В Афгане американцы наступили на британо-советские грабли, - Кэйтлин Джонстоун

00:45 29.03.2021 В Афганистане американцы наступили на британо-советские грабли

Разведслужбы США предупреждают, что вывод войск может привести к тому, что страна окажется под контролем афганцев



Кэйтлин Джонстоун



"Свободная пресса" продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ. Это далеко не та пропаганда, которую печатают в CNN, New York Times, Washington Post, Los-Angeles Times и других "авторитетных" медиаресурсах. Если вам интересно побольше о узнать об этих авторах, можно заглянуть сюда.



Американские спецслужбы предупредили администрацию Байдена о том, что, если при нынешних обстоятельствах Соединенные Штаты откажутся от своего военного присутствия в Афганистане, то это государство окажется перед серьезным риском подпасть под контроль народа, который там живет.



В статье New York Times под названием "Чиновники пытаются повлиять на Байдена, используя разведывательные данные о возможности захвата Афганистана талибами*" ("Officials Try to Sway Biden Using Intelligence on Potential for Taliban Takeover of Afghanistan"), содержится предупреждение о том, что по оценке разведок "если американские войска уйдут до заключения какой-либо сделки между Талибаном и афганским правительством, то группировка боевиков захватит большую часть страны".



"По оценкам разведок, талибы относительно быстро расширят свой контроль над Афганистаном, что позволяет предположить, что афганские силы безопасности остаются хрупкими, несмотря на годы обучения американскими военными и на миллиарды долларов финансирования со стороны США", - сообщает New York Times.



The New York Times, которая неизменно поддерживала все войны США, включая вторжение в Афганистан в 2001 году, сообщает нам, что Талибан "вставляет палки в колеса", чтобы не допустить подписания с существующим правительством в Афганистане соглашения о разделе власти.



"Администрация Байдена до 1 мая приложит окончательные усилия, чтобы продемонстрировать прогресс в переговорах между Талибаном и афганским правительством, идущих в низком темпе в Дохе, Катар", - сообщает New York Times. "Талибан, по словам американских официальных лиц, вставляет палки в колеса".



И, черт возьми, почему бы и нет? Как выразился политический директор организации Defense Priorities (Приоритеты обороны) Бен Фридман: "Если эта оценка верна и если Талибан сможет захватить большую часть Афганистана в случае, если вооруженные силы США уйдут - а они этого хотят, - то зачем (Талибану - С.Д.) подписывать соглашение, которое ограничит его и даст ему меньше преимуществ? Или почему бы (Талибану - С.Д.) не подписать (соглашение - С.Д.), чтобы добиться ухода США и отречься от этого соглашения? Держать американские войска там - это всего лишь тактика проволочек".



Если самая могущественная группировка в Афганистане хочет заполучить власть и имеет возможность просто взять ее, то эта группировка ничего не выиграет, подписав соглашение о разделе власти с такой группировкой, которая удерживать власть не в состоянии. New York Times и разведывательный картель США (если на данном этапе разведведомства вообще можно классифицировать как отдельные организации) пытаются представить продолжающееся военное присутствие в Афганистане в качестве временной ситуации. И якобы, ожидаются - и вот-вот появятся - условия для изменения этой ситуации. Но это просто ложь. По своей доброй воле Талибан не сделает себя менее влиятельным.



А после того, как в "Афганских документах"** разоблачили тот факт, что, оправдывая продолжение оккупации Афганистана, военная машина США лгала налево и направо, вы должны быть сумасшедшим, чтобы поверить в то, что все это непреднамеренно. Американские военные находятся в Афганистане не для того, чтобы защищать права женщин от "контроля со стороны нелиберальных сил Талибана", а потому, что это важный геостратегический регион. И, удерживая контроль над этим регионом, США могут получать значительные преимущества в глобальной политике. Вот почему СМИ сразу же после выхода "Афганских документов" в свет быстро поместили эти документы в "дыру памяти". И вот почему сейчас все, о чем мы слышим, - это выдуманные причины, цель которых доказать, что вывод войск был бы катастрофой.



Когда силовой альянс, в центре которого находятся США, болтает об "условиях", которые необходимо выполнить, прежде чем может быть осуществлен полный вывод войск из Афганистана, на самом деле они имеют в виду установление марионеточных режимов в Тегеране, Москве и Пекине. До тех пор, пока Иран, Россия и Китай успешно сопротивляются поглощению слизеподобной империей государств-клиентов США, военное присутствие будет сохраняться и будут создаваться нарративы, чтобы это присутствие оправдать. Талибан - совершенно региональная силовая группировка с исключительно региональными целями; и не существует никаких аргументов, имеющих отношение к обороне, которые обосновали бы использования вооруженных сил с целью не допустить ее к власти в стране, находящейся на другой стороне планеты. Аргументы в пользу применения вооруженных сил с целью не допустить эту группировку к власти для того, чтобы защитить афганских женщин от "регрессивной идеологии", бессмысленны. Разве что, если вы также не будете выступать за то, чтобы использовать вооруженные силы США для насильственного прекращения всех нелиберальных культурных норм повсюду в мире. Что также было бы абсурдом.



Все, что американская империя и ее менеджеры нарративов действительно говорят, когда они заявляют, что талибы придут к власти, если США уйдут, то США больше не будут контролировать Афганистан. И, вроде бы, да. Конечно, не будут. Люди, которые там живут, будут сами определять судьбу своей страны - с помощью насилия, если они того пожелают. Вернуть стране ее суверенитет по определению обязательно означает позволить ее населению самому управлять своей судьбой. Использование этого самоочевидного факта в качестве аргумента против прекращения военной силы означает просто признание того, что вы не верите, что другие страны должны быть суверенными.



Говорить, что может наступить насилие и угнетение без угнетающей силы жестоких головорезов, контролирующих все, глупо. Давно и хорошо известен тот факт, что австралийские вооруженные силы, оккупирующие Афганистан, уже совершили там ужасные военные преступления. А если правительство США прекратило бы препятствовать Международному уголовному суду в расследовании потенциальных военных преступлений американских военных, то оно наверняка нашло бы там много чего.



В этот момент США приводят такой аргумент: "Если мы не будем продолжать убивать афганцев, то они, возможно, будут убивать друг друга". Талибан предупредил, что если Соединенные Штаты останутся в Афганистане после крайнего срока 1 мая, установленного в предыдущем мирном соглашении, то они приступят к нападениям на оккупационные силы. Поэтому нет никакого смысла притворяться, будто, продолжая оккупацию, империя США поддерживает мир. США здесь не для того, чтобы поддерживать мир, а для того, чтобы сохранять свой контроль.



Следует ли американским вооруженным силам постоянно оккупировать другие страны, чтобы контролировать то, что там происходит? Вот в чем главный вопрос.



Забудьте про все искаженные нарративы и сосредоточьтесь на этом.



Автор: Кэйтлин Джонстоун - Caitlin Johnstone - независимая австралийская журналистка.



Перевод Сергея Духанова.



Публикуется с разрешения автора.



*Талибан - "Движение Талибан" признано 14.02.2003 г. Верховным Судом РФ экстремистской террористической организацией, деятельность на территории РФ запрещена.



** Афганские документы представляют собой набор внутренних документов Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, SIGAR), полученных газетой The Washington Post в соответствии с Законом о свободе информации с просьбой задокументировать войну США в Афганистане. Документы показывают, что высокопоставленные чиновники в целом придерживались того мнения, что в войне невозможно выиграть, но скрывали это от общественности. Из-за сложности создания показателей, объективно демонстрирующих успех, ими манипулировали на протяжении всего конфликта. Ведущая National Public Radio Лулу Гарсия-Наварро заявила, что "в новых „Документах Пентагона" описываются явные и настойчивые усилия правительства США по преднамеренному введению общественности в заблуждение". Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616967900

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 20 марта 2021 года №175

- Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2021 года №536

- В Правительстве рассмотрен ход реализации Плана нации "100 конкретных шагов"

- Сенат обеспечит законодательную поддержку экологическим инициативам

- Об общенациональных приоритетах и медицине

- Национальный план для Казахстана: в тупик или в ЕАЭС?

- Коммунальное бедствие Нур-Султана

- Кадровые перестановки

- Казахстану грозит лекарственный дефицит?