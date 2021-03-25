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Казахстану грозит лекарственный дефицит? КазМинздрав изощряется в бестолковом безобразии
00:41 29.03.2021

О том, чем обернулось для казахстанцев решение Минздрава установить предельные цены на некоторые виды медикаментов

25 марта 21

С 31 декабря прошлого года в силу вступил приказ от Минздрава устанавливающий предельные цены на целый ряд медицинских препаратов. Всего же в списке более сотни лекарственных средств на которые была установлена предельная цена. С тех пор данный приказ неоднократно становился объектом для дискуссий, в основном недовольство нововведением высказывали сотрудники и владельцы аптечных сетей. Сейчас же можно почти с полной уверенностью сказать, что очередная попытка госрегулирования оказалась неудачной. Но взглянем на ситуацию в деталях.
В начале марта стали появляться новости о пропаже с прилавков аптек ряда препаратов, в частности тех, что можно назвать жизненно необходимыми, в числе пропавших оказались: Кардиомагнил, Эреспал, Суммамед, Ксарелто, Курантил, Аспирин и многие другие. При этом, часть препаратов пока просто остаются в дефиците, но это лишь потому, что аптеками распродаются последние запасы со складов, а новые заказы сделаны не были, и до отмены или изменений предельных цен, сделаны и не будут. Поэтому в ближайшее время ожидается исчезновение еще большего числа препаратов.

Причина из-за которой рынок медикаментов сталкивается с такими проблемами заключается в том, что часть установленных Минздравом предельных цен, оказалось ниже закупочной стоимости самих препаратов.
Для примера возьмем такой препарат как "Клексан", из себя он представляет раствор для инъекций, наиболее необходимый в акушерстве и гинекологии, его закупочная стоимость обычно составляла от 17 до 19 тысяч тенге, Минздрав же установил фиксированную сумму для розничной продажи в размере 13 тысяч. В качество другого примера можно рассмотреть недавно исчезнувший из Алматы Кардиомагнил, в аптеках его реализовывали в среднем от 1450 до 2100 тенге за баночку из 100 таблеток, Минздрав установил минимальную цену в 1369 тенге. Очевидно, что никто не собирается торговать себе в убыток.

При этом по последним данным стало известно, что на складах находится достаточное количество кардиомагнила, чтобы обеспечить потребительский спрос, однако владельцы аптек не спешат реализовывать товар.

О том что может возникнуть нехватка медикаментов, заявляли многие бизнес-ассоциации еще с Января, в том числе говоря о том, что такие меры ставят некоторые аптеки под угрозу банкротства. Уже тогда владельцы аптек утверждали, что из-за невозможности продавать товары в убыток, из продажи придется убрать до 150 наименований лекарственных препаратов.
Минздрав однако всеми силами пытается сгладить углы, утверждая что ситуация стабилизируется и находится под полным контролем. А информация о дефиците не соответствует действительности. К тому же Минздрав уверяет, что даже не смотря отсутствие некоторых препаратов, имеется большое количество их аналогов.
Только как показывает практика, потребитель обычно не знает о наличие аналогов, более того, сами врачи склонны выписывать наиболее привычные средства. При этом, проблема нехватки многих важных препаратов никуда не исчезает, как и неудобства для бизнеса. Все это говорит о том, что организаторы идеи об установке фиксированных цен недооценили сопутствующие риски.
Между тем, сложившееся положение угрожает жизням людей, а ждать решения проблемы в ближайшее время не представляется возможным, как минимум из-за того, что у некоторых сетей уже были расторгнуты контракты с поставщиками, если ситуация обострится, некоторые производители медикаментов могут попросту отказаться от рынка.
Любопытно, что положение по лекарственному дефициту в РК заметили даже за рубежом.

Информагентство "Рейтерс" опубликовало статью, в которой был освещена непростая ситуация с лекарствами. Главной причиной авторы назвали давление на производителей и дистрибьюторов, с целью понижения цен на лекарства.

А в самом Казахстане нередко можно встретить мнение, что на самом деле раздувание паники на фоне нехватки лекарств, это тщательно выстроенная акция владельцев фармацевтического бизнеса, нацеленная на защиту своих интересов.
Теория имела бы смысл, если бы до этого Минздрав никогда не устанавливал предельные цены, но такая практика применялась и в прошлые годы. Но проблемы начались только тогда, когда часть установленных Минздравом минимальных цен, оказалась ниже закупочной цены.

Соответственно если кого-то и стоит винить в сложившемся, так только самих инициаторов установки предельных цен, это один из тех случаев, когда отсутствие действия, оказалось бы лучше всякого бездействия. А в итоге получилось то, что из-за желания удешевить лекарства для граждан, возник ворох проблем как для аптечного бизнеса, так и для самих граждан, оставшихся без части необходимых лекарств.

Источник - platon.asia
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616967660
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