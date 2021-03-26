 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай не оставил уйгурский вопрос без ответа. Пекин ввел зеркальные меры против Запада, - "Къ"
06:36 29.03.2021

"Коммерсантъ" от 26.03.2021,
Отношения между Китаем и Западом переходят в фазу жесткого противостояния из-за уйгурского вопроса. На скоординированные санкции США, Евросоюза, Канады и Великобритании из-за нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР Пекин ответил зеркальными ограничительными мерами. Последние из них на текущий момент - в отношении Великобритании - были приняты в пятницу. В рамках обострения отношений под обструкцию попали и работающие в Китае западные компании - H&M и Nike.

"Китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении девяти лиц и четырех организаций из Великобритании, распространявших ложь и дезинформацию о Синьцзяне",- объявили в пятницу в МИД КНР. В китайский черный список попали, в частности, глава комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Том Тугендхат и Комиссия по правам человека Консервативной партии Великобритании.

В отличие от европейских санкций, традиционно запрещающих въезд фигурантам списков и блокирующих их имущество и счета, под санкции КНР попали не только сами британские подданные, но и члены их семей.
Гражданам и организациям из Китая запрещено иметь с ними дела.

Таким образом, Пекин сделал еще один ответный шаг, демонстрирующий Западу неприятие любых попыток вмешательства в ситуацию в Синьцзяне. Ранее на этой неделе в КНР подверглись бойкоту со стороны граждан и критике со стороны чиновников и СМИ западные компании H&M и Nike. Причиной стало то, что они публично отказались использовать хлопок из СУАР в связи с "нарушениями прав человека в регионе".

Напомним, что об ограничительных мерах в отношении четырех юридических и 11 физических лиц из РФ, Китая, КНДР, Ливии, Южного Судана и Эритреи 22 марта объявили министры иностранных дел 27 стран ЕС. Четверо граждан КНР и одна китайская госкомпания пополнили список в связи с, как утверждается, организацией "лагерей перевоспитания" для мусульманского меньшинства в СУАР. По данным правозащитников и бывших заключенных этих лагерей, они стали настоящим инструментом репрессий в отношении мусульманских народов Синьцзяна (в частности, уйгуров, казахов, киргизов). Китайские же власти утверждают, что в комфортных условиях помогают представителям этих народов интегрироваться в китайскую жизнь и общество.

В тот же день, 22 марта, к санкциям ЕС в отношении китайских граждан присоединились США, Канада и Великобритания. Лондон, таким образом, впервые ввел санкции против граждан КНР. "Вместе с нашими международными партнерами мы вводим адресные санкции, чтобы призвать к ответу виновных",- объявил тогда британский министр иностранных дел Доминик Рааб.

МИД КНР сразу же обвинил ЕС в нарушении международного права и пригрозил дальнейшими санкциями, если Запад не прекратит читать Пекину "нотации".
"Голоса этих нескольких стран не представляют международного мнения",- отметили в МИД КНР, напомнив: население США, Канады, Великобритании и ЕС вместе взятых - это 11% населения планеты, а жители Китая составляют одну пятую.

Россия и Китай договорились, как управлять миром
Если в Москве пока просто обещают не оставлять без ответа последние "недружественные шаги" ЕС, то Пекином практически моментально были введены ответные санкции против ЕС. Под ударом оказались десять парламентариев, ученых и политиков, а также четыре юридических лица - их наказали за "вмешательство во внутренние дела автономного района КНР". "Нельзя вести дела в мире путем ультиматумов и санкций, принуждая другие страны к какому-то поведению, которое от них ожидают. У нас есть пословица - насильно мил не будешь. США, к сожалению, эту пословицу не выучили и действуют с противоположных позиций",- поддержал китайских коллег глава МИД РФ Сергей Лавров, находившийся на этой неделе с визитом в КНР.

О поддержке Китая заявил накануне и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, принимавший у себя отправившегося в ближневосточное турне китайского коллегу Ван И. Анкара, как заверил турецкий министр, "антикитайских акций" не планирует. Из Турции Ван И направился в другую страну, которая сама страдает от американских санкций и категорически не приемлет такой способ давления,- Иран.

Ответные меры Пекина на Западе, между тем, сочли несоразмерными.
За ними последовал вызов послов КНР в министерства иностранных дел Франции, ФРГ, Италии и других государств ЕС. "В то время как Великобритания присоединяется к международному сообществу в наказании ответственных за нарушения прав человека, китайское правительство вводит санкции против тех, кто критикует его. Это говорит о многом. Если Пекин хочет наглядно опровергнуть утверждения о нарушениях прав человека в Синьцзяне, ему следует предоставить полный доступ верховному комиссару ООН по правам человека для установления правды",- заявил в пятницу Доминик Рааб.

Переговоры США и Китая пропахли порохом
По словам старшего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Игоря Денисова, КНР рассчитывает показать европейцам, что солидарность с США (до сих пор наиболее активно "продвигавшими" уйгурскую тему) не в их интересах. "Для Пекина, как и для Москвы, подобные солидарные действия западных стран нежелательны, поэтому одна из целей, которые преследует Пекин жесткими ответными санкциями,- это попытаться разбить единый западный антикитайский фронт. Это сигнал тем западным державам, которые солидаризируются с США, особенно на чувствительном для Китая поле "борьбы с авторитаризмом",- пояснил эксперт "Ъ".- С другой стороны, отказывая ЕС и Великобритании в самостоятельности, Китай рискует испортить отношения с важными для себя экономическими центрами, а те, наоборот, могут задуматься об укреплении трансатлантической солидарности. Под угрозой может оказаться и ратификация инвестиционного соглашения между Китаем и ЕС. Так что, вероятно, напор санкций Пекин будет варьировать, пока они слабо согласуются с другими задачами китайской внешней политики".

Господин Денисов также отметил, что "непредсказуемые последствия могут иметь санкции против ряда исследовательских центров, в частности против авторитетного среди западных китаеведов Mercator Institute for China Studies (MERICS), чью позицию никак нельзя назвать "ястребиной"". "Этот шаг уже вызвал резкую реакцию среди европейских ученых и может вылиться в сворачивание академических обменов между ЕС и КНР",- добавил эксперт. И резюмировал: "В итоге Китай потеряет один из важных каналов диалога, влияния и продвижения своих политических интересов".

Галина Дудина

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616988960
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