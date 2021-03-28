Из огня пандемии в полымя неолиберализма. Африка против капитала, - С.Кожемякин

00:14 30.03.2021 Из огня пандемии в полымя неолиберализма. Африка против капитала



Государства Южной Африки пытаются преодолеть последствия пандемии и экономического кризиса. Вопреки здравому смыслу, власти делают это на неолиберальных рельсах, что вызывает народное возмущение.



Из огня да в полымя



Удары, обрушившиеся на человечество за последний год, не обошли стороной Африку. Правда, в отличие от многих других стран, главным фактором стал не коронавирус как таковой. Куда ощутимее оказались экономические последствия. Завися от экспорта сырья, колебаний спроса и мировых цен, страны континента потеряли значительную часть доходов. Это ухудшило и без того тяжелое положение жителей беднейшего региона планеты. По данным Африканского банка развития, число живущих в крайней нищете выросло на 40 млн, на 60 процентов увеличилось число голодающих, что отбросило континент на многие годы назад.



Реакция властей оказалась крайне неоднозначной. Вместо того чтобы укреплять системы социальной защиты и снижать зависимость от иностранного капитала, они пошли по противоположному пути. Это видно на примере бюджета ЮАР, чей проект был представлен министром финансов Тито Мбовени. Главной задачей на ближайшие годы чиновник назвал стимулирование частных инвестиций и уменьшение государственного участия в экономике.



Несмотря на значительное сокращение доходов, корпоративный налог снизится с 28 до 27 процентов, зато вырастут налоги на топливо и тарифы на электроэнергию, бьющие по простым жителям. Вводится трехлетняя заморозка зарплат в госсекторе, а бюджет государственного фонда оплаты труда сокращается на 303 млрд рэндов (1,5 трлн руб.). Пенсии и детские пособия планируется увеличить, соответственно, всего на 1,6 и 2,2 процента, что намного меньше инфляции. Рост выплат эквивалентен 150 и 50 рублям, что воспринято гражданами как унижение.



Значительное усечение финансирования затронуло и другие сферы. Расходы на среднее образование урезаются на 6 с лишним млрд рэндов (30 млрд руб.), что приведет к отмене или остановке почти 2 тыс. проектов, включая строительство школ. Еще большая экономия ждет систему высшего образования. На 13 процентов в течение трех лет сократятся бюджетные траты на здравоохранение. И это несмотря на катастрофическое положение. Хотя услугами государственной медицины пользуются 84 процента граждан ЮАР, на нее приходится меньше половины суммарных расходов и лишь треть персонала. Кадровый дефицит превышает 40 тыс. врачей.



Политика правительства противоречит официальной идеологии правящей партии Африканский национальный конгресс (АНК). В ее программных документах ставятся цели национально-демократической революции и избавления от пороков времен апартеида - неравенства и недоступности социальных благ для коренного населения. Социально ориентированный курс подтвердило создание еще в 1990-е годы альянса в составе АНК, Южно-Африканской коммунистической партии (ЮАКП) и Конгресса южноафриканских профсоюзов (КОСАТУ). Члены коалиции совместно участвуют в выборах и формируют кабмин.



Реальные действия все больше расходятся с риторикой. В последнем послании "о положении нации" президент ЮАР и глава АНК Сирил Рамафоса призывал "построить новое, более равноправное и справедливое общество", но спустя считанные дни сделал ряд противоположных заявлений. Так, он объявил об упрощении условий для частного бизнеса, включая иностранный, чтобы "положить конец эре государственной энергетики". В госкомпании "Эском" уже уволено 2 тыс. сотрудников, планируется сокращение еще свыше 10 тыс. Кроме того, президент провозгласил начало поэтапной приватизации железнодорожной сети. Первыми будут отданы в частные руки наиболее загруженные линии в регионе Гаутенг и Западно-Капской провинции.



Эти шаги происходят на фоне тяжелого кризиса. Начавшийся в позапрошлом году спад экономики продолжился 7-процентным падением в 2020 году. Официальная безработица увеличилась до 32,5, а с учетом тех, кто отчаялся найти работу, - до 42,6 процента. При населении почти 60 млн в ЮАР трудоустроено лишь 15 млн человек, причем треть из них в неформальном секторе. Число голодающих семей, достигшее на пике пандемии 23 процентов, после начала выплаты пособий снизилось до 16, но теперь опять выросло до 18 процентов. Среди детей до 5 лет недоедает каждый третий. Проблема не только в коронавирусе. Уровень бедности стабильно увеличивается больше десяти лет подряд, а по глубине неравенства ЮАР удерживает первое место в мире. Богатейший 1 процент населения сконцентрировал в своих руках 71 процент богатств, в то время как беднейшие 60 процентов - лишь 7.



Идеология эксплуатации



Реформы вызвали массовые протесты. В день представления проекта бюджета прошла общенациональная забастовка - первая с начала пандемии. Ее участники, среди которых южноафриканская федерация профсоюзов, национальный союз металлистов, национальный союз работников госслужбы и т.д., назвали шаги власти "политикой жесткой экономии", от которой страдают рабочий класс и бедняки. "Капитализм процветает, когда есть резервная армия безработных, когда трудящиеся разобщены, а государство встает на сторону капитала, помогая усилить эксплуатацию, - заявил генеральный секретарь южноафриканской федерации профсоюзов Звелинзима Вави. - Утверждение, что "мы все в одной лодке", которое пытается навязать элита, ложное. Пандемия еще больше разделила самую неравноправную страну. Богатые стали богаче, бедные беднее".



В совместном заявлении бастующие потребовали национализации стратегических отраслей, введения государственного планирования и усиления контроля рабочих над предприятиями. Вместо поддержки крупного бизнеса они призывают власть вспомнить о трудящихся, увеличив минимальную зарплату, введя гарантию занятости и уделяя приоритетное внимание государственным образованию, здравоохранению и жилищному строительству. "Нерасовое, демократическое и социалистическое общество" - таким видят протестующие будущее ЮАР.



Во многих районах демонстрации были разогнаны. Несмотря на это, протесты продолжаются. В провинции Лимпопо медработники объявили забастовку, потребовав выплаты обещанных надбавок за сверхурочную работу и риск заражения коронавирусом. Их поддержали коллеги из других регионов, возмущенные нехваткой персонала и оборудования, низкими зарплатами и плохими условиями работы в госбольницах. В ответ чиновники пригрозили не вакцинировать протестующих медиков.



За повышение зарплаты на 15 процентов и недопущение приватизации выступил профсоюз работников пищевой промышленности. Но самыми драматичными оказались студенческие волнения. Учащиеся выступили против отчислений за долги. Несмотря на многомесячный карантин, вузы требуют оплаты. Это обострило и без того тяжелую ситуацию. Из-за невозможности платить за образование дипломы получают меньше 40 процентов поступивших студентов, в возрастной группе от 25 до 34 лет высшее образование имеют только 6 процентов граждан, а в остальных и того меньше. В 2016-2017 годах по стране прокатились протесты с требованием бесплатного высшего образования. Правительство пошло на уступки, увеличив гранты для малоимущих, но заложенные на это средства сокращаются с каждым годом.



В университете Витватерсранда недовольство студентов вылилось в столкновения с полицией. Несколько человек были ранены, от стрельбы резиновыми пулями в упор погиб 35-летний прохожий, только что вышедший от врача.



Непопулярные меры бьют по рейтингу власти. На выборах 2019 года альянс во главе с АНК получил рекордно мало голосов - 57 процентов. Намеченные на этот год муниципальные выборы могут и вовсе закончиться разгромом. Южноафриканский студенческий конгресс - подразделение АНК - призвал "отвергнуть неолиберальную верхушку партии". Об отказе поддержать кандидатов от власти заявил профсоюз работников образования и здравоохранения.



Все более натянутыми становятся отношения АНК с ЮАКП и КОСАТУ. Последние критикуют партнеров за коррупцию и рыночные реформы. В недавнем заявлении коммунисты раскритиковали бюджет и отметили, что правительство больше прислушивается к зарубежным силам, чем к собственному народу.



Однако и Компартия все чаще обвиняется в нерешительности. Процесс активизировался после студенческих протестов, поскольку генеральный секретарь ЮАКП Блейд Нзиманде занимает пост министра высшего образования, науки и технологий. Это приводит к тому, что левую повестку, поддерживаемую большинством граждан, перехватывают популисты вроде партии "Борцы за экономическую свободу", которая требует насильственного передела земли и собственности в пользу коренного населения. Для будущего ЮАР это может иметь самые негативные последствия.



Рыночное проклятие



Схожая ситуация в соседней Намибии. Став последней деколонизированной страной Африки, она управляется бывшими борцами за независимость - Народной организацией Юго-Западной Африки (СВАПО). Базировавшаяся на марксистских идеях партия после прихода к власти провозгласила строительство "смешанной экономики" и совершила серьезный дрейф вправо. Тем не менее последний съезд СВАПО принял резолюцию о построении "социализма с намибийскими особенностями".



Балансирование продолжилось после начала пандемии. С одной стороны, правительство заявляет об увеличении расходов на социальную защиту и расширение доступа к жилью. С другой - глава центрального банка Намибии Йоханнес Гаваксаб назвал необходимым условием роста экономики "раскрытие инвестиционного потенциала" и согласованные действия государства и частного сектора. С этой целью создан совет по продвижению инвестиций.



В то же время от недоедания страдают 17 процентов граждан страны, безработица среди молодежи еще до пандемии составляла 43 процента. По уровню неравенства Намибия занимает второе место после ЮАР. Как и у соседей, огромен разрыв между государственными и частными системами здравоохранения и образования. На местных выборах в ноябре прошлого года СВАПО получила исторический минимум голосов - 56 процентов. Зато вырвались вперед левопопулистские организации - Движение безземельных людей и партия "Намибийские борцы за экономическую свободу".



К чему ведет отсутствие массовой организации, действительно защищающей интересы трудящихся, показывает пример еще одной страны на юге Африки - Мозамбика. Страной руководит Фронт освобождения (ФРЕЛИМО) - некогда левая партия, затем перешедшая на рыночные рельсы. Она пустила иностранный капитал к разработке богатейших недр. Только в добыче газа участвуют с десяток корпораций, включая французскую "Тоталь", японскую "Мицуи", американскую "Экссон Мобил" и т.д. В проект производства сжиженного природного газа уже вложено свыше 20 млрд долл.



При этом Мозамбик остается одной из беднейших стран планеты. На начало прошлого года хроническое недоедание испытывали свыше трети жителей, что больше, чем десятилетие назад. Пандемия только обострила тяжелые проблемы. Армию голодающих пополнили почти 3 млн человек.



Тяжелее всего ситуация в северных провинциях, где сконцентрированы основные природные богатства страны. Открытие залежей газа и рубинов стало проклятием для местных жителей. Людей сгоняли с занимаемой земли и лишали средств к существованию, например, через запрет рыболовства. Следствием стало партизанское движение, приобретшее радикально-исламистскую окраску. За последний год мятежники захватили значительную часть провинции Кабу-Делгаду. Число жертв конфликта приближается к 4 тыс., а беженцев - к 700 тыс. Только в портовом городке Пемба нашли приют 150 тыс. человек, что равнозначно его постоянному населению. Хаос вызвал вспышку холеры и других болезней.



Зверства характерны для всех сторон конфликта. Боевики уничтожают заподозренные в нелояльности деревни, так же поступают правительственные силы и нанятые иностранными корпорациями частные военные компании. Последние, не желая ввязываться в наземные бои, используют авиацию.



Положением пытаются воспользоваться внешние игроки. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже обвинил власти Мозамбика в неспособности справиться с террористической угрозой, а координатор госдепартамента США по борьбе с терроризмом Натан Сэйлс посулил руководству "все возможности, которые у нас есть, чтобы ослабить и победить боевиков". Такова участь государств, чье руководство пошло по неолиберальному пути, а трудящиеся не смогли отстоять свои интересы с помощью массовой рабочей партии.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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