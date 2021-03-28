 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 29.03.2021
10:25  Как Россия завоевала Туркмению (история)
10:24  БелоМайдан выдыхается или взял тайм-аут? - А.Цуканова
10:23  Расписали в радугу. В Ташкенте ислам-актив мутузит гей-пассив
10:22  Попрошу убраться: как Европа планирует изменить миграционную политику
10:19  Советский Союз развалили три причины.., - Александр Проханов
10:18  Средняя Азия, девяностые: бежать в Россию или смириться?
10:16  Ташкент. Скончалась незаконно выселенная из своего дома, но боровшаяся с самодурством властей Мавжуда Маматкасымова

10:04  Нужна ли "национальная" концепция узбекской исторической науке? - Тулкинжон Бобоматов
09:59  Национальные цифровые валюты центральных банков: вызовы и перспективы, - Дирк Виллер
08:49  Туркмения пытается остановить турецкую экспансию, - В.Панфилова
07:30  КазЮристы требуют уволить Министра юстиции Бекетаева. Как неисправимого балбеса
07:09  Революция сверху. Последний шанс России, - В.Аверьянов
06:36  Китай не оставил уйгурский вопрос без ответа. Пекин ввел зеркальные меры против Запада, - "Къ"
00:45  В Афгане американцы наступили на британо-советские грабли, - Кэйтлин Джонстоун
00:42  ОДКБ призывает НАТО не разделять безопасность, - Павел Сорокин
00:41  Казахстану грозит лекарственный дефицит? КазМинздрав изощряется в бестолковом безобразии
00:39  Иран и Китай теперь будут стратегическими союзниками, - Г.Петров
00:28  Русские басмачи. Были и такие (история)
00:22  Два лагеря и уйгуры: Госдеп США осудил ответные санкции Китая
00:05  Вторая версия скандала Russiagate - это полная чушь, - Филипп Джиралди
Воскресенье, 28.03.2021
19:19  Минские "соглашения". С кем и о чем договаривается Москва? - А.Каневский
18:53  Пандемия: проблемы разные, недовольство общее, - "СП"
12:32  Виски, взятки, любовницы. Как весело правил Америкой 29-й президент Гардинг (история)
12:30  Битва с гигантом: почему Литва поругалась с Китаем, - И.Кармазин
12:26  Казахстан против планов оренбуржцев построить переливную плотину на реке Урал
12:25  Зачем русские князья женились на половчанках
12:22  Российские ПВО продолжают беспощадную войну с турецкими БПЛА и израильскими ракетами в небе Сирии
12:20  Черная метка от Байдена - Путину. Или наоборот? - И.Шишкин
12:18  Патриоты Украины: создатели и жертвы "нового порядка", - Р.Ищенко
12:12  Донбасс: Как легендарный "комбат" ВОВ вновь оказался на передовой
09:27  Массовые прописки "мертвых душ" и кочующие избиратели. Киргизия готовится к выборам в кенеши, - "ВБ"
07:46  27 лет тупизма и бардака. При переходе на латиницу казахам нужно изучить узбекский опыт, - Д.Елдес
07:43  США: состояние неконтролируемой агрессии из внутренней политики перешло во внешнюю, - Е.Пустовойтова
07:07  Кыргызстан и Узбекистан будут совместно использовать водохранилище Кемпир-Абад. Обещанному - верить
07:02  Погромов не было. ГУВД Бишкека разъясняет, что произошло ночью на Ошском базаре
00:52  Россия и ее ближнее зарубежье: вызовы и перспективы, - Чжао Хуашэн
00:45  Промышленные химикаты вызывают уменьшение яичек и пенисов, - озабочена Daily Mail
00:34  Нация, национализм и нациестроительство, - В.Тишков
00:31  В таджикском Бохтаре одно и то же предприятие ввели в эксплуатацию дважды: сначала премьер, а потом през
00:15  Украинский участок американо-китайского фронта, - А.Фролов
Суббота, 27.03.2021
23:01  Кыргызский ФОМС возглавил сосудистый хирург Артурбек Жуманазаров
22:13  Ушел из жизни известный казахстанский археолог Сайден Жолдасбаев
20:20  Умер многолетний директор Президентского архива Казахстана Владимир Шепель
12:22  Трубы горят: в Европе иссякли запасы газа
12:19  Почему не сложился "советский народ"? - А.Рощин
12:17  Немного конспирологии… Кто Золотую Орду придумал?
12:14  Казахскому языку нужен не столько количественный, а сколько качественный подход, - Н.Даутбеккызы
12:09  Скончался отважный таджикский пограничник, представленный к Герою России, подполковник Садриддин Ниезмамадов
12:07  Аким Восточного Казахстана Ахметов обвинен в очередном самодурстве
12:04  УзбУргенч. Девушек, варивших сумаляк в дезабилье, посадили на 15 суток и оштрафовали
11:45  Пчелка Майя развела сырость. Президентка Молдавии просит Россию о помощи с вакционой
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
БелоМайдан выдыхается или взял тайм-аут? - А.Цуканова
10:24 29.03.2021

АРИНА ЦУКАНОВА | 28.03.2021 |
Беломайдан загнали за флажки – надолго ли?
О символических фотографиях и выигранном времени

Финалом-апофеозом многомесячной "барацьбы з рэжымам Лукашэнкі" можно считать красноречивый фотоснимок – отмечание белорусскими оппозиционерами 25 марта так называемого Дня воли, годовщины провозглашения в 1918 году государства-химеры БНР, не просуществовавшего и года.

Память о том инциденте 103-летней давности олицетворяет одиночный пикет с бел-червона-белым флагом вечной революционерки Нины Багинской (удачный косплей украинской Параски – символа "помаранчевой революции"). Как ни призывали лидеры белорусского протеста из Варшавы и Вильнюса, а также загадочные "минские партизаны" выйти на улицы и показать властям зубы, сторонники оппозиции предпочли в подавляющем большинстве запускать белые и красные шарики с балконов.

Это и понятно: "первые лица" с удобствами протестуют в Европе, а власти больше не заигрывают со змагарами. Да и финансы поют романсы: злые языки поговаривают, что средства, переданные западными "друзьями Беларуси" для поддержки бастующих и протестующих, претерпели такую "усушку и утруску" в верхних слоях оппозиционеров, что нижним достались лишь жалкие крохи с барского стола. А формула "цветных революций" известна: нет денег – нет протестов. Раньше считалось, что формула эта справедлива только для Украины, где предводители "цеевропейцев" умудрились свистнуть пожертвования сочувствующих граждан "на революцию", но выяснилось, что и в Белоруссии свергать режим стоит недешево, особенно если затраты умножаются, а выделенные на протесты средства тают.

Впрочем, что с них взять, со злых языков, на то они и злые. Сейчас, например, они заняты разоблачением вранья, которое уныло штампуют в Вильнюсе, Варшаве и Киеве, чтобы доказать спонсорам беломайдана, что День воли белорусы праздновали широко и с огоньком. На Украине в 2014-м получилось же надуть из нескольких десятков тысяч майданящих миллионы – и тамошний режим пал, несмотря на подпорки в виде Германии, Франции и Польши, гарантировавших Януковичу мирное урегулирование политического кризиса. Судя по всему, немцы и французы сделали кое-какие выводы из своего участия в украинских событиях, а посему оппозиционеров с датой поздравляли рабочий из Англии, чешский министр, белорусские банд-формирования с Украины, Ивонка Сурвилла (глава Рады несуществующей БНР в эмиграции), украинский депутат Алексей Гончаренко, который 2 мая 2014 года глумился над мертвыми телами сожженных заживо одесситов… Какая оппозиция, такие и поздравления.

"К сожалению, количество участников для централизованной акции оказалось недостаточным", – констатировала некая неформальная организация BYPOL, объявляющая себя объединением силовиков, не поддерживающих режим Лукашенко. Теперь BYPOL, ранее звавший на "барацьбу", призывает к акциям децентрализованным, то есть шатать режим со своей лестничной площадки или из ближайших кустов.

"Мы знали, шо так оно и будет", – злорадно посмеялись над белорусской оппозицией понимающие толк в майданах украинские блогеры.

Кстати, задержали несостоявшегося террориста, который, по его словам, планировал с помощью огнетушителя, наполненного пиротехническим порохом, "с целью протеста" подорвать воинскую часть в Борисове и устроить теракт в Минске по указанию BYPOL. Одно из взрывных устройств он заложил возле детской площадки, второе отвез в Борисовский район. Задержание преступника и информационную кампанию власти провели блестяще. Тут бы министру иностранных дел Чехии, решившему выразить в День воли поддержку беломайдану (как утверждает "Хартия-97"), призадуматься, в какой он оказался компании: по правую руку – экстремисты, по левую – убийцы Донбасса, за спиной – украинский депутат Гончаренко, "прославившийся" съемкой полусожженных тел в одесском Доме профсоюзов.

Возможно, чешский деятель взял пример с американского посольства, которое выстрелило фейерверком приятных для оппозиции слов: тут и поздравления с Днем воли, и "недавние события показали, что белорусы продолжают стремиться к свободе и демократии", и ожидания, "когда народ Белоруссии будет определять свое собственное будущее".

В ответ белорусский МИД принес извинения "за отсутствие поздравлений с недавним 160-летием принятия Конституции Конфедеративных Штатов Америки, флаг которых по-прежнему дорог многим американцам… Хотя прошло более двух веков с момента провозглашения независимости, последние события в США показывают, что борьба американцев за свободу все еще продолжается. В настоящее время сотни тысяч американцев всех возрастов публично требуют права определять судьбу своей страны", – отметили во внешнеполитическом ведомстве РБ и предложили Минск в качестве организатора диалога американской власти с народом. Попутно восхитились "мужеством и решительностью американских героев, среди которых Дж. Ассандж, Э. Сноуден и Ч. Мэннинг, которые пожертвовали практически всем ради подлинной свободы и гармонии в американском обществе". Назначенному послу США в Беларуси Дж. Фишер было предложено белорусское гражданство, дабы она могла пополнить собой список избирателей. В довершение ко всему Минск предложил Вашингтону совместно управлять Аляской и пообещал в случае сохранения добрых отношений "с радостью встречать Шестой флот США у морских границ Беларуси".

Вряд ли в США оценят искрометный юмор белорусских дипломатов. Не оценил его и сын министра иностранных дел Белоруссии Виталий Макей (до конца сентября 2020 года работал в МИД на высокой должности) – он назвал комментарий, адресованный Соединенным Штатам, "нарочито хамовитым удальством". Макей-младший пожалел бывших коллег, "вынужденных мириться с ситуацией, при которой невозможно свободное созидательное творчество" и пожаловался на "удушливое время". Надо ли видеть в этих откровениях бывшего заместителя начальника Управления экономического сотрудничества и устойчивого развития свидетельство того, насколько глубоко вирус беломайдана поразил белорусское внешнеполитическое ведомство? Похоже, да, поскольку Макей-младший указывает на своих бывших коллег, страдающих от несвободы и вынужденных под давлением обстоятельств перечить американцам и подтрунивать над посольством США. То ли дело у соседей на Украине, где в ожидании звонка Байдена сам президент готов вывернуться наизнанку, лишь бы угодить!

…Еще одно фото этих дней, мимо которого нельзя пройти, – совместный постановочный снимок Тихановской и Гончаренко на фоне БЧБ-прапора. Учитывая трепетное отношение белорусов к истории Великой Отечественной войны, трагическими страницами которой являются преступления немецких фашистов и их пособников (в том числе украинских) на территории Советской Белоруссии, встреча "котлетной феи" с персонажем, запятнавшим себя позором 2 мая 2014 года в событиях "Одесской Хатыни", – это плевок в лицо белорусскому народу, да и украинскому тоже. Достаточно одного этого фото, чтобы понять цели и смыслы беломайдана, возглавлять который пристроили Тихановскую. Женщину неумную и неразборчивую в политических связях: она согласна, чтобы Литва признала ее "избранным президентом Балтаруссии"; жалуется, что Лукашенко "хочет сохранять продовольственную безопасность"; призывает ввести санкции против белорусских предприятий; встречается с подонками вроде Гончаренко.

Несмотря на то, что белорусская власть перехватила инициативу и успешно гасит начавшийся было пожар, беломайдан никуда не исчез – его просто удалось загнать за флажки. Выиграно время для принятия решений иного масштаба. Если же решений не будет, западные "друзья Беларуси" придумают, как организовать очередную попытку переворота. Ведь у них тоже появилось время для подготовки сил и средств.

28.03.21

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617002640
Новости Казахстана
- Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарьаев выразили соболезнования в связи с кончиной видного государственного деятеля Владимира Шепеля
- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит Соглашение ЕАЭС об обеспечении безопасности продукции
- А. Мамин дал старт производству автомобилей KIA в г. Костанай
- Вице-премьеры РК и РФ рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области промышленной кооперации
- Состоялось очередное заседание Счетного комитета о рассмотрении результатов государственного аудита эффективности управления активами АО "Samruk-Kazyna Construction"
- Кадровые перестановки
- Так плотно, что дышать темно
- "Бизнес Алматы гибнет в условиях карантина" - предприниматели обратились к Токаеву
- В Казахстане запущен пилотный проект по передаче отдельных видов экспертиз по уголовным делам в конкурентную среду - Минюст РК
- Иле-Алатауский нацпарк объявил тендер: 18,8 гектара земли передадут в пользование частникам
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  