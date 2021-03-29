Ташкент. Скончалась незаконно выселенная из своего дома, но боровшаяся с самодурством властей Мавжуда Маматкасымова

10:16 29.03.2021

ЖЕНЩИНА, КОТОРУЮ НЕЗАКОННО ВЫСЕЛИЛИ ИЗ СОБСТВЕННОГО ДОМА, СКОНЧАЛАСЬ



Понедельник, 29 Марта 2021



28 марта 2021 года умерла Мавжуда Маматкасымова. Причина смерти, каким бы ни был официальный медицинский диагноз, несомненно заключается в ее принудительном выселении, которое произошло 16 марта, с демонстративным попранием законности. О Мавжуде мы писали здесь и здесь.



Напомним вкратце: Мавжуда жила с семьей в своей собственной квартире по улице Олтинтепа (бывшая улица Циолковского). В 2019 году некая свежеобразованная компания OOO BB-stroy получила от хокима города Ташкента Джагонгира Артыкходжаева разрешение на строительство многоэтажного жилого дома, под который застройщику разрешалось снести существовавшие двухэтажные дома. Так как Мавжуда Маматкасымова не согласилась с предлагаемой компенсацией, застройщик добился от Мирзо-Улугбекского гражданского суда по решения о принудительном выселении ее семьи.



Последующие судебные инстанции - апелляционная инстанция Ташкентского городского суда по гражданским делам и судебная коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Узбекистан - оставили без изменений решение Мирзо-Улугбекского суда по гражданским делам о ее выселении из собственной квартиры.



Первоначально выселение было намечено на 2-е марта, но так как Мавжуда успела подать жалобу в порядке надзора председателю Верховного суда, то выселение отложили на 15 дней до получения приостановления исполнения решения суда. Однако чиновники Верховного суда не очень-то спешили и не отправили соответствующие инструкции судье Мирзо-Улугбекского суда, чтобы та приостановила исполнение своего решения и оповестила об этом Бюро принудительного исполнения решений суда (в просторечье "БПИ" или "МИБ") при прокуратуре Мирзо-Улугбекского района столицы.



Не получив такого приостановления, поздно вечером 15 марта сотрудник БПИ Самандар Худойназаров явился к Мавжуде и устно (!!!) сообщил, что ее будут выселять на следующий день. Хотя уведомление о процедуре должно быть обязательно в письменной форме.



16 марта Мавжуда с утра побежала к руководителям БПИ, чтобы объяснить, что ее дело еще до конца не решено и находится в Верховном суде, и что у нее, как у гражданина, нет никаких инструментов давления на суд с требованием ускорить процедуру. К тому же у Мавжуды было письмо омбудсмена при Олий Мажлисе (парламенте - ред.) Узбекистана, адресованное директору БПИ при Генеральной прокуратуре Кабирджанову.



"В настоящее время заявления и представленные материалы М.Маматкасымовой находятся на стадии изучения Уполномоченного для подготовки и внесения Заключения Уполномоченного в Верховный суд. Дополнительно сообщаем, что обращение гр-ки М.Маматкасымовой от 14.01.2021 года было направлено в Верховный суд Республики Узбекистан для рассмотрения по существу. Исходя из вышеизложенного, прошу рассмотреть вопрос о приостановлении исполнения решения Мирзо-Улугбекского межрайонного суда по гражданским делам №2-1001-1949/52105 от 27.09.2020 года и определения апелляционной инстанции Ташкентского городского суда №3- 999/20 от 25.12.2020 года до рассмотрения заявлений гр-ки М.Маматкасымовой в повторной кассации Верховного суда Республики Узбекистан", - пишет омбудсмен Алия Юнусова.



Несмотря на все это, 16 марта после обеда в квартиру к Мавжуде нагрянул мибовец Худойназаров в сопровождении участкового, некоей не представившейся женщины и рабочих застройщика. Несмотря на попытки переговоров, не составляя никакой описи имущества, они начали выносить вещи и выламывать окна и двери. Вещи затем отвезли на массив Карасу-6, где у застройщика на балансе находится некая квартира, которую он и предложил в качестве компенсации Мавжуде, а она от нее отказывалась, в том числе, и по причине своих тяжелых хронических заболеваний, о чем она упоминала на суде, и чему суд не внял.



Привезя вещи на новую квартиру, мибовец и тут не оформил никакого акта приема-передачи.



Мавжуда отказалась переезжать в квартиру, которую она посчитала чужой, так как ей не дали на нее никаких документов, а на следующий день отправила во все инстанции жалобы о нарушении своих прав.



Как ни старались мибовцы провести выселение без привлечения внимания, в социальных сетях поднялся шум. Соседи, родственники друзья Мавжуды снимали видео и фотографии, тут же выкладывали их в интернет, так что выселение прошло едва ли не в прямом эфире.



На шум, как ни странно, первым отреагировал Верховный суд страны, из-за медлительности которого Мавжуда не получила приостановление. Однако, Верховный суд не посыпает голову пеплом, не приносит извинений, а наоборот, подчеркивает правильность и законность принудительного выселения. В своем этом пресс-релизе Верховный суд не упомянул, что принял от Мавжуды Маматкасымовой кассационную жалобу на рассмотрение, и не пояснил, почему не выдал инструкции о приостановление районном суду.



Следует отметить, что принудительное выселение из собственного жилья в пользу застройщика не предусмотрено законодательством Узбекистана. Поэтому судьи, небескорыстно потакающие интересам застройщиков, применяют якобы по аналогии статью 71 Жилищного кодекса РУз, которая описывает процедуру выселения из муниципального жилья. Вследствие этого, нет четкой процедуры исполнения решения о выселении: как и в какие сроки следует выселять, какие сроки предусмотрены на приостановление и пр.



Поэтому и случается так, что дело еще не рассмотрено в Верховном суде, и у собственника теплится еще надежда на справедливость, но БПИ не хочет ждать, и дом сносится.



Два года жизни в условиях психологического стресса и при интенсивном строительства, которое OOO BB-Stroy начал, не выселив до конца жителей, сказались на здоровье Мавжуды, и она впав в кому, скончалась.



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Соб. инф.