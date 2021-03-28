Венгерский премьер Орбан пошел в Ташкенте на Боткинское кладбище

08:49 30.03.2021

Сегодня в Ташкент прилетел Премьер Венгрии Виктор Орбан. Среди объектов посещения - Боткинское кладбище



Премьер-Министр Венгрии прибыл в Ташкент с деловым визитом 29 марта. Иностранных гостей в аэропорту встретил коллега Виктора Орбана - Абдулла Арипов. Визит венгерской делегации продлится до 31 марта.



Первым местом, которое посетил премьер Орбан, стала площадь Мустакиллик. Политик возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма. После этого он отправился в подготовленную для приема резиденцию.



Основная часть деловой программы пройдет завтра, 30 марта, в том числе переговоры венгерского премьера с президентом Шавкатом Мирзиеевым. В ходе предстоящих переговоров будут обсуждены перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и культурно-гуманитарной сферах.



Кроме того ожидается подписание порядка десяти соглашений в сферах энергетики, образования, трудовой занятости. В рамках визита состоится заседание узбекско-венгерского делового совета, на котором будут обсуждены совместные инвестиционные проекты.



В программе Премьер-министра посещение научных и исторических объектов, в числе которых Боткинское кладбище. По этой причине здесь в срочном порядке было убрано два десятка старых цветочных павильонов, на их месте устроен роскошный газон и сооружен красивый подход к кладбищу.