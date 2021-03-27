Попрошу убраться: как Европа планирует изменить миграционную политику

10:22 29.03.2021

Количество беженцев в ЕС упало за год почти на четверть, но проблемы нелегального перемещения остались



Мария Васильева



Число мигрантов в Европе с каждым годом снижается, в 2020-м их стало на 23% меньше. Об этом "Известиям" заявили в управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Тем не менее страны Средиземноморья, которые по-прежнему сталкиваются с непропорциональным распределением мигрантов, призывают остальных членов объединения проявить солидарность. В ЕС тем временем надеются на сотрудничество с Турцией по линии возвращения нелегалов на родину. Как заявили "Известиям" в МВД Испании, страны союза сейчас ведут активную дискуссию, чтобы прийти к новому миграционному пакту.



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Коронавирус и перманентные локдауны в Европе ударили не только по лишившимся работы местным, но и по тем, кто мечтал стать частью европейского сообщества. В УВКБ ООН "Известиям" рассказали, что число прибывающих в ЕС мигрантов с каждым годом продолжает уменьшаться. Рекордно низкий показатель был достигнут именно в прошлом году, когда на мир обрушилась пандемия.



- Число прибывающих беженцев в европейские страны в 2020 году составило 95 тыс. человек, то есть уменьшилось на 23% по сравнению с 2019 годом (123, 7 тыс. человек) и на 33% по сравнению с 2018 годом (141,5 тыс. человек). Исходя из этих данных, можно сказать, что ситуация с новоприбывшими в Европу сейчас управляемая, - заявил "Известиям" официальный представитель УВКБ ООН.



Тем не менее зафиксированный спад числа беженцев не освободил регион от проблем нелегального перемещения. Некоторые ее аспекты снова заставили страны Евросоюза задуматься об изменении миграционной политики.



Основной удар на себя по-прежнему принимают европейские страны Средиземноморья - Греция, Кипр, Италия, Испания и Мальта (MED5). К ним мигранты попадают в первую очередь, а из-за карантина остаются порой надолго, несмотря даже на отсутствие мест в лагерях. Афины, пережившие в том году пожары в центрах для беженцев на острове Лесбос, наблюдают подобные картины снова. В конце февраля 2021 года загорелся лагерь в городе Фивы. Именно так обитатели пунктов приема мигрантов зачастую отвечают на вынужденное гостеприимство европейцев.



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Некоторые греческие деревни, несмотря на карантин, сталкиваются сейчас с наплывом мигрантов с Балкан. Как сообщает Euronews, не дожидаясь проверки документов, путешественники из Северной Македонии с риском для жизни выпрыгивают из вагонов при приближении поезда к деревне Идомени, только чтобы добраться до сердца Европы. Из-за непропорционального размеру Кипра миграционного потока власти разворачивают лодки назад, за что в Европейской комиссии по правам человека (ЕКПЧ) Совета Европы и других международных организациях их обвиняют в нарушении прав человека.



- Уважение человеческих жизней и прав беженцев - это не выбор, это юридическая и моральная обязанность. Хотя страны имеют законное право контролировать свои границы в соответствии с международным правом, они также должны уважать права человека. Право просить убежище - одно из основных, - заявили "Известиям" в УВКБ ООН.



Уставшая от своего уязвимого положения средиземноморская пятерка призвала на встрече 21 марта своих соседей по Евросоюзу оказывать содействие в решении проблемы незаконной миграции. MED5 предложили не оставлять беженцев в приморских государствах, а распределять их по странам союза равномерно. Министры внутренних дел и миграции Греции, Италии, Испании, Кипра и Мальты в совместном заявлении подчеркнули, что существующий миграционный пакт ЕС не решает проблемы.



Напомним, в конце сентября 2020 года ЕС представил "Новый пакт по миграции и предоставлению убежища". То есть членам объединения, которые не хотят принимать у себя беженцев, предложили спонсировать отправку обратно на родину нелегалов. Премьер-министры Польши, Венгрии и Чехии отклонили проект, а Средиземноморье снова забило тревогу в страхе, что нагрузка опять свалится на их плечи.



Кнут и пряник



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На кризис в Средиземноморье в своей речи в бундестаге 25 марта обратила внимание канцлер ФРГ Ангела Меркель, как раз запустившая мигрантов в Европу в 2015 году. Глава немецкого правительства подчеркнула, что хочет способствовать возобновлению пакта о беженцах с Турцией. Речь идет о договоренности стран ЕС с Анкарой 2016 года, согласно которой последняя должна принимать обратно мигрантов, которым отказали в убежище за счет Евросоюза. Кроме того, ЕС дал обязательство принять такое же число сирийских беженцев из временных лагерей в Турции и расселить их в страна - членах ЕС. Планировалось, что их общее число составит 72 тыс., но в 2019 году стало ясно, что схема не работает. На тот момент из Турции в страны Евросоюза прибыли менее 25 тыс. мигрантов. Причина неуспеха - разрозненный подход стран ЕС. Государства, не желавшие принимать беженцев, такие как Венгрия и Польша, отказывались участвовать в данном процессе, а Средиземноморье оставалось наедине с новыми потоками.



В сентябре 2019 глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил открыть для беженцев двери в Европу, если не последует поддержка в создании безопасной зоны для сирийцев. В марте 2020-го это все-таки случилось. Глава государства сообщил, что Анкара открыла свои границы с ЕС для сирийских мигрантов. "Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы", - заявил Реджеп Эрдоган.



На саммите ЕС, проходившем с 25 по 26 марта, главы государств и правительств приняли решение реанимировать эту схему и высказались за введение новых выплат сирийским беженцам в Турции. Еврокомиссию попросят разработать соответствующее предложение, говорится в заявлении участников саммита, которое выложил в Twitter официальный представитель главы Евросовета Шарля Мишеля. Несмотря на озабоченность Запада по поводу верховенства закона и прав человека, ЕС также предложил Анкаре перспективу более тесного сотрудничества, например, путем расширения Таможенного союза.



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Но кроме пряников европейцы все-таки показали и кнут. В случае отклонения предложения президентом Турции ЕС пообещали "использовать имеющиеся в распоряжении инструменты для защиты своих интересов". Согласно документу, с которым ознакомился Euobserver, варианты давления включают внесение в черный список турецких официальных лиц и организаций, а также экономические санкции, например, запрет на туристические услуги в Турции. В документе также говорится, что Анкара должна сделать "конкретный" жест: забрать 1450 беженцев из Греции, чтобы начать работу над новой повесткой дня.



- Совместная декларация стран Средиземноморья сформулирована как раз в процессе, начатом шесть месяцев назад, когда Европейская комиссия представила проект по миграционной политике. Сейчас страны - члены ЕС и комиссия находятся в процессе обсуждения, чтобы прийти к созданию нового пакта, - сообщили "Известиям" в МВД Испании.



Представитель УВКБ ООН заявил в разговоре с "Известиями", что они приветствуют обсуждения ЕС по пакту о миграции, а особенно комплексный подход стран к этому вопросу и упор на солидарность в попытках устранить существующие проблемы. Однако, учитывая неизменную позицию Венгрии и Польши по поводу миграции, говорить о солидарности пока сложно.