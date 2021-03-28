БелоМайдан выдыхается или взял тайм-аут? - А.Цуканова

10:24 29.03.2021

АРИНА ЦУКАНОВА | 28.03.2021 |

Беломайдан загнали за флажки – надолго ли?

О символических фотографиях и выигранном времени



Финалом-апофеозом многомесячной "барацьбы з рэжымам Лукашэнкі" можно считать красноречивый фотоснимок – отмечание белорусскими оппозиционерами 25 марта так называемого Дня воли, годовщины провозглашения в 1918 году государства-химеры БНР, не просуществовавшего и года.



Память о том инциденте 103-летней давности олицетворяет одиночный пикет с бел-червона-белым флагом вечной революционерки Нины Багинской (удачный косплей украинской Параски – символа "помаранчевой революции"). Как ни призывали лидеры белорусского протеста из Варшавы и Вильнюса, а также загадочные "минские партизаны" выйти на улицы и показать властям зубы, сторонники оппозиции предпочли в подавляющем большинстве запускать белые и красные шарики с балконов.



Это и понятно: "первые лица" с удобствами протестуют в Европе, а власти больше не заигрывают со змагарами. Да и финансы поют романсы: злые языки поговаривают, что средства, переданные западными "друзьями Беларуси" для поддержки бастующих и протестующих, претерпели такую "усушку и утруску" в верхних слоях оппозиционеров, что нижним достались лишь жалкие крохи с барского стола. А формула "цветных революций" известна: нет денег – нет протестов. Раньше считалось, что формула эта справедлива только для Украины, где предводители "цеевропейцев" умудрились свистнуть пожертвования сочувствующих граждан "на революцию", но выяснилось, что и в Белоруссии свергать режим стоит недешево, особенно если затраты умножаются, а выделенные на протесты средства тают.



Впрочем, что с них взять, со злых языков, на то они и злые. Сейчас, например, они заняты разоблачением вранья, которое уныло штампуют в Вильнюсе, Варшаве и Киеве, чтобы доказать спонсорам беломайдана, что День воли белорусы праздновали широко и с огоньком. На Украине в 2014-м получилось же надуть из нескольких десятков тысяч майданящих миллионы – и тамошний режим пал, несмотря на подпорки в виде Германии, Франции и Польши, гарантировавших Януковичу мирное урегулирование политического кризиса. Судя по всему, немцы и французы сделали кое-какие выводы из своего участия в украинских событиях, а посему оппозиционеров с датой поздравляли рабочий из Англии, чешский министр, белорусские банд-формирования с Украины, Ивонка Сурвилла (глава Рады несуществующей БНР в эмиграции), украинский депутат Алексей Гончаренко, который 2 мая 2014 года глумился над мертвыми телами сожженных заживо одесситов… Какая оппозиция, такие и поздравления.



"К сожалению, количество участников для централизованной акции оказалось недостаточным", – констатировала некая неформальная организация BYPOL, объявляющая себя объединением силовиков, не поддерживающих режим Лукашенко. Теперь BYPOL, ранее звавший на "барацьбу", призывает к акциям децентрализованным, то есть шатать режим со своей лестничной площадки или из ближайших кустов.



"Мы знали, шо так оно и будет", – злорадно посмеялись над белорусской оппозицией понимающие толк в майданах украинские блогеры.



Кстати, задержали несостоявшегося террориста, который, по его словам, планировал с помощью огнетушителя, наполненного пиротехническим порохом, "с целью протеста" подорвать воинскую часть в Борисове и устроить теракт в Минске по указанию BYPOL. Одно из взрывных устройств он заложил возле детской площадки, второе отвез в Борисовский район. Задержание преступника и информационную кампанию власти провели блестяще. Тут бы министру иностранных дел Чехии, решившему выразить в День воли поддержку беломайдану (как утверждает "Хартия-97"), призадуматься, в какой он оказался компании: по правую руку – экстремисты, по левую – убийцы Донбасса, за спиной – украинский депутат Гончаренко, "прославившийся" съемкой полусожженных тел в одесском Доме профсоюзов.



Возможно, чешский деятель взял пример с американского посольства, которое выстрелило фейерверком приятных для оппозиции слов: тут и поздравления с Днем воли, и "недавние события показали, что белорусы продолжают стремиться к свободе и демократии", и ожидания, "когда народ Белоруссии будет определять свое собственное будущее".



В ответ белорусский МИД принес извинения "за отсутствие поздравлений с недавним 160-летием принятия Конституции Конфедеративных Штатов Америки, флаг которых по-прежнему дорог многим американцам… Хотя прошло более двух веков с момента провозглашения независимости, последние события в США показывают, что борьба американцев за свободу все еще продолжается. В настоящее время сотни тысяч американцев всех возрастов публично требуют права определять судьбу своей страны", – отметили во внешнеполитическом ведомстве РБ и предложили Минск в качестве организатора диалога американской власти с народом. Попутно восхитились "мужеством и решительностью американских героев, среди которых Дж. Ассандж, Э. Сноуден и Ч. Мэннинг, которые пожертвовали практически всем ради подлинной свободы и гармонии в американском обществе". Назначенному послу США в Беларуси Дж. Фишер было предложено белорусское гражданство, дабы она могла пополнить собой список избирателей. В довершение ко всему Минск предложил Вашингтону совместно управлять Аляской и пообещал в случае сохранения добрых отношений "с радостью встречать Шестой флот США у морских границ Беларуси".



Вряд ли в США оценят искрометный юмор белорусских дипломатов. Не оценил его и сын министра иностранных дел Белоруссии Виталий Макей (до конца сентября 2020 года работал в МИД на высокой должности) – он назвал комментарий, адресованный Соединенным Штатам, "нарочито хамовитым удальством". Макей-младший пожалел бывших коллег, "вынужденных мириться с ситуацией, при которой невозможно свободное созидательное творчество" и пожаловался на "удушливое время". Надо ли видеть в этих откровениях бывшего заместителя начальника Управления экономического сотрудничества и устойчивого развития свидетельство того, насколько глубоко вирус беломайдана поразил белорусское внешнеполитическое ведомство? Похоже, да, поскольку Макей-младший указывает на своих бывших коллег, страдающих от несвободы и вынужденных под давлением обстоятельств перечить американцам и подтрунивать над посольством США. То ли дело у соседей на Украине, где в ожидании звонка Байдена сам президент готов вывернуться наизнанку, лишь бы угодить!



…Еще одно фото этих дней, мимо которого нельзя пройти, – совместный постановочный снимок Тихановской и Гончаренко на фоне БЧБ-прапора. Учитывая трепетное отношение белорусов к истории Великой Отечественной войны, трагическими страницами которой являются преступления немецких фашистов и их пособников (в том числе украинских) на территории Советской Белоруссии, встреча "котлетной феи" с персонажем, запятнавшим себя позором 2 мая 2014 года в событиях "Одесской Хатыни", – это плевок в лицо белорусскому народу, да и украинскому тоже. Достаточно одного этого фото, чтобы понять цели и смыслы беломайдана, возглавлять который пристроили Тихановскую. Женщину неумную и неразборчивую в политических связях: она согласна, чтобы Литва признала ее "избранным президентом Балтаруссии"; жалуется, что Лукашенко "хочет сохранять продовольственную безопасность"; призывает ввести санкции против белорусских предприятий; встречается с подонками вроде Гончаренко.



Несмотря на то, что белорусская власть перехватила инициативу и успешно гасит начавшийся было пожар, беломайдан никуда не исчез – его просто удалось загнать за флажки. Выиграно время для принятия решений иного масштаба. Если же решений не будет, западные "друзья Беларуси" придумают, как организовать очередную попытку переворота. Ведь у них тоже появилось время для подготовки сил и средств.



28.03.21