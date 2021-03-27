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|Как Россия завоевала Туркмению (история)
10:25 29.03.2021
Завоевание Туркмении .
На заключительном этапе присоединения Средней Азии к Российской Империи русская армия столкнулась с самым сильным и опасным своим противником - туркменами -ахал-текинцами .
У туркмен было несколько племен .Часть из них к 1880 г перешла в подданство России . Но ахал-текинцы самые воинственные и дикие никому не подчинялись .Жили ахал-текинцы в двух оазисах у подножья гор Копетдага -Мервском ( 110 тыс ) и Ахал-текинском .(90 тыс )
Хотя территория обитания текинцев и была оазисами все равно там ощущался недостаток воды . Поэтому земледелие и скотоводство не могло в полной мере прокормить народ . В таких условиях основным источником добывания ресурсов для жизни у текинцев стал грабеж соседних народов . Основные набеги текинцы делали на персов . Угоняли скот и уводили рабов . Персы неоднократно снаряжали военные экспедиции против врага , но всегда были поражаемы грозными и жестокими текинцами
Текинцы так же делали набеги на север , против подданных России местных племен и разбойничали на путях сообщения между русскими опорными пунктами в Закаспийской области .
Уверенность в своей силе против русских придавало текинцам и то что их земля с севера была защищена обширной почти безводной пустыней Каракум . В военном отношении текинцы были храбры и умелы .Особенно выделялась их конница .Текинские мальчики с детства обучались обращению с конем и шашкой .Поэтому к совершеннолетию текинец в конном единоборстве с врагом был практически непобедимым .Все взрослые мужчины текинцев по сути своей были воинами .И по отношению к более слабому противнику -воинами страшными .На врага наводила ужас и жестокость текинцев к неприятелю . Попавший к ним в плен враг практически всегда был обречен на пытки и мучительную смерть . Даже над трупами своих врагов текинцы глумились
В 1880 г. Российская власть решает покончить с этим разбойничьим гнездом на южных границах государства . С Кавказа на туркменский берег Каспия начинают переправляться войска .Командование группировкой отдается прославленному русскому генералу М.Д. Скобелеву .Опытный генерал взялся за подготовку экспедиции в Ахалтекинский оазис основательно .Разгром под крепостью Геок-Тепе русского отряда генерала Лазарева в 1879 г побудил относиться к опасному предприятию более чем серьезно .
Главный удар русские намечают на текинскую крепость Геок-Тепе Численность отряда около 11 тыс штыков и сабель ,несколько десятков пушек разного калибра .Движение отрядов через безводные пески к Геок-Тепе осуществляется медленно .Движение по путям идет мелкими отрядами через определенные периоды времени , так как в колодцах не хватает воды . В экспедицию мобилизовано и закуплено для перевозки грузов около 16 тыс. верблюдов , потому что лошадь в песках транспорт плохой . Ноу -хау Скобелева - делать по пути движения отряда склады продовольствия, фуража и военных грузов , что бы облегчить и ускорить поставку всего необходимого во время штурма крепости Геок-Тепе .
К 20 декабря под Геок-Тепе сосредатачевается группировка русских войск около 7 тыс .Крепость Гек-тепе имеет площадь примерно 1 кв.км .Обнесена высокими глиняными стенами до 5 м высотой и 10 м толщиной .По стене проложены терасы для пере движения воинов .Перед крепостью выкопан ров .Текинцы завели в крепость свои семейства Всего в крепости находилось до 45 тыс. человек из них до 25 тыс воинов На вооружении текинцев имелось до 5 тыс ружей и 500 современных винтовок захваченных у разгромленного отряда генерала Лазарева . Русские наученные горьким опытом поражения в 1879 г . приступили к планомерной осаде и подготовке штурма . Постепенно к стенам крепости , несмотря на плотный огонь текинцев и собственные потери , подводятся минные галереи и передовые траншеи . К 12 января громадными усилиями условия для штурма крепости были созданы .Надо сказать что текинцы не наблюдали равнодушно как русские изо дня в день продвигают свои траншеи все ближе и ближе к крепости . Они с 20 декабря по 12 января сделали три ночных вылазки против русских .В каждой вылазке участвовали до 6-8 тыс текинцев. Самая опасная была первая внезапная вылазка принесшая русским большие потери .Как писал современник "Текинцы наступали почти исключительно с холодным оружием (с шашками, которыми они отлично владеют ). Большинство босиком. с голыми руками и ногами, многие с непокрытыми головами и даже без рубах." Уже в первой вылазке текинцы выказали всю свою кровожадность . После отбития назад своих потерянных позиций русские обнаружили что почти у всех погибших солдат отрезаны головы .Текинцы унесли их в крепость и надели потом на шесты что бы запугивать русских .
На 12 января 1881 г. Скобелевым был назначен общий штурм крепости . Генерал Скобелев объявил войскам что " Штурм будет вестись до последнего солдата .Никакого отступления не будет ".Потому что отступление отряда от крепости будет равносильно его гибели . При поражении русских восстанут все племена в округе и русский отряд будет отрезан от тылов , окружен и обречен на уничтожение . На захват крепости планировали несколько дней .Но дело пошло удачно .В первый же день прорвавшись в крепость через взорванную брешь в стене и по штурмовым лестницам русские несмотря на отчаянное сопротивление гибнущих сотнями текинцев захватили всю территорию крепости .Часть оставшихся в живых текинце кинулась спасаться на север в пески преследуемая русской кавалерией , часть не пожелавших отступать русские уничтожили после .
"Спасибо, молодцы! " -говорил Скобелев веселым голосом, пропуская через бреши войска. - Надеюсь, что вы хорошо порубите текинцев. (В день штурма было отдано приказание уничтожать текинцев без пощады). Русские ответили текинцам жестокостью на жестокость . Но русские солдаты убивали только мужчин и щадили женщин и детей .В крепости в руки русских попало более 4 тыс. текинских женщин и детей которых отдали на попечение сестер " Красного креста " .Так же русские освободили в крепости 500 закованных в кандалы персидских рабов ., которых впоследствии отправили на родину - в Персию . Русские в эту экспедицию понесли самые большие потери за все время боевых действий в Средней Азии - 1067 чел убитыми и ранеными . Текинцы в крепости потеряли по меньшей мере 6 тыс. воинов убитыми .
После поражения под Геок-Тепе ахал -текинцы изъявили покорность Русской власти .Другой текинский оазис - Мерв, под впечатлением побоища в Геок-Тепе , покорился русским без боя . С этого времени в Закаспийской области воцаряется мир и порядок . И со временем из разоренного этот край превращается в цветущий .