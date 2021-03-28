В Бирме разгарается гражданская война. Каренские партизаны идут с севера

07:58 30.03.2021

В Мьянме бомбят сепаратистов



Стране угрожает гражданская война

Данила Моисеев



Местным жителям от бомб приходится прятаться либо в Таиланде, либо в убежищах.

За выходные правительственные войска Мьянмы нанесли пять авиаударов по позициям каренских партизан а также по местам проживания мирных жителей, сообщает AP со ссылкой на сообщество гуманитарной помощи "Свободные бирманские рейнджеры". В результате более 2,7 тыс. человек были вынуждены бежать в близлежащий Таиланд. Партизаны решили активизироваться на фоне возможного ослабления власти военных, а последние захотели показать, что усиления сепаратистов они не допустят.



В воскресенье жертвами столкновений военных и участников акций протеста, вспыхнувших с момента лишения власти гражданского правительства Аун Сан Су Чжи, стали сразу 114 человек. Общее число погибших с начала февраля достигло как минимум 459 человек. Однако теперь число погибших может увеличится. Волнения в крупнейших городах страны привели к усилению продолжающегося десятки лет противостояния центральных властей и сепаратистов в регионах. В Мьянме действуют несколько группировок, выступающих за отделение своих этнических групп. В минувшие выходные активизировалась самая сильная из них, Каренская народно-освободительная армия (КNLA), опирающаяся на карен – народ, проживающий у границы с Таиландом, значительная часть которого исповедует христианство.



В субботу KNLA, напала на один из блокпостов правительственных войск. Согласно данным каренского портала Thoolei News 8 солдат были захвачены в плен, а 10 убиты. Повстанцы, по сообщению правительственных сил, якобы, потеряли лишь одного человека убитым. Части KNLA захватили одну из деревень. Чтобы выбить их оттуда впервые за последние годы власти применили авиацию. Два самолета два раза сбросили бомбы, убив двух жителей и ранив еще двоих. На следующий день было нанесено еще три авиаудара, в результате которых один ребенок серьезно пострадал. Жители были вынуждены укрываться. 2,5 тыс. человек и 200 студентов, переплыв через реку, перешли таиландскую границу. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча заявил, что наплыва мигрантов не хотят, однако позаботятся о прибывших и их правах.



"В очередной раз мы наблюдаем насколько велика роль военных в Мьянме. Десятилетиями они пытаются сохранить единство страны в условиях непрекращающихся, периодически вспыхивающих с новой силой столкновений с нацменьшинствами. Шаны, чины и моны как и более упорные в своем стремлении к независимости карены обладают своими вооруженными формированиями. Они воюют поколениями. Похоже, карены решили воспользоваться шаткой ситуацией в стране и действовать более активно. Поэтому правительственные силы действуют максимально жестко", – говорит руководитель отдела Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.



Эксперт в разговоре с "НГ" подчеркнул, что речь идет не о борьбе за автономию для национальных меньшинств. Право на автономию для тех же карен центр не оспаривает. Речь идет о борьбе за единство страны.



Стоит отметить, что в нынешней ситуации не сыграл свою фактор рохинджа – единственного народа Мьянмы, которому власти отказывают в автономии. Их не считают коренным народом страны. Рохинджа, с точки зрения властей Мьянмы – мусульманские мигранты из Бангладеш.



Мосяков полагает, что угрозу единству страны преувеличивать не стоит. "Развиваться вместе все-таки оказывается выгоднее, и это здесь понимают. Мьянма – страна с бедным населением, где имеются большие проблемы, связанные с наркопроизводством и наркобизнесом. Как бы ни были недовольны центральной властью регионы, все-таки альтернатива им – распад на множество мелких государств со множеством больших проблем", – поясняет Мосяков.



Он отметил, что конфликты на национальной почве в Мьянме почти никогда не разрешались до победы одной из сторон. И в этот раз, возможно, обострение обстановки окажется лишь временным.