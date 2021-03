К чему может привести отказ западных брендов от хлопка из Синьцзяна

Хлопковый бойкот: в Китае решили наказать крупнейшие мировые бренды



Оксана Решетова



В Китае на этой неделе разразился скандал: общественность призвала к бойкоту H&M и Nike, которые решили отказаться от хлопка из Синьцзяна. Это связано с возможными нарушениями прав человека и использованием "подневольного труда" уйгуров. Готовы ли модные компании отказываться от дешевой рабочей силы и какие последствия эта история может иметь для российского рынка, разбиралась "Газета.Ru".



Что случилось



Китайская общественность на этой неделе возмутилась отказом шведской компании H&M использовать хлопок из Синьцзян-Уйгурского автономного района. Причиной стало заявление ритейлера, в котором говорилось о возможном принудительном труде уйгуров (мусульманское этническое меньшинство). На Китай приходится 5,2% глобальной выручки H&M.



На такой же шаг ранее пошла и американская компания Nike. В Китае этим брендам решили объявить бойкот. К нему уже присоединились популярные в стране торговые площадки.



"Хотите зарабатывать деньги в Китае, распространяя при этом ложные слухи и бойкотируя хлопок из Синьцзяна? Выдаете желаемое за действительное!" - цитирует Bloomberg заявление представителей Коммунистического союза молодежи Китая, которое было опубликовано в соцсети Weibo. Минимум три крупные китайские интернет-платформы Pinduoduo, JD.com и Tmall удалили H&M из своих каталогов.



Акции H&M перед началом регулярных торгов в четверг, 25 марта, упали на 4,4% на бирже в Стокгольме, акции Nike в Нью-Йорке упали на 5,4%.



Отказ от использования синьцзянского хлопка отразился и на других компаниях. Например, амбассадор люксового британского бренда Burberry, китайская актриса Чжоу Дунъюй, отказалась от сотрудничества с ним, сообщил Reuters. Также знаменитый клетчатый узор бренда убрали с одежды персонажей видеоигры Honor of Kings китайской компании Tencent. Burberry является членом организации Better Cotton Initiative, которая в октябре 2020 года решила приостановить использование хлопка из Синьцзяна из-за возможного нарушения прав человека.



Теперь компании оказались перед выбором: использовать хлопок из Синьцзяна и подвергнуться осуждению на Западе, либо же отказаться от хлопка и попасть под бойкот в Китае – второй по величине экономике в мире, отмечает Bloomberg. По данным агентства, в Синьцзяне производится более 80% хлопка в стране. Активисты составляют в соцсетях списки других брендов, которые отказались от его использования и призывают к их бойкоту.



Западные страны, активисты и правозащитники неоднократно обвиняли Китай в притеснении уйгуров. В частности, 22 марта ЕС ввел санкции против ряда стран за нарушение прав человека, в том числе, против Китая. О санкциях также объявили Великобритания, США, Канада. Пекин обвинения отрицает и ввел ответные санкции.



Насколько важен Китай для фэшн-индустрии



По оценке консалтинговой компании Bain & Co, доля Китая на рынке люксовых товаров в 2020 году составила около 20% и продолжит расти, рассказали "Газете.Ru" в консалтинговой компании. Это приведет к тому, что Китай станет самым большим рынком для персональных предметов роскоши в 2025 году. Не менее важную роль китайские потребители играют и в более массовых сегментах фэшн-индустрии, отметили в Bain & Co. Китайский рынок достаточно емкий сам по себе, а в совокупности с текущей ситуацией и отсутствием путешествий локальное потребление только растет.



Противостояния, сопровождающиеся бойкотами, у западных модных брендов с Китаем уже случались. Одним из ярких скандалов последнего времени была ситуация с Dolce & Gabbana. В ролике, снятом компанией, китайцы увидели неуважение и расизм в отношении китайского населения. Это привело к бойкоту и падению продаж в стране. Бренд пытался восстановить их на протяжении двух-трех лет.



Готовы ли модные компании отказаться от дешевой рабочей силы



Смена поколений потребителей и рост важности поколения Z во многом определяет тренды будущего, отметила в разговоре с "Газетой.Ru" внешний эксперт Bain & Co. по товарам класса "Люкс" Ирина Куликова. Это поколение не приемлет отсутствия у брендов четкой позиции в отношении социальной ответственности. В результате все больше производителей задумываются о том, как улучшить свои показатели в этой сфере, а также заботе об окружающей среде.



"Дешевая рабочая сила позволяет экономить на затратах, однако такие компании, как Inditex (Zara), как правило, уже являются частью инициатив в отношении прозрачности производства, использования органического хлопка и улучшения условий жизни для людей, производящих хлопок, - рассказала Куликова. - Поэтому переход на лучшие условия труда не является для компаний типа Inditex, H&M чем-то новым. В любом случае они планируют этот переход и уже сегодня думают о перспективных технологиях и бизнес-моделях".



По ее словам, использование более дорогой рабочей силы и органических материалов скажется на себестоимости, однако в интересах компаний попытаться снизить стоимость за счет других факторов. Соответственно, с точки зрения потребителя, в долгосрочной перспективе цены не обязательно будут расти скачкообразно.



"Чтобы не образовалось недостатка в рабочей силе и материалах, компании уже сегодня инвестируют в ряд проектов, в частности, в Китае и других странах, с целью обеспечения собственной цепочки поставок", - добавила Ирина Куликова.



Отразится ли ситуация в Китае на России



В российском импорте, по некоторым оценкам, на долю синьцзянского хлопка-сырца из Китая приходится минимум 60%, рассказал "Газете.Ru" президент Союзлегпрома Андрей Разбродин. При этом он отметил, что у КНР достаточно широкий диапазон экспортеров хлопка. Часть поставок, нередко до трети, поступает в Россию реэкспортом через соседние с Китаем страны-члены ЕАЭС – Казахстан, Киргизию. По мнению Разбродина, китайская сторона вряд ли заинтересована в серьезном удорожании сырца для российских партнеров.



"Но "пользоваться случаем" никто не запрещает - тем более что КНР в числе шести крупнейших поставщиков в РФ не только сырца, но и его полуфабрикатов и готовых изделий", - отметил глава Союзлегпрома.



По словам Андрея Разбродина, конкурентоспособность российских швейных предприятий во многом будет зависеть от ценовой конъюнктуры. Он также отметил, что мировые бренды давно тесно работают с соседними с КНР "отшивочными" странами – это страны Юго-Восточной Азии, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка, ОАЭ. Там в легкой промышленность "чрезвычайно" низкая стоимость рабочей силы, а также весьма развито производство местного текстильного сырья включая сырец.



"Перспективы российских предприятий в сложившихся условиях были бы, скорее всего, более благоприятными, если санкции на сырец распространялись бы еще на некоторые из этих "отшивочных" стран", - рассказал Разбродин.



Гендиректор Baon Илья Ярошенко отметил, что в последнее время цены на многие виды сырья растут: в первую очередь на хлопок, натуральный пух, ткани, металлы.



"Естественно, это не может не влиять на наш бизнес. Китайской хлопкоперерабатывающей промышленности недостаточно собственного сырья. Местные компании скупают весь хлопок внутри страны, также закупают за границей, инвестируют в создание перерабатывающих сырье и производящих пряжу и ткани предприятий в районах культивирования хлопка по всему миру", - рассказал он "Газете.Ru".



По словам Ярошенко, у Baon нет поставщиков в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, и в ближайшие годы размещать заказы в этой части Китая не планируется. "Мы за добровольный и достойно оплачиваемый труд в хороших условиях", - сказал он.



С начала 2021 года хлопок и синтетические волокна подорожали приблизительно на 30%, уточнили в Fashion Consulting Group (FCG). Уже готовое полотно подорожало на 10-20%, поскольку его стоимость определяет не только сырье, но и прочие составляющие производственного цикла. При этом гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс считает масштаб угрозы роста цен в связи с подорожанием сырья преувеличенным.



"Стоимость ткани составляет не более 7-12% от розничной стоимости изделия, соответственно, повышение стоимости ткани на 20% влияет на финальную розничную цену не более чем на 1-3%", - заметила она.



По мнению Андрея Разбродина из Союзлегпрома, "взвинчиваю" цен на некоторые виды сырья, от которого зависят многие страны, способствуют США. Он привел в пример запрет на импорт в США сырца из Туркменистана и Узбекистана в 2017-2019 годах, в результате которого мировые цены поднялись не менее чем в полтора раза. Это было выгодно США, которые находятся в числе крупнейших экспортеров сырца (около 15% в мировом экспорте), говорит Разбродин. Впоследствии запреты были фактически сняты или ослаблены, но цены закрепились на высоком уровне, лишь незначительно снизившись.



При этом американцы обеспечивают не только свои экспортные интересы, но "подыгрывают" определенным "избранным" странам, которые заинтересованы в повышении цен на вывозимое из них сырье, добавил глава Союзлегпрома. Он отметил, что именно Синьцзян – крупнейший в КНР производитель-поставщик сырца. По мнению Разбродина, под предлогом угнетения уйгуров США "обкатывают" эту схему.