолчать тех, кто выступает в защиту прав человека и основных свобод, лишь способствуют усилению международного внимания к продолжающемуся геноциду и преступлениям против человечности в Синьцзяне", - считает дипломат.

Блинкен также выразил солидарность с Канадой, Великобританией, Евросоюзом и другими партнерами и союзниками Вашингтона "по всему миру" и призвал Пекин к изменению своей внутренней политики в отношении этой религиозно-этнической группы.

"КНР должна положить конец нарушениям прав человека и злоупотреблениям в отношении преимущественно мусульманских уйгуров и членов других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне и освободить незаконно задержанных", - указывается в комментарии американского внешнеполитического ведомства.

Как заявлял ранее МИД КНР, "США и Канада 22 марта ввели односторонние санкции в отношении соответствующих физических лиц и организации в Синьцзяне, основываясь на слухах и дезинформации". В связи с этим Китай принял ответные меры. Под китайские ограничения попали глава Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейл Мэнчин, вице-председатель Тони Перкинс, девять физических и четырех юридических лиц из Великобритании, десять граждан ЕС, четыре европейских компаний, депутат канадского парламента, а также подкомитет по международным правам человека Постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию палаты общин Канады.

По сообщениям западных СМИ и правозащитных организаций, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе около миллиона мусульман-уйгуров удерживают в так называемых "лагерях перевоспитания", где их заставляют отказаться от своей религии.

Согласно обнародованному в начале марта докладу Австралийского института стратегической политики, китайские власти используют принудительный труд десятков тысяч мусульман-уйгуров для работы на фабриках, выступающих крупными поставщиками многих мировых брендов.

Кроме того, в июне прошлого года Джеймстаунский фонд США опубликовал доклад немецкого антрополога Адриана Зенца, который писал о "принудительной стерилизации" и "геноциде" в отношении уйгуров в Синьцзяне.

В докладе помимо прочего говорилось о действии в районе некой системы контроля населения, нацеленной на сокращение численности этнических меньшинств и увеличение ханьского населения.

Пекин отрицает нарушения прав человека в регионе, объясняя, что проводит там политику "реинтеграции криминальных элементов" и "борьбу с экстремизмом и терроризмом".

Помимо антиамериканских рестрикций, МИД КНР ввел ограничения также и против парламентариев, ученых и политиков из Евросоюза. В ведомстве подчеркнули, что Китай требует от ЕС прекратить вмешательство во внутренние дела Синьцзяна и готов пойти на дальнейшие действия, если Брюссель не откажется от политики двойных стандартов в сфере прав человека.

Источник - Газета.Ru
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