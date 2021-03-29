Расписали в радугу. В Ташкенте ислам-актив мутузит гей-пассив

10:23 29.03.2021

ИСЛАМИСТЫ УСТРОИЛИ ШЕСТВИЕ ПРОТИВ ЛГБТ-СООБЩЕСТВА В ЦЕНТРЕ ТАШКЕНТА, В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ ВОЗЛЕ СВОЕГО ДОМА БЫЛ ЖЕСТОКО ИЗБИТ КРИТИКОВАВШИЙ ИХ БЛОГЕР



Понедельник, 29 Марта 2021



28 марта в узбекском сегмент соцсетей распространились многочисленные посты и видеопубликации, запечатлевшие скопление на Ташкентском сквере большой группы агрессивно настроенных людей, исступленно скандирующей "Аллах Акбар".



Их шествие, несанкционированное властями, началось около 15.00-15.30 дня по ташкентскому времени; по словам очевидцев, собралось около 100-150 (возможно, больше) человек, по виду - узбеков. Толпа двигалась по центральной дороге, перекрывая движение машин и не обращая внимания на растерянных сотрудников милиции.



По словам главы партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") Алишера Кадырова, дело в итоге кончилось тем, что 70 наиболее активных участников шествия удалось задержать, остальные разбежались.



Согласно же версии ГУВД Ташкента, инцидент начался с того, что на проспекте Амира Темура (ранее Энгельса) "трое или четверо граждан заподозрили молодого человека Т.С. и девушку Б.Р. в том, что они являются активистами ЛГБТ-движения, и попытались их избить. К нападавшим присоединились еще 20-25 человек".



Сотрудники ГУВД и Национальной гвардии, несшие службу на месте происшествия, якобы защитили молодых людей от избиения, и им не было нанесено никаких телесных повреждений. Не пострадали и нападавшие, поскольку силовикам удалось своевременно локализовать конфликт.



По информации ведомства, "двенадцать человек, принимавших активное участие в скандале, были задержаны, против них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 77 (хулиганство) Уголовного кодекса".



В то же время ГУВД попыталось опровергнуть очевидное, заявив, что "столкновение не носило религиозного характера", и это притом, что от громких выкриков нарушителей спокойствия, зафиксированных на видео, можно было оглохнуть.



Судя по содержанию видеопубликаций и комментариям к ним, на любимом ташкентцами сквере состоялась демонстрация против ЛГБТ-сообщества и его сторонников, поводом к чему послужила состоявшаяся 26 марта встреча поклонников японского аниме и корейского "к-попа" (поп-эстрада), которых протестующие по своей дремучей темноте приняли за представителей сексуальных меньшинств. И явились сюда в воскресный день, чтобы проучить "бесстыжих", как они их называют.



Впрочем, вряд ли люди нетрадиционной ориентации, загнанные законами страны и "зажимами" средневековой ментальности в подполье, рискнули бы массово выходить на улицы и открыто заявлять о своих правах. Им ли не знать, что может произойти при встрече со злобно настроенными исламскими фанатиками, считающими насилие над теми, кто им не по нраву, и даже их убийство настоящей доблестью. (Об этом здесь, здесь, здесь, здесь и здесь.)



По нашим сведениям, ташкентские "анимешники" готовы встречаться совместно только по решению большинства - чтобы обезопасить себя.



"Немыслимо, что сегодня, в 21 веке, происходит такое. Исламисты, маскирующие свой дикий фанатизм борьбой за "чистоту нации" и "ментальные традиции", - страшнее любой напасти" - таков вывод небольшой горстки здравомыслящих высказываний в соцсетях. Большинство комментариев, увы, носит жестокий, бесчеловечный характер.



И последняя шокирующая новость, - вечером в воскресенье подвергся жестокому нападению у своего дома, получив серьезные травмы, смелый и дерзкий блогер Миразиз Базаров ("Канал Базарова" в Телеграме) Как сообщает "Фергана", его сильно избили трое неизвестных в масках, вооруженные битой. Сейчас он находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.



"По данным врачей центральной Ташкентской травматологической больницы, Миразиз Базаров получил ушибы внутренних органов, открытый перелом большой берцовой кости со смещением, рваные раны ноги, сотрясение головного мозга. Он находится в сознании. В настоящее время медицинские работники оказали ему первую помощь и готовят активиста к переводу в другую больницу. Вероятно, Миразизу понадобится помощь нейрохирурга", - приводит издание слова медиков.



До нападения Миразизу Базарову, который бесстрашно критиковал как власти Узбекистана, прежде всего, за масштабную коррупцию (об этом здесь и здесь и бессмысленную, по его словам, войну с русским языком и европейской культурой, так и оголтелых религиозных демагогов, поступали угрозы, сам он оценивал их количество в сотни. Об этом активист и защитник базовых прав личности рассказывал в видеороликах на своем канале.



Среди тех, кто прямо угрожает ему, Миразиз назвал и трех известных узбекских блогеров, кои известны в народе как "уши СНБ".



"Пример пропагандистского видео ИГИЛа, выложенного на Ютюбе (ссылку не буду скидывать) где специально и лживо тенденциозно нарезаны мои видео и даже личные видеосообщения (вроде бы на это видео ссылается ученик Аброра Мухтара Али - Шухрат Мусаев), и там в конце видео (я обрезал) мой точный адрес с призывом убить меня. Я все это отправил и в МВД, и в СГБ, и последовал мгновенный отказ на мои жалобы", - написал блогер и гражданский активист.



"Подписчики (уже с матом) ужасаются тому, насколько режим уважаемого Шавката Мирзияева потакает псевдорелигиозным фанатикам. Насколько мне известно, на игиловских ресурсах (на которые, например, ссылался Шухрат Мусаев) указан мой точный адрес, вроде даже с кодами от дверей (откуда он мог получить такие подробности, догадаться нетрудно: только от СГБ - ред.). Мгновенный отказ органов режима уважаемого Шавката Мирзиеева говорит о том, что теперь это государственная политика - потакать религиозным фанатикам, игнорировать закон и поддерживать псевдоигиловцев", - жестко высказался Базаров в очередной раз.



Нельзя не согласиться с его словами, что из-за попустительского отношения власти к таким проблемам, особенно, когда в дело вмешиваются ярые националисты и ксенофобы, "разгорается большой и очень опасный конфликт - межнациональная рознь и разделение общества на два лагеря. Так ведь и до гражданской недалеко, в особенности, учитывая наши экономические беды"; "И сейчас, если не сделать ничего, значит, мы приближаемся к Сирии".



Как видим, обратившись за помощью к узбекским правоохранителям, блогер так ее и не дождался.



Соб. ин