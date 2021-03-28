Трамп запустил сайт 45-го президента США

07:56 30.03.2021

Бывший американский лидер Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей запустил для своих сторонников сайт 45-го президента США.



"Офис Дональда Трампа стремится сохранить великолепное наследие администрации Трампа, одновременно продвигая программу "Америка прежде всего. Посредством гражданской активности и общественной активности Офис Дональда Трампа будет стремиться информировать, обучать и вдохновлять американцев из всех слоев общества, поскольку мы стремимся построить поистине великое будущее Америки", - говорится на стартовой странице веб-сайта.



Отмечается, что портал позволит людям отправлять корреспонденцию Дональду и Меланьи Трамп, а журналистам - отслеживать график мероприятий пары или запрашивать комментарий.



Ка пишет Fox News, запуск собственного сайта является попыткой экс-президента оставаться на связи со сторонниками и информировать о будущих выступлениях после того, как в январе ряд медиаплатформ заблокировали его аккаунты.



О том, что аккаунт Трампа в Twitter был навсегда заблокирован, стало известно 8 января. Как сообщили в администрации соцсети, причиной такого решения стал риск подстрекательства к насилию после штурма Капитолия его сторонниками 6 января. Вдобавок к этому руководство Twitter пообещало деактивировать любую страницу в соцсети, которой будет пользоваться Трамп.



Также его аккаунты заблокировали соцсети Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.



11 февраля стало известно, что соцсеть Twitter не вернет доступ к своему сервису Трампу, даже если он вновь займет государственную должность.



При этом советник Трампа отмечал, что экс-президент чувствует себя счастливым вне социальных сетей.



3 ноября в США прошли всеобщие выборы. По официальным данным голосования выборщиков, Джо Байден набрал 306 голосов от штатов, а Дональд Трамп - 232. В результате Байден стал 46-м президентом США.