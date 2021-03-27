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|Самый богатый миллиардер Чехии Келлнер убился на вертолете об ледник на Аляске
18:33 29.03.2021
Самый богатый человек Чехии погиб при крушении вертолета на Аляске
Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер, основатель PPF Group, погиб в авиакатастрофе на леднике к востоку от города Анкоридж в штате Аляска, передает Reuters. Ему было 56 лет.
Всего при крушении вертолета погибли пять человек, шестой пассажир находится в больнице в тяжелом состоянии. Причины аварии выясняются. Кроме Петра Келлнера погиб еще один гражданин Чехии Бенжамен Лароше, два гида и пилот.
Местные власти ввели до понедельника запрет на полеты над ледником. Национальный совет по безопасности на транспорте расследует причину аварии.
Forbes оценивает состояние Петра Келлнера в $17,5 млрд. PPF Group Келлера неоднократно инвестировала в российские бизнес-проекты. В частности, в 2008 году Петр Келлнер владел 80% акций российской сети магазинов "Эльдорадо". На данный момент среди российских активов на сайте PPF Group заявлены банк "Хоум кредит", биотехнологическая компания "Sotio", "PPF Real Estate Holding", "PPF Страхование жизни", сельскохозяйственная компания "РАВ Агро" и автокомпания "Skoda Transportation".