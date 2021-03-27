КазЮристы требуют уволить Министра юстиции Бекетаева. Как неисправимого балбеса

07:30 29.03.2021

Министр юстиции не собирается уходить в отставку



26 Марта 2021 Автор: Эльдар НУРУЛЛИН | Нур-Султан



Министр юстиции Марат Бекетаев прокомментировал петицию с требованием о его отставке.



Подписи под петицией на имя президента страны собирают адвокаты, нотариусы и юридические консультанты. Ранее сообщалось, что подписанты планировали выйти на митинг в южной столице, который из-за усиления карантинных мер был перенесен. Недовольство юристов вызвали изменения в закон "Об адвокатской деятельности и юридической помощи", разработанные Министерством юстиции. В частности, на республиканском уровне планируется создать еще одну профессиональную структуру, куда должны будут войти все региональные палаты, а их члены – платить ежегодные взносы. Эти и другие предлагаемые новшества правоведы расценивают как попытку усиления контроля со стороны государства.



По словам Бекетаева, поправки предусматривают механизмы, которые будут обеспечивать качество правовой помощи. Делается это в том числе и для того, чтобы защитить интересы обычных граждан. Ни о каком контроле со стороны государства в целом и Минюста в частности речь не идет.



Если бы хотели контролировать, то тогда бы закладывали механизмы контроля именно со стороны регулятора. Однако ни одной подобной нормы нет, – пояснил министр.

Также он сообщил, что ознакомился с петицией юристов, однако в отставку подавать не собирается.



Ранее сообщалось, что экс-аким, посвятивший песни первому президенту, возглавил жамбылский ГАСК.