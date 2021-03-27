 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазЮристы требуют уволить Министра юстиции Бекетаева. Как неисправимого балбеса
07:30 29.03.2021

Министр юстиции не собирается уходить в отставку

26 Марта 2021 Автор: Эльдар НУРУЛЛИН | Нур-Султан

Министр юстиции Марат Бекетаев прокомментировал петицию с требованием о его отставке.

Подписи под петицией на имя президента страны собирают адвокаты, нотариусы и юридические консультанты. Ранее сообщалось, что подписанты планировали выйти на митинг в южной столице, который из-за усиления карантинных мер был перенесен. Недовольство юристов вызвали изменения в закон "Об адвокатской деятельности и юридической помощи", разработанные Министерством юстиции. В частности, на республиканском уровне планируется создать еще одну профессиональную структуру, куда должны будут войти все региональные палаты, а их члены – платить ежегодные взносы. Эти и другие предлагаемые новшества правоведы расценивают как попытку усиления контроля со стороны государства.

По словам Бекетаева, поправки предусматривают механизмы, которые будут обеспечивать качество правовой помощи. Делается это в том числе и для того, чтобы защитить интересы обычных граждан. Ни о каком контроле со стороны государства в целом и Минюста в частности речь не идет.

Если бы хотели контролировать, то тогда бы закладывали механизмы контроля именно со стороны регулятора. Однако ни одной подобной нормы нет, – пояснил министр.
Также он сообщил, что ознакомился с петицией юристов, однако в отставку подавать не собирается.

Ранее сообщалось, что экс-аким, посвятивший песни первому президенту, возглавил жамбылский ГАСК.

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616992200
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