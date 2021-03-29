Будет ли укрепляться ось Пекин-Москва? - "Le Figaro"

21:12 29.03.2021

29 марта 2021 г.

Лора Мандевиль | Le Figaro



"Сразу после заявлений Байдена об "убийце" Путине и после мощной дипломатической стычки между китайцами и американцами в Анкоридже поездка Сергея Лаврова в Китай заложила основные направления российско-китайской позиции", - пишет журналистка Le Figaro Лора Мандевиль.



"(...) На прошлой неделе Джо Байден изложил общие рамки, в которые он намеревается поместить свои внешнеполитические взгляды. "Речь идет о битве" между демократиями и автократиями, сказал он, объясняя, что Запад должен "доказать, что демократия работает". Президент Китая Си Цзиньпин - "умный человек", который разделяет с президентом Путиным веру в то, что "автократия является волной будущего и что демократия не может функционировать". Такой диагноз побуждает Джо Байдена заявлять, что великие демократии должны объединиться, чтобы противостоять усилиям китайского шелкового пути с помощью "аналогичной инициативы" с точки зрения инфраструктуры; а также противодействовать технологическому плану "Сделано в Китае 2025", - говорится в статье.



"Его стратегическое видение китайской угрозы вызывает в Америке широкую поддержку обеих партий, в этом Байден следует за Дональдом Трампом, однако манера, в которой новый президент поспешил поместить Россию и Китай в один мешок "злодеев", с которыми нужно бороться, является предметом для дебатов. То, что Байден зашел так далеко, что публично назвал Владимира Путина "убийцей" в тот момент, когда его госсекретарь прямо атаковал своих китайских собеседников по уйгурскому вопросу, не вызвало единодушного одобрения. "Реалисты" утверждают, что Байден безрассудно толкает Путина в объятия Си Цзиньпина. Россияне отозвали своего американского посла в Москву для "консультаций", - напоминает Мандевиль.



"Назвав президента Путина "убийцей", у которого "нет души", и заявив, что он заплатит определенную цену за поддержку президентской кампании Трампа, Байден использовал беспрецедентную "комбинацию угроз и оскорблений", если это происходит не во время войны, - утверждает Дэвид Голдман, специалист по Китаю, который считает, что это оскорбление скрепит союз России и Китая. Соединенные Штаты переоценивают свою силу, если думают о создании вокруг себя сильной коалиции. По его мнению, экономическая мощь Китая заставит такие страны, как Индия, дважды подумать и вынудит их пойти на компромисс".



(...) "Примирение между Россией и Китаем получило распространение по мере того, как российско-американские отношения ухудшились в 2000-х годах, и Соединенные Штаты осознали появление новой китайской сверхдержавы в качестве центрального противника. Аннексия Крыма в 2014 году стала поворотным моментом. России, попавшей под западные санкции, действительно пришлось обратиться к своему юго-восточному соседу, и Владимир Путин лично приехал в Шанхай, чтобы ратифицировать подписание соглашения о поставках природного газа на тридцать лет", - указывает журналистка.



"Я согласен с Киссинджером в том, что необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить альянс Пекин-Москва, но давайте не будем забывать, что русские требуют от нас взамен незаполненный бланк с подписью, дабы восстановить контроль над своей бывшей империей, особенно на Украине, - отмечает специалист по России Джон Хербст. - Они забывают, что принципы территориальной целостности Украины, которые мы отстаиваем, - это те же принципы, которые мы отстаивали бы, если бы Россия оказалась под угрозой аннексии Владивостока".



(...) "Сразу после заявлений Байдена об "убийце" Путине и после мощной дипломатической стычки между китайцами и американцами в Анкоридже поездка Сергея Лаврова в Китай в прошлый понедельник ознаменовала собой обоснование для общей российско-китайской позиции. Лавров и его китайский коллега выразили общее недовольство тем, что они считают недопустимым вмешательством Запада в их внутренние дела из соображений защиты прав человека. Точнее говоря, стремясь продемонстрировать геополитическую и экономическую альтернативу плану Байдена, они призвали уменьшить свою зависимость от доллара и западных платежных систем", - говорится в публикации.



"(...) Столкнувшись с мощным американским наступлением, которое пытается придать современному миру биполярный формат, русские и китайцы выдвигают идею "альтернативы" Западу, используя свой двусторонний "стратегический союз".



"Чем больше турбулентности и потрясений в мире, тем важнее продвигать вперед китайско-российское сотрудничество", - пишет "Независимая газета" со ссылкой на министра иностранных дел КНР Ван И. (...) Однако российская газета признает, что, по мнению большинства стратегов, это партнерство вряд ли превратится в военно-политический союз. Слишком много недомолвок. На самом деле ось Москва-Пекин по сути своей носит антизападный характер. Китай хочет обогнать Запад и доминировать над ним, в то время как путинская Россия, склоняющаяся к прошлому и убежденная в том, что ее предали, прежде всего хочет отомстить за себя", - комментирует Мандевиль.



"Насколько прочна эта китайско-российская ось? Джон Хербст считает, что пограничный вопрос никогда не переставал неотступно преследовать отношения. Он цитирует Ломоносова, напоминая о том, что "богатство России прирастает Сибирью" и что эти исключительные ресурсы обязательно привлекут ревизионистский Китайв территориальном плане. "В некоторых китайских газетах можно прочитать молодых исследователей, которые утверждают, что Владивосток - это китайский город! Когда я говорю об этом со своими русскими контактами, они говорят, что мы пытаемся их разделить", - поясняет Хербст.



"Но в оппозиционных кругах проявляют осмотрительность. Один аналитик радиостанции "Эхо Москвы" объясняет, что "Россия больше не воспринимается американцами всерьез, потому что она экономически слаба, а ее политическая модель деградировала до уровня второсортной диктатуры". Есть опасения, что она заплатит цену за новую конфронтацию, занимая положение "врага", потому что она слабее, в то время как Китай будет рассматриваться как противник, с которым нужно считаться. ВНП России составляет 1,75% мирового ВНП, в то время как Китай - 18,2%", - сообщает автор публикации.



"(...) Элбридж Колби, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, прогнозирует, что в долгосрочной перспективе Россия утомится от китайского высокомерия, - говорится в статье. - Мы действительно хотели бы отделить Россию от Китая. Но в настоящее время я не вижу никаких признаков интереса со стороны России. Отношения с Вашингтоном - худшие, которые у нас были с 1983 года. Необходимо определить условия для сближения с русскими, но в среднесрочной перспективе. А пока давайте проведем очень четкую черту в НАТО, чтобы они поняли, что переходить ее было бы катастрофичным. Рано или поздно реальность китайского могущества в конечном итоге отразится на русских. Мы должны проявлять творческий подход и терпение, и однажды стратегическое видение России изменится".



Источник: Le Figaro