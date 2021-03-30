Мозамбик борется за независимость от ИГ. Жертвой террористов стал город Пальма, - "Къ"

06:57 30.03.2021

Газета "Коммерсантъ" №54 от 30.03.2021, стр. 6

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за захват города Пальма на севере Мозамбика. Десятки людей - как местные жители, так и иностранцы - были убиты. Тысячи ожидают эвакуации с объекта французской компании Total, где нашли убежище. Нападение на город произошло ровно через две недели после того, как США внесли местную террористическую группировку в свои санкционные списки.



Почти неделю террористы удерживают под своим контролем город Пальма на севере Мозамбика в провинции Кабо-Дельгадок. Уже к пятнице город с населением 75 тыс. человек оказался полностью под контролем террористов. Некоторым местным жителям удалось скрыться в близлежащих лесах, а иностранцы и часть чиновников укрылись в гостинице Amarula. Военные объявили о начале операции по освобождению города и эвакуации людей. В итоге из гостиницы удалось вывести около 180 человек, семеро погибли после того, как колонна с эвакуированными попала в засаду, устроенную террористами. Многие пропали без вести.



В воскресенье официальный представитель Сил обороны и безопасности Мозамбика Омар Саранга сообщил о десятках погибших при захвате города. По его словам, жертвами стали и местные жители, и иностранцы, работавшие в этом регионе. Гражданство последних он не уточнил. Из СМИ известно о гибели одного британца и одного гражданина ЮАР.



По информации посольства РФ в Мозамбике, "о наличии россиян среди пострадавших местные правоохранительные органы не сообщали".

"Российская диаспора сконцентрирована в южных и центральных регионах страны, вдали от очага напряженности",- заявили в посольстве агентству ТАСС.



Пара тысяч человек, бежавших из города, смогли на лодках добраться до города Пемба, находящегося примерно в 250 км южнее Пальмы. Но еще тысячи ожидают эвакуации. Многие из них нашли убежище на территории строящегося французской компанией Total комплекса по обработке и сжижению газа, который находится в 10 км от Пальмы. Проект считается одной из крупнейших инвестиций компании в Африке. В конце декабря Total приостановила работы из-за атаки исламистов на город Монжане, расположенный в 5 км от комплекса, часть рабочих была эвакуирована. Но 24 марта, буквально за сутки до атаки на Пальму, компания заявила о возобновлении работ. Сообщалось, что правительство Мозамбика выполнило требование Total о дополнительных мерах безопасности, включая создание 25-километровой буферной зоны вокруг объекта. Как стало очевидно уже на следующий день - эти меры оказались неэффективны.



В понедельник ИГ официально взяло на себя ответственность за захват Пальмы, заявив об убийстве более 55 мозамбикских военных и иностранцев и установлении контроля над административными учреждениями, банками, фабриками и офисами разных компаний.



Первый громкий рейд исламистов в Мозамбике был совершен в октябре 2017 года. Тогда речь шла о группе всего примерно из 30 человек. Костяк мозамбикского "филиала" ИГ был создан последователями радикального кенийского имама Абуда Рого Мохаммеда, которые переселились в Мозамбик после его смерти в 2012 году. Им удалось завербовать в свои ряды местных рыбаков, мелких торговцев и шахтеров, недовольных правительством и деятельностью в их местности иностранных компаний. В частности, рыбаки считают, что разработка газовых месторождений на шельфе мешает их промыслу. Группировка стала именовать себя "Ансар ас-Сунна", а местные жители называли ее "Аш-Шабаб". Аналогичное название носит группировка в Сомали, но связи между ними практически нет. Хотя СМИ утверждают, что сомалийские террористы помогали за деньги тренировать боевиков в Мозамбике. В 2018–2019 годах стали появляться видео о присяге членов "Ансар ас-Сунна" на верность ИГ. С этого момента можно говорить о координации всех действий местных террористов африканским подразделением "Исламского государства" - "Вилайет Центральная Африка" (ISCAP). В 2020 году активность террористов в Мозамбике резко возросла, они стали захватывать города и сжигать деревни. В частности, в августе под контроль террористов попал портовый город Мосимбоа-да-Прая.



Всего, по данным правозащитников, за три года от рук террористов в стране погибли свыше 2,6 тыс. человек, около 700 тыс. вынуждено покинули свои дома.

Совпадение это или нет, но ровно за две недели до захвата Пальмы, Госдепартамент США внес подразделения ИГ в Мозамбике и Демократической Республике Конго в свой список иностранных террористических организаций и, соответственно, включил их в санкционный лист. А спустя еще несколько дней стало известно о намерении Вашингтона отправить в Мозамбик группу американского спецназа для двухмесячного обучения местных военных. Помочь решила и Португалия. Лиссабон планирует отправить в свою бывшую колонию 60 военных инструкторов.



До сих пор помощь в борьбе с террористами правительству Мозамбика оказывала южноафриканская ЧВК Dyck Advisory Group. Однако за год к ней накопилось много претензий со стороны правозащитных организаций, да и у экспертов есть много вопросов к эффективности работы наемников.



Марианна Беленькая