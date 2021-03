Пути лишения: какие риски для экономики создал затор в Суэцком канале

00:22 30.03.2021

Эксперты ожидают роста цен на товары АПК и продукты питания, а также множество судебных исков



Валерий Воронов

Эльнар Байназаров



Инцидент в Суэцком канале сподвигнет мировые логистические компании пересмотреть транспортные маршруты и подходы к выбору размеров судов, а также изменить планирование времени на доставку товаров в порты. Такого мнения придерживаются опрошенные "Известиями" эксперты. Движение по Суэцкому каналу восстановлено, сказали "Известиям" в посольстве Египта в РФ. Но неделя простоя обойдется мировой экономике в $70 млрд. Задержка в доставке продукции и перегрузка портов приведет к росту цен на продукцию АПК и потребительские товары, ожидают аналитики. Не исключены также многочисленные судебные иски со стороны торговых компаний к перевозчикам, указали эксперты. В итоге коллапс увеличит потенциал маршрутов вдоль африканского побережья, Северного морского пути (СМП), а также железнодорожных направлений из Азии в Европу, считают аналитики.



Снять блок



Контейнеровоз Ever Given сняли с мели 29 марта. Шестью днями ранее гигантское судно заблокировало движение в Суэцком канале. Из-за происшествия образовалась пробка из около 400 кораблей. 29 марта контейнеровоз поставили в фарватер. В тот же день движение по Суэцкому каналу восстановили, сказали "Известиям" в посольстве Египта в РФ.



- Судно Ever Given было полностью спущено на воду. А час назад (17.00 мск) движение по каналу вернулось в норму, - уточнил пресс-секретарь египетского посольства Ахмед абд Альмоез.



Он также добавил, что прохождение около 400 задержанных судов займет три дня.



- Судно Ever Given снято с мели, но последствия этого инцидента будут велики. Он случился в самый неподходящий момент. Чтобы парировать последствия коронакризиса, мировые Центробанки проводят мягкую политику. Из-за этого растут цены на продовольствие и инфляционные ожидания. Нет сомнения, что операторам контейнерного флота придется пересмотреть транспортную логистику, - заявил "Известиям" генеральный директор "Универ Капитал" Асхат Сагдиев.



По его словам, есть вероятность, что теперь многие корабли большого тоннажа будут проходить не по Суэцкому каналу, а вокруг Африки или другими маршрутами. Также возможно, что канал придется расширять. Нельзя исключать и глобальных сдвигов в судостроении в пользу кораблей с меньшим тоннажем, если выяснится, что из-за большой парусности суперсуда плохо управляются, считает Асхат Сагдиев.



- В любом случае грузоотправителям предстоят новые расходы, которые они будут закладывать в цену товаров. Отдельная и большая статья расходов - судебные. Морских перевозчиков ждет большое количество исков, что поднимет стоимость страховок и стоимость контейнерного фрахта, - заключил он.



Суэцкий канал - важная транспортная артерия, через него проходит 10–12% мирового товарооборота. По данным Lloyd"s List, блокировка морского пути обходится мировой экономике в $400 млн в час, или почти $10 млрд в сутки. Соответственно, за неделю простоя это уже $70 млрд. В глобальном плане это не самые существенные потери, но разрыв по времени сроков доставки разных товаров по всему миру может привести к новому витку роста цен, ведь по каналу доставляют не только нефть, газ и СПГ, но и зерно, сахар и прочее, сказал "Известиям" частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров.



- Можно ожидать, что вырастут мировые цены на продукцию АПК (стоимость морских перевозок уже подскочила), а это скажется на других товарах (продуктах питания, например). Все зависит от того, насколько быстро будет открыто судоходство, - отметил эксперт.



По данным управления энергетической информации США (EIA), на маршрут через Суэцкий канал приходится 10% морских перевозок нефти в мире и 8% сжиженного природного газа (СПГ).



- Блокировка настолько важной артерии, безусловно, имеет экономические последствия. Нарушены многие производственные и логистические цепочки, которые не смогут быстро и полностью восстановиться. Пробка в Суэцком канале вызвала эффект мультипликатора, и теперь некоторые производственные циклы и торговые маршруты сильно отстают от планов, - заявил "Известиям" аналитик ГК "Финам" Андрей Маслов.



Эксперт отметил, что, хотя официально президент Египта сообщил об успешном окончании операции по деблокированию Суэцкого канала, порты останутся перегруженными еще некоторое время, что скажется и на сухопутной логистике, и на товарообороте.



- Загруженность портов значительно возрастет, особенно это касается танкеров, химовозов, рефрижераторов и газовозов, при разгрузке которых требуются большая осторожность и технические навыки в связи с экологическими и логистическими стандартами перевозки опасных грузов, - заявил Андрей Маслов.



Он добавил, что разгрузка одного танкера может занимать несколько часов, а нарушение очередности, правил хранения или выгрузки влекут за собой многомилионные штрафы. Опоздание одного судна на несколько часов может стоить другому нескольких дней простоя из-за ограниченных мощностей даже крупнейших портов в мире, пояснил эксперт. Восстановление судоходства может занять от трех дней, считает Андрей Маслов.



Изменения к подходу



Затор в Суэцком канале станет шагом к диверсификации транспортных путей из Азии в Европу и наоборот, считает главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян.



- Основными бенефициарами будут Северный морской путь и железнодорожный проект - Шелковый путь из Китая в Европу. Также планирование закупок и складских остатков крупными ритейлерами будет вестись с большим запасом, чем до этого, - заявил он.



Учитывая увеличивающийся объем мировой торговли энергоресурсами, в частности СПГ, появление дополнительных коротких маршрутов доставки грузов становится вопросом времени, отметили в Минэнерго России. СМП, сроки навигации на котором продолжают расширяться и в 2020 году достигли девяти-десяти месяцев, имеет высокий потенциал расширения объемов транспортировки грузов, позволяя значительно сократить время доставки товаров из Азии в Европу, добавили в ведомстве.



Уникальное географическое положение России дает ей естественные преимущества на мировом энергетическом рынке в части доступа к основным рынкам потребителя, а также скорости доставки товаров ТЭК. Ограничение поставок в Суэцком канале почти не коснулось поставок российской нефти марки Urals, для которой используют другие маршруты, добавили в Минэнерго.



Но авария может привести к задержкам в поставках других товаров, заметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Например, как писали "Известия", в Финляндии уже зафиксировали дефицит кофейных зерен. Эксперты предупреждали, что в моменте цены в европейских магазинах на наиболее дефицитные товары могут вырасти на 2–3%.