Наркодиктатура ДЕА в Латинской Америке, - Нил Никандров

07:10 30.03.2021 НИЛ НИКАНДРОВ | 29.03.2021



Какая невидимая сила собрала в один кулак соперничающих "наркос" из разных стран?



При всех дипломатических представительствах США есть секции, занимающиеся наркотиками – ДЕА (Drug Enforcement Administration, DEA). Особенно активны эти подразделения в Латинской Америке. В их тени действуют нелегальные резидентуры ДЕА, дающие возможность конспиративно заниматься проблемой: перевербовывать наркокурьеров, перехватывать каналы поставок, завладевать доходами этого сверхрентабельного, жестокого бизнеса. И нет смысла спрашивать, предоставляется ли агентам ДЕА "под прикрытием" лицензия на убийство.



В тех случаях, когда Вашингтону требуется выставить того или иного политического лидера врагом США, угрозой для человечества, к операции подключаются десятки "экспертов". Они работают в унисон, опираясь на установки центра, варьируя интенсивность атак от mezzo-piano до crescendo. Статистика по наркотрафику, распространяемая мировыми СМИ, манипулируется ДЕА в зависимости от текущих интересов этой конторы, а информация транслируется через авторитетные международные организации, вплоть до ООН.



Сфабрикованный компромат обрушивается на неугодного политика, в его окружении начинают "обнаруживаться" лица, связанные с наркокартелями, инсинуации звучат на радио- и телеканалах, тиражируются прессой. Подобным нападкам подвергались все президенты левой волны, включая венесуэльца Уго Чавеса, аргентинца Нестора Киршнера, бразильца Лулу да Силву, никарагуанца Даниэля Ортегу, боливийца Эво Моралеса.



Сейчас удары ДЕА и ЦРУ направлены на свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, стойкость и мужество которого не могут не восхищать. Провалились покушения на его жизнь, в том числе с использованием квадрокоптеров, начиненных взрывчаткой. В прошлом году была пресечена совместная операция ЦРУ и ДЕА, имевшая кодовое название "Гедеон". Террористическую группу, сформированную и обученную в Колумбии, венесуэльские пограничники и контрразведчики разгромили в момент высадки на венесуэльское побережье. Были захвачены граждане США, получившие боевой опыт в Ираке и других горячих точках. Основной задачей террористов была атака на президентский дворец Мирафлорес и убийство президента.



Постоянно вбрасываются сведения о якобы действующем под крылом Мадуро "Звездном наркокартеле", в который входят генералы и полковники. Фальшивка, рожденная в недрах американских спецслужб, подпитывается "сообщениями" перебежчиков из числа венесуэльских военных. Звучат голословные обвинения в причастности к наркотрафику тех структур, которые обеспечивают работу президента, предпринимаются попытки связать с наркоторговлей дальних родственников Мадуро или его жены.



Венесуэльским властям есть что сказать о достижениях в борьбе с наркотрафиком на сухопутной границе с Колумбией, а также с Бразилией и Гайаной. Надежно прикрыты карибские морские рубежи. ВВС Венесуэлы ведут беспощадную войну с флотилией легкомоторных самолетов, используемых колумбийскими мафиози для транспортировки кокаина и других наркосодержащих субстанций из глубинки Колумбии через венесуэльскую территорию. Для колумбийских картелей это самый удобный маршрут по вывозу готовой продукции десятков нарколабораторий, крышей для которых являются колумбийские военные, привыкшие к свободе рук во времена борьбы с партизанскими группировками. В Венесуэле в ходу формула, разъясняющая суть проблемы с созданием американскими пропагандистами "наркоимиджа" боливарианского лидера: "Колумбия – главный производитель наркотиков в мире, США – главный потребитель наркотиков в мире, но главным наркотрафикантом является Мадуро?"



Все очевиднее замалчивает руководство ДЕА тяжелейшие провалы в борьбе с наркотрафиком в Западном полушарии. "План Колумбия", реализация которого началась в начале 2000-х годов при содействии ДЕА, объективно способствовал экспансии наркокартелей. Ориентация на сиюминутный результат с распылением химикатов над посевами коки, аресты глав картелей, их экстрадиция и прочие меры – все оказалось бесполезным. Более того, производство листьев коки и диверсификация наркотрафика стали повседневным явлением для соседей Колумбии – Перу, Эквадора, стран Центральной Америки.



В 2017 году президент Колумбии Иван Дуке заговорил о новом плане борьбы с наркотиками, чтобы радикально пресечь трафик, "укрепить возможности перехвата воздуха, моря и земли, полностью ликвидировать цепочку поставок как прекурсоров, так и наркопродуктов". Совместные американо-колумбийские декларации по этому вопросу, публичные попытки придать новый импульс борьбе с наркотиками в Латинской Америке проявились в навязывании жестких принципов единого подхода ДЕА к странам региона, правовых стандартов made in USA, карательных мер.



Скрытый саботаж этого курса со стороны правящих кругов Латинской Америки не остается без внимания штаб-квартиры ДЕА. Сопротивление "антинаркотическому империализму" США приобретает все более конфронтационный характер. Для ослабления влиятельных (конкурирующих на почве наркотрафика!) сил в регионе, которые "подсели на наркотики" в финансово-экономическом смысле, ДЕА регулярно устраивает показательные расправы.



В США в марте 2021 г. официально прозвучали обвинения в наркоторговле в адрес неолиберального президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса (Juan Orlando Hernández), который считался близким союзником Вашингтона. Федеральная прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предала гласности информацию об организации Эрнандесом тайных поставок кокаина в США. По данным прокуратуры, президент использовал правоохранительные структуры и армию Гондураса для обеспечения безопасности торговцев наркотиками, намереваясь с их помощью "укрепить свою власть и контроль над страной". Эрнандес прокололся на том, что ДЕА записала несколько его бесед с крупным гондурасским наркоторговцем Рамиресом, в ходе которых планировалось ввезти в США "столько кокаина, сколько возможно". Президент к тому же проявил враждебность к американцам: "Я хочу сунуть наркотики прямо под нос этим гринго".



Такие показательные трепки ДЕА традиционно устраивает своему "отработанному материалу" в Латинской Америке. У Эрнандеса завершается второй президентский срок, будет избран новый руководитель, и на этом фоне самое время для принятия дисциплинарных мер в отношении потенциальных диссидентов.



Жаир Болсонару



Жаир Болсонару. Фото REUTERS Uealei Marcelino



В июне 2019 г. на борту запасного самолета президента Бразилии Жаира Болсонару (Jair Bolsonaro), направлявшегося на саммит G20, у одного из пилотов при дозаправке в Испании был обнаружен чемодан с 40 кг кокаина. Летчик был арестован испанскими властями. Президент, узнав об этом, тут же заявил, что не имеет к инциденту никакого отношения. Он потребовал провести расследование и наказать виновных: "Мы не потерпим такого неуважения к нашей стране". Что он имел в виду? Какое неуважение? Неужели досмотр военного самолета был проведен с нарушением обычных процедур лишь для того, чтобы обнаружить чемодан с кокаином? В некоторых интернет-комментариях по этому поводу отмечалось, что Болсонару имел в виду "неуважение" со стороны ДЕА, давшего испанцам наводку на наличие наркотиков в самолете.



Американцы пытаются навязать Бразилии свои правила "противодействия" наркотрафику, что воспринимается в военном руководстве и спецслужбах страны как беспардонная попытка ДЕА взять этот процесс под свой контроль. Последствия предсказуемы, будет, как в Гондурасе: чем больше контроля ДЕА, тем больше компромата, тем уязвимее бразильские правящие круги для шантажа.



Оперативно-подрывные возможности ДЕА приобрели такой размах, что ее агентура "глубокой зашифровки" в состоянии управлять наркопотоками, перенацеливать их на перспективные направления. Так, Бразилия стала одной из ключевых стран по поставкам кокаина в Европу через порты Испании и Бельгии. Преступные бразильские группировки выступают как вполне "свои" на европейском рынке этого наркотика, общая стоимость которого, по приблизительным оценкам, колеблется от 8 до 10 миллиардов евро. Обращает на себя внимание и интернациональный состав бразильского картеля. Есть, конечно, бразильцы, но есть также колумбийцы, мексиканцы, перуанцы, парагвайцы. Остается спросить: какая невидимая сила собрала в один мощный кулак соперничающих "наркос" из разных стран? Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617077400

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Елбасы поблагодарил Ахметжана Есимова за плодотворную деятельность на посту Председателя Правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

- Премьер-Министр РК Аскар Мамин представил нового главу АО "ФНБ "Самрук-Қазына"

- Кадровые перестановки

- Школа на грани катастрофы

- Обеспечение доступным жильем казахстанцев обсудили в Сенате

- "Великий узбекский прорыв" – миф или реальность? Часть 1

- Состоялась презентация книг, посвященных истории Туркестана

- Fitch подтвердило рейтинг АО Национальная атомная компания Казатомпром "BBB-", прогноз "Стабильный"

- Крупная нарколаборатория ликвидирована полицией Алматы

