Нужна ли "национальная" концепция узбекской исторической науке? - Тулкинжон Бобоматов

10:04 29.03.2021

В эти дни среди представителей исторической науки идет активное обсуждение проекта "Концепции развития исторической науки в Республике Узбекистан до 2030 года", опубликованного на сайте Regulation.gov.uz.



Сам факт разработки проекта "Концепция развития исторической науки в Республике Узбекистан до 2030 года" и возможность его обсуждения со стороны общественности является важным событием.



На протяжении более чем четверти века со времени обретения независимости Узбекистана, как, впрочем, и других постсоветских стран, историческая наука переживала период эйфории освобождения от идеологизированной марксистско-ленинской теории и возможности освещения своего исторического прошлого в свете новых идей и концепций. За этот период целое поколение молодежи выросло на идее национальной независимости, а "старое" поколение получило возможность ознакомления с трудами ученых зарубежных стран и сопоставления их со своими представлениями о национальных и глобальных проблемах истории.



Итоги развития исторической науки в Узбекистане за 25 лет перечислены в Концепции на целых шестнадцати пунктах. Они неутешительны, упущена целая эпоха. Признание своих ошибок и недоработок является позитивным посылом. Нам представляется, что наступило время, когда следует отказаться от привычки сваливать все свои недочеты на "политизированное и идеологизированное советское время", а предпринимать конкретные, реальные шаги к созданию цельной системы в сфере исторической науки.



За последние четыре года в нашей стране проделана большая работа по реформированию сферы науки, ведутся поиски оптимальных путей ее развития. Об этом свидетельствуют "свыше 20 нормативно-правовых актов, направленных на приоритетное развитие и государственную поддержку сферы науки, основанных на принципах непрерывности, открытости, прозрачности и конкуренции", а также указ Президента Республики Узбекистан "Об утверждении Концепции развития науки до 2030 года", в котором говорится о таких необходимых и жизненно важных для науки проблемах, как совершенствование системы управления сферой науки, финансирования науки и научной деятельности, подготовки кадров, развития научного сотрудничества на международном уровне и т.д.



В связи с вышеуказанным, считаем необходимым высказать некоторые мысли по поводу основных положений Концепции.



С начала несколько слов о понятии концепции. Дело в том, что некоторые ученые концепцию понимают, как некий закон, обязательный для исполнения всем сообществом историков. Концепция– это система взглядов, определенный угол зрения на те, или иные явления в обществе, способ их трактовки, возникающий на базе научного исследования. Научная концепция не должна претендовать на то, чтобы быть единственно правильной, она должна учитывать взгляды и выводы представителей разных направлений и исторических школ, существующих в республике. В советской исторической науке это положение было сведено к нулю.



Теперь о самой "Концепции развития исторической науки в Республике Узбекистан до 2030 года". Вторая глава концепции посвящена оценке текущего состояния и проблем исторической науки в Узбекистане. Здесь перечислены недостатки и ошибки, допущенные в первые черверть века независимости. Они общеизвестны и касаются не только исторической науки и, в первую очередь, являются отражением тех проблем, которые накопились в обществе в последние 25 – 30 лет. Это была связана прежде всего с переходным состоянием общества, которое находилось в стадии социально-экономической и политической трансформации. Но, взгляд в проекте концепции на эти проблемы очень поверхностны, они больше организационного характера. Здесь вообще нет слова о, казалось бы, главной проблеме современной исторической науки – проблемы методологии.



Методология – это система принципов и подходов исследовательской деятельности, на которые опирается исследователь в ходе получения и разработки знаний в рамках конкретной дисциплины, в данном случае истории. Основная задача методологии науки заключается в обеспечении эвристической формы познания системой строго выверенных и прошедших апробацию принципов, методов, правил и норм. Задача методологии исторического исследования – дать систему общих теоретических принципов решения поставленных задач. Методология – это не набор каких-то общих правил и процедур, а совокупность общих идей, подходов, принципов.



Методология истории – неразрывный составной элемент исторической науки. По отношению к последней она представляет собой итог, результат предшествующего развития науки, теоретически осмысленный и переработанный в логику современного научного исторического познания. Поэтому отсутствие методологической проблемы в Концепции вызывает удивление.



В Третьей главе Концепции обозначены цели и задачи развития сферы исторической науки. Основной целью развития исторической науки рассматривается научное изучение истории и государственности узбекского народа; воспитание нового поколения специалистов, учителей и научных сотрудников; действенное использование научных результатов в воспитательных и агитационно-пропагандистских целях; укрепления национального самосознания.



Не отрицая воспитательное значение истории, на наш взгляд, приоритетным направлением в обозначении цели должно быть интегрирование исторической науки Узбекистана в мировое научное пространство; изучение отечественными историками проблем мировой истории (на сегодняшний день историческая наука, в основном, ограничивается изучением вопросов истории Узбекистана); найти формы взаимовыгодного сотрудничества как с учеными дальнего зарубежья, так и с ближайшими соседями для решения проблем отечественной истории в рамках центральноазиатского или, в ближайшей перспективе, среднеазиатского региона.



Интересная мысль в этом направлении высказана в статье доктора исторических наук, профессора Д.А.Алимовой и кандидата философских наук, доцента В.С.Хана "Гравитационная сила истории. Размышление об исторической науке": "Значимость истории заключается не только в ее уроках или знаниях. Речь идет об истории как капитале - капитале интеллектуальном, политическом, культурном и, если хотите, экономическом. До сих пор не использован потенциал исторической науки в создании брендов Узбекистана. И это снова задача государственной важности, когда все страны борются за распределение мирового информационного пространства, узнаваемость национальной топографии, позитивное восприятие образа страны имеет немаловажное значение.



Результат этой борьбы - развитие туризма, исторического кинематографа, инвестиционные потоки, экспорт национальной культуры в другие страны, политическое влияние и так далее. Использование достижений исторической науки способно многое изменить: восприятие страны другими народами, ее статус среди других государств, нашу молодежь и наше будущее". Также поднимается вопрос о необходимости разработки механизма продвижения интеллектуальной продукции на зарубежные рынки.



Воспитание нового поколения специалистов, учителей и научных сотрудников, о котором говорится в той же Третьей главе Концепции, формально предусматривает отрицание заслуг целой плеяды ученых, внесших определенный вклад в развитие исторической науки в нашей стране. Целесообразно было бы применить следующую формулировку – "использование существующего научного потенциала страны для воспитания нового поколения", которая бы использовала накопленные за многие годы знания, методы исследования представителей старшего поколения ученых Узбекистана.



Задачи, обозначенные в настоящей Концепции, также оказались зажатыми в рамках узкой специализации истории Узбекистана. Самоизоляция исторической науки, происходящая вследствие предпочтения изучения, главным образом, вопросов отечественной истории (нисколько не отрицая архиважность объективного освещения истории нашей Родины) приведет к возникновению проблемы, когда не только мы "плохо знаем зарубежных ученых, но и в том, что нас плохо знают за рубежом".



В Пятой главе Концепции вновь говорится о разрушении фундамента советской исторической школы. Возможно, следует уже говорить о необходимости использования самых лучших достижений мировой исторической науки, в том числе и советской.



Главное внимание в Пятой главе концентрируется на создании своеобразной научно-источниковой базы, научных сотрудников нового поколения, эффективной системы пропаганды нашего исторического прошлого, в основном, в духе национальных интересов. В Концепции предлагается организация системного финансирования публикаций только по истории Узбекистана и посредством освещения истории узбекского народа и его государственности, неоценимой роли узбекской нации и государства в цивилизации всего человечества еще более укреплять у молодежи чувство любви к своему народу, воспитать чувство патриотизма, познакомить весь мир с узбеками и Узбекистаном. Это очень важная задача.



Однако ограничение исторической науки сугубо национальными вопросами не смогут привести к достижению вышеуказанных целей. Представители научных кругов развитых стран занимаются общемировыми вопросами, в том числе ученые США, Франции, России, Великобритании, Японии и другие исследуют проблемы истории не только Центральной Азии, но и Узбекистана в частности. Цель Концепции, на наш взгляд, должна заключаться в воспитании ученых, прекрасно знающих мировую литературу, умеющих читать ее на языке оригинала, проводить сравнение различных источников и научных трудов, авторитет которых должен быть признан не только в изучении истории Узбекистана, но и исторических проблем мирового уровня.



Решение этой проблемы будет во многом зависеть не только от знания своего родного языка (что, непременно, является одним из главных условий), но и многих других мировых языков, в том числе и русского языка. Огромная масса документов по истории центральноазиатского региона по меньшей мере за последние 160 лет, хранящиеся в архивах большинства бывших советских республик, изложены на русском языке, без знания которого исследователь просто не сможет целостно осветить историю этого периода.



К сожалению, некоторые положения Концепции, в которых говорится о "совершенно новых", "национальных интересах", "научных подходах" могут привести к совершенно неожиданным, неприемлемым и опасным выводам и заключениям даже среди представителей академической исторической науки. Наглядным примером тому может служить интервью доктора исторических наук, профессора К.Раджабова, которая опубликована в журнале "Tafakkur" под названием "Келажак сохтакорликни кечирмас" ("Будущее не прощает фальши"), где он открыто высказывает следующие мысли: "Разве может ученый, с детства воспитанный и получивший образование в европейском духе, предавший забвению родной язык и изъясняющийся на языке "старшего брата" написать национальную историю?! Ведь его стиль мышления, его взгляды на историю и его философия, одним словом, весь его разум, менталитет отличается от стремлений и интересов нашего народа!".



Далее он высказывает тенденциозное утверждение, что "история любого народа и государства может считаться истинной только тогда, когда она, в первую очередь, служит интересам этого народа или страны". Такое утверждение в какой-то мере напоминает состояние, в котором находилась советская историческая наука. Опасность такого утверждение еще и в том, что оно может привести к новой конструкции отечественной истории в духе прежних партийных указаний.



Таким образом, главным результатом осуществления Концепции должно стать создание исторических работ, основанных на принципах непредвзятости, объективности в освещении проблем как отечественной, так и мировой исторической науки, свободной от идеологии и направленной на интеграцию в мировое научное сообщество.



Тулкинжон Бобоматов, кандидат исторических наук,

старший преподаватель кафедры "Всемирной истории" Ташкентского педагогического университета им. Низами

26.03.2021